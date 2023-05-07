Какие продукты помогут быстрее заснуть и крепче спать

Девушка ест овсянку в постели. Фото: freepik.com

Для крепкого и длительного сна существуют определенные правила, которые часто состоят из простых вещей, например суточного рациона. Да, простые продукты богатые питательными веществами помогут быстрее заснуть.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Какая пища содержит триптофан

Гормон счастья — аминокислота триптофан, которая действует как успокаивающее и, соответственно, ускоряет процесс погружения в царство Морфея, содержится в яйцах, грецких орехах и бананах.

Так, салат с вареным яйцом может быть идеей для питательного и легкого ужина, грецкие орехи также богаты магнием, который обеспечивает устойчивость к стрессу, и повышают уровень серотонина — гормона, отвечающего за хорошее настроение и эмоциональную стойкость. Бананы благодаря калию и магнию расслабляют наши мышцы и способствуют выработке мелатонина, участвующего в регулировании циклов сна.

Салат с содержанием яиц может быть прекрасным ужином. Фото: freepik.com

Какая польза от меда и миндаля

Мед — лучшее успокаивающее, особенно положительно влияющее на здоровье кожи и волос. Не лишним будет выпить чашку чая или молока с ложкой этого вкусного и полезного нектара вечером после работы. Ведь мед практически состоит из питательных веществ.

Помогает успокоить нервную систему и поддерживать сахар в крови, пока вы спите, миндаль. Он снижает уровень адреналина, что способствует быстрому засыпанию.

Женщина капает мед в стакан. Фото: freepik.com

Что держит тело в форме и способствует выработке мелатонина

Овсянка богата магнием и кальцием, что делает крепкими кости и зубы, улучшает работу сердца и нервной системы. Кроме того, это блюдо содержит фосфор, восстанавливающий ваши нервы, кремний — положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, способствует предотвращению болезни Альцгеймера, и калия, что также улучшает работу кровеносной системы и влияет на тонус мышц.

Прекрасной идеей для ужина может стать запеченный лосось. Он содержит количество витамина В6, что способствует выработке мелатонина. А благодаря жирным кислотам Омега-3 можно также предотвратить определенные проблемы с глазами.

Запеченный лосось идеально подходит для ужина. Фото: freepik.com

Напомним, что весной, когда наши сады, огороды и поля покрываются зелеными коврами и появляется первая полезная зелень и травы, следует приготовить витаминный салат из одуванчика и крапивы. Такое блюдо напитает организм важными микроэлементами и полезными веществами и подарит весеннее настроение.