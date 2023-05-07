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Які продукти допоможуть швидше заснути та міцніше спати

7 травня 2023 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Які продукти допоможуть швидше заснути та міцніше спати
Дівчина їсть вівсянку в ліжку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Для міцного та тривалого сну існують певні правила, які часто складаються із простих речей, наприклад, добового раціону. Так, прості продукти багаті на поживні речовини допоможуть швидше заснути.

Про це йдеться в матеріалі ТСН.

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Яка їжа містить триптофан

Гормон щастя — амінокислота триптофан, яка діє як заспокійливе й, відповідно, прискорює процес занурення в царство Морфея, міститься в яйцях, волоських горіхах та бананах. 

Так, салат із вареним яйцем може бути ідеєю для поживної і легкої вечері, волоські горіхи також багаті на магній, який забезпечує стійкість до стресу, та підвищують рівень серотоніну — гормону, що відповідає за гарний настрій та емоційну стійкість. Банани завдяки калію та магнію розслаблюють наші м'язи та сприяють виробленню мелатоніну, який бере участь у регулюванні циклів сну.

Салат із вмістом яєць може бути прекрасною вечерею. Фото: freepik.com

Яка користь від меду та мигдалю

Мед — найкраще заспокійливе, особливо позитивно впливає на здоров'я шкіри та волосся. Не зайвим буде випити горнятко чаю чи молока з ложкою цього смачного та корисного нектару ввечері після роботи. Адже мед практично складається з поживних речовин.

Допомагає заспокоїти нервову систему й підтримувати цукор у крові, поки ви спите, мигдаль. Він знижує рівень адреналіну, що сприяє швидкому засинанню.

Жінка капає мед у склянку. Фото: freepik.com

Що тримає тіло в формі та сприяє виробленню мелатоніну

Вівсянка багата на магній та кальцій, що робить міцними кістки та зуби, поліпшує роботу серця та нервової системи. Крім того, ця страва містить фосфор, що відновлює ваші нерви, кремній — позитивно впливає на стан шкіри, волосся і нігтів, сприяє запобігає хворобі Альцгеймера, та калій, що також покращує роботу кровоносної системи та впливає на тонус м'язів.

Чудовою ідеєю для вечері може стати запечений лосось. Він містить кількість вітаміну В6, що сприяє вробленню мелатоніну. А завдяки жирним кислотам Омега-3 можна також запобігти певним проблемам з очима.

Запечений лосось ідеально підходить для вечері. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що весною, коли наші сади, городи та поля укриваються зеленими килимами й з'являється перша корисна зелень та трави, варто приготувати вітамінний салат з молодої кульбаби та кропиви. Така страва наситить організм важливими мікроелементами та корисними речовинами й подарує весняний настрій. 

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