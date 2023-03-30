Как приготовить сырный кофе — пять вкусных рецептов, которые вас удивят

Сырный кофе — не только вкусный, но и полезный напиток

Не торопитесь ужасаться. На первый взгляд, может показаться, что такое сочетание не самое лучшее и скорее похоже на розыгрыш. Однако кофе с таким интересным сочетанием пьют почти по всему миру, в частности, в Колумбии, Финляндии и Франции.

Рассказываем, как подобрать сыр и как приготовить сырный кофе, чтобы насладиться действительно изысканным вкусом.

Сырный кофе — какой вкус и как правильно выбрать сыр

Вкус зависит как от сорта кофе, так и от сыра. Так сливочный сыр хорошо сочетается с более сладкими вкусами.

Мягкие сорта сыра придадут кофе сливочные вкусовые нотки, которые могут быть вкусными, но не слишком сильными. А также уберут излишнюю горечь. Для этого попробуйте рикотту или сладкий бри.

Горгонзола или голубой сыр будет пикантной ноткой для черного горького кофе.

Выдержанный копченый чеддер или похожие насыщенные сыры будут хорошо сочетаться с кофе со сладким, фруктовым или ореховым вкусом.

Когда вы сочетаете гауду с кофе, выбирайте более выдержанные сорта сыра. Выдержанная гауда имеет карамелизированный сладкий вкус, который выдержит и сгладит даже самую крепкую чашку кофе. Это почти как добавить соленую карамель.

Полутвердый сыр из козьего молока с семенами пажитника, придает вкусовые оттенки клена и ириски.

Что нужно знать о творожном кофе

Сырный кофе — не только вкусный, но и полезный напиток. В кофе много микроэлементов, витаминов и антиоксидантов, в сыре — кальция, фосфора, витамина A, D и группы B.

Залог вкусного кофе с сыром — это качественный, натуральный кофе и вкусный сыр. Выбор сыра зависит от предпочтений.

Если любите крепкий кофе, сыр выбирайте с резким вкусом, для латте, капучино лучше брать несоленые, мягкие сыры.

Как приготовить сырный кофе — пять рецептов

1. Классический метод приготовления

Ингредиенты:

сваренный любым способом кофе;

твердый сыр — 50 г,

соль по своему вкусу.

Сыр нужно порезать на кусочки и выложить в чашку. Далее влить горячий кофе и посолить и взбить до однородности блендером.

2. Кофе с молоком и сыром

Ингредиенты:

эспрессо;

молоко — 50 мл;

сыр мягкий — 50 г;

соль и сахар по своему вкусу.

Молоко доводим до кипения и добавляем соль или сахар, творог, размешиваем все до полного растворения творога. Горячую массу выливаем в свежесваренный горячий кофе.

3. Кофе со сливочным сыром

Ингредиенты:

кофе натурально;

сливки — 50 мл;

сливочный плавленый сыр — 50 г (полная столовая ложка);

соль и сахар по своему вкусу.

Сливки прогрейте, не доводя до кипения, добавьте плавленый сыр и свежесваренный кофе. Взбейте напиток с помощью блендера 10–15 с.

4. Кофе с сыром Бри

Ингредиенты:

сыр бри — 2 кусочка;

кофе — 1 чашка.

Для этого напитка необходимо взять один или два кусочка сливочного сыра. Его положить на дно чашечки. Заварить в кофеварке или турке крепкий кофе, и налить его в чашку с сыром. Перемешать аккуратно ложкой, творог в этом случае расплавится и его можно съесть, а после этого выпить кофе.

5. Кофе с несоленым сыром и арахисовой пастой

Ингредиенты:

плавленый несоленый сыр — 50 г;

нежирные сливки — 50 мл;

арахисовая паста — 35 г;

эспрессо — 70 мл;

сахар — 1 ч. л.

Сливки необходимо немного подогреть и растопить в них сыр. Сыр лучше брать несоленый, можно шоколадный. В эту смесь нужно добавить арахисовую пасту. Перемешайте все до однородного состояния. В крепкий эспрессо вылить смесь и наслаждаться напитком.

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