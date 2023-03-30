Як приготувати сирну каву — п'ять смачних рецептів, які вас здивують

Сирна кава — не лише смачний, а й корисний напій

Не поспішайте жахатися. На перший погляд, може здатися, що таке поєднання ненайкраще і скоріше схоже на розіграш. Проте каву з таким цікавим поєднанням п'ють майже в усьому світі, зокрема в Колумбії, Фінляндії та Франції.

Розповідаємо, як підібрати сир та як приготувати сирну каву, щоб насолодитися справді вишуканим смаком.

Сирна кава — яка на смак та як правильно обрати сир

Смак залежить як від сорту кави, так і від сиру. Так, вершковий сир добре поєднується з більш солодкими смаками.

М'які сорти сиру нададуть каві вершкові смакові нотки, які можуть бути смачними, але не надто сильними. А також приберуть зайву гіркоту. Для цього спробуйте рікотту або солодкий брі.

Горгонзола чи блакитний сир буде пікантною ноткою для чорної гіркої кави.

Витриманий копчений чеддер або схожі насичені сири добре поєднуватимуться з кавою з солодким, фруктовим або горіховим смаком.

Коли ви поєднуєте гауду з кавою, вибирайте більш витримані сорти сиру. Витримана гауда має карамелізований солодкий смак, який витримає та згладить навіть найміцнішу чашку кави. Це майже як додати солону карамель.

Напівтвердий сир із козячого молока з насінням пажитника, надає смакові відтінки клена та іриски.

Що треба знати про сирну каву

Сирна кава — не лише смачний, а й корисний напій. У каві багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів, у сирі — кальцію, фосфору, вітаміну A, D і групи B.

Запорука смачної кави з сиром — це якісна, натуральна кава та смачний сир. Вибір сиру залежить від уподобань.

Якщо полюбляєте міцну каву, сир вибирайте з різким смаком, для лате, капучино краще брати несолоні, м’які сири.

Як приготувати сирну каву — п'ять рецептів

1. Класичний метод приготування

Інгредієнти:

зварена будь-яким способом кава;

твердий сир — 50 г,

сіль на свій смак.

Сир необхідно порізати на шматочки та викласти в чашку. Далі влити гарячу каву та посолити й збити блендером до однорідності.

2. Кава з молоком та сиром

Інгредієнти:

еспресо;

молоко — 50 мл;

сир м'який — 50 г;

сіль та цукор на свій смак.

Молоко доводимо до кипіння та додаємо сіль або цукор, сир, розмішуємо все до повного розчинення сиру. Гарячу масу виливаємо у свіжозварену гарячу каву.

3. Кава з вершковим сиром

Інгредієнти:

кава натуральна;

вершки — 50 мл;

вершковий плавлений сир — 50 г (повна столова ложка);

сіль та цукор на свій смак.

Вершки прогрійте, не доводячи до кипіння й додайте плавлений сир та свіжозварену каву. Збийте напій з допомогою блендера 10-15 с.

4. Кава з сиром брі

Інгредієнти:

сир брі — 2 шматочки;

кава — 1 чашка.

Для цього напою необхідно взяти один або два шматочки вершкового сиру. Його покласти на дно чашки. Заварити в кавоварці або турці міцну каву, і налити його в чашку з сиром. Перемішати акуратно ложкою, сир у цьому випадку розплавиться і його можна з’їсти, а після цього випити каву.

5. Кава з несолоним сиром та арахісовою пастою

Інгредієнти:

плавлений несолоний сир — 50 г;

нежирні вершки — 50 мл;

арахісова паста — 35 г;

еспресо — 70 мл;

цукор — 1 ч. л.

Вершки необхідно трохи підігріти та розтопити в них плавлений сир. Сир краще брати несолоний, можна шоколадний. У цю суміш треба додати арахісову пасту. Перемішати все до однорідного стану. У міцний еспресо вилити суміш та насолоджуватися напоєм.

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