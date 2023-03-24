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Як приготувати бананову каву: рецепт ранкового напою для гарного настрою

24 березня 2023 06:06
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Бананова кава — швидкий рецепт ранкового напою з неймовірним смаком
Кава з бананом ідеально підходить для швидкого сніданку та миттєво дарує заряд бадьорості
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Більшість сучасних людей не уявляють свій ранок без чашки ароматної кави. Саме вона дає заряд бадьорості та енергії. Проте напій, про який далі піде мова, справжня знахідка у сучасному ритмі життя — бананова кава. 

Розповідаємо як приготувати на сніданок каву з бананом, яка стане не тільки енергетиком, а й смачним та швидким сніданком. Рецептом поділився ресурс Beszamel

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Чим корисний банан 

Як зазначають спеціалісти, банани є чудовим джерелом вітаміну B6, його вміст в одному банані становить 25% добової норми. Цей фрукт також забезпечує близько 10% щоденних рекомендацій щодо калію, вітаміну С і марганцю.

Вони містять багато біологічно активних сполук, включаючи каротиноїди та флавоноїди, які, мають безліч переваг — від підтримки зору до зниження ризику виникнення серцевих захворювань і деяких видів раку.

Банани природно не містять жиру, холестерину та натрію, що робить їх чудовим доповненням до будь-якої дієти разом з іншими корисними продуктами.

А головне — цей популярний фрукт позитивно впливають на настрій. Банан допомагає підвищити рівень нейромедіаторів серотоніну та дофаміну, що сприяють гарному самопочуттю. 

Деякі дослідження показують, що банани є одним із небагатьох продуктів, які допомагають виробити триптофан, який підвищує рівень серотоніну в мозку.

Чим корисний банан

Як приготувати бананову каву — рецепт 

Час на приготування напою: 15 хвилин. 

На одну порцію кави з бананом вам знадобляться наступні інгредієнти: 

  • заварена кава — 30-60 мл;
  • молоко — 200 мл; 
  • банан — один середній (можна брати як зелений, так і стиглий, в залежності від того, який ви любите);
  • вівсяні пластівці — 2 ст. л.

Як приготувати бананову каву — рецепт

Готуємо бананову каву покроково: 

  1. Заварюємо каву. Можна приготувати за допомогою кавомашини, у кавоварці, в турці або ж просто заварити мелену каву. 
  2. Підігріваємо молоко зручним та доступним для вас способом.
  3. Далі нарізаємо дрібними шматочками банан й змішуємо всі інгредієнти разом: каву, молоко, вівсяні пластівці та, відповідно, банан. Цю суміш необхідно взбити у блендері. 
  4. Напій можна прикрасити бананом, м'ятою, додати трішки ванільного цукру, какао або кориці на свій смак.
  5. За бажанням можете додати два кубики льоду. Напій добре смакує як гарячим, так і холодним. 

Хороша доза кофеїну та корисні елементи дадуть чудовий заряд для нових звершень! 

Рецепт смачної кави з бананом

Порада: бананову каву можна приготувати й на десерт, але тоді краще використати звичайний або грецький йогурт замість молока і зменшити кількість вівсяних пластівців.

Нагадаємо, відома українська дієтологиня Світлана Фус розповіла про корисні властивості кави з какао. Саме цей напій має найбільш позитивний вплив на здоров'я людини і явну користь для організму. 

Також радимо дізнатися про п'ять кавових звичок, від яких ви втрачаєте молодість. 

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