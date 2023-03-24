Банановый кофе — быстрый рецепт утреннего напитка с невероятным вкусом

Кофе с бананом идеально подходит для быстрого завтрака и мгновенно дарит заряд бодрости

Большинство современных людей не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Именно он дает заряд бодрости и энергии. Однако напиток, о котором дальше пойдет речь, настоящая находка в современном ритме жизни — банановый кофе.

Рассказываем, как приготовить на завтрак кофе с бананом, который станет не только энергетиком, но и вкусным и быстрым завтраком. Рецептом поделился ресурс Beszamel.

Чем полезен банан

Как отмечают специалисты, бананы являются отличным источником витамина B6, его содержание в одном банане составляет 25% суточной нормы. Этот фрукт также обеспечивает около 10% ежедневных рекомендаций по калию, витамину С и марганца.

Они содержат много биологически активных соединений, включая каротиноиды и флавоноиды, которые имеют множество преимуществ — от поддержки зрения до снижения риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака.

Бананы не содержат жира, холестерина и натрия, что делает их отличным дополнением к любой диете вместе с другими полезными продуктами.

А главное — этот популярный фрукт положительно влияют на настроение. Банан помогает повысить уровень нейромедиаторов серотонина и дофамина, способствующих хорошему самочувствию.

Некоторые исследования показывают, что бананы являются одним из немногих продуктов, помогающих выработать триптофан, повышающий уровень серотонина в мозге.

Как приготовить банановый кофе — рецепт

Время для приготовления напитка: 15 минут.

На одну порцию кофе с бананом вам понадобятся следующие ингредиенты:

заваренный кофе — 30-60 мл;

молоко — 200 мл;

банан — один средний (можно брать как зеленый, так и спелый, в зависимости от того, какой вы любите);

овсяные хлопья — 2 ст. л.

Готовим банановый кофе пошагово:

Завариваем кофе. Можно приготовить с помощью кофемашины, в кофеварке, в турке или просто заварить молотый кофе. Подогреваем молоко удобным и доступным для вас способом. Далее нарезаем мелкими кусочками банан и смешиваем все ингредиенты вместе: кофе, молоко, овсяные хлопья и, соответственно, банан. Эту смесь нужно взбить в блендере. Напиток можно украсить бананом, мятой, добавить немного ванильного сахара, какао или корицы по своему вкусу. По желанию можете добавить два кубика льда. Напиток хорошо подходит как горячим, так и холодным.

Хорошая доза кофеина и полезные элементы дадут отличный заряд для новых свершений!

Совет: банановый кофе можно приготовить и на десерт, но тогда лучше использовать обычный или греческий йогурт вместо молока и уменьшить количество овсяных хлопьев.

Напомним, известная украинская диетология Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе из какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.

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