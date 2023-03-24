Банановый кофе — быстрый рецепт утреннего напитка с невероятным вкусом

Как приготовить банановый кофе: рецепт утреннего напитка для хорошего настроения
Большинство современных людей не представляют свое утро без чашечки ароматного кофе. Именно он дает заряд бодрости и энергии. Однако напиток, о котором дальше пойдет речь, настоящая находка в современном ритме жизни — банановый кофе.
Рассказываем, как приготовить на завтрак кофе с бананом, который станет не только энергетиком, но и вкусным и быстрым завтраком. Рецептом поделился ресурс Beszamel.
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Чем полезен банан
Как отмечают специалисты, бананы являются отличным источником витамина B6, его содержание в одном банане составляет 25% суточной нормы. Этот фрукт также обеспечивает около 10% ежедневных рекомендаций по калию, витамину С и марганца.
Они содержат много биологически активных соединений, включая каротиноиды и флавоноиды, которые имеют множество преимуществ — от поддержки зрения до снижения риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака.
Бананы не содержат жира, холестерина и натрия, что делает их отличным дополнением к любой диете вместе с другими полезными продуктами.
А главное — этот популярный фрукт положительно влияют на настроение. Банан помогает повысить уровень нейромедиаторов серотонина и дофамина, способствующих хорошему самочувствию.
Некоторые исследования показывают, что бананы являются одним из немногих продуктов, помогающих выработать триптофан, повышающий уровень серотонина в мозге.
Как приготовить банановый кофе — рецепт
Время для приготовления напитка: 15 минут.
На одну порцию кофе с бананом вам понадобятся следующие ингредиенты:
- заваренный кофе — 30-60 мл;
- молоко — 200 мл;
- банан — один средний (можно брать как зеленый, так и спелый, в зависимости от того, какой вы любите);
- овсяные хлопья — 2 ст. л.
Готовим банановый кофе пошагово:
- Завариваем кофе. Можно приготовить с помощью кофемашины, в кофеварке, в турке или просто заварить молотый кофе.
- Подогреваем молоко удобным и доступным для вас способом.
- Далее нарезаем мелкими кусочками банан и смешиваем все ингредиенты вместе: кофе, молоко, овсяные хлопья и, соответственно, банан. Эту смесь нужно взбить в блендере.
- Напиток можно украсить бананом, мятой, добавить немного ванильного сахара, какао или корицы по своему вкусу.
- По желанию можете добавить два кубика льда. Напиток хорошо подходит как горячим, так и холодным.
Хорошая доза кофеина и полезные элементы дадут отличный заряд для новых свершений!
Совет: банановый кофе можно приготовить и на десерт, но тогда лучше использовать обычный или греческий йогурт вместо молока и уменьшить количество овсяных хлопьев.
Напомним, известная украинская диетология Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе из какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.
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