Что пить вечером, чтобы снять стресс — рецепт чудодейственного напитка

Поможет расслабиться и справиться с тревожностью: рецепт напитка, который полезно пить вечером
Среди многообразия полезных продуктов и напитков существуют те, которые положительно влияют на уровень стрессоустойчивости. Какао — в этом списке. Именно его следует выпить вечером, чтобы расслабиться и преодолеть тревожность.
Рассказываем, какими полезными свойствами обладает какао, почему этот напиток следует пить именно вечером и делимся лучшими чудодейственными рецептами.
В чем польза какао
Натуральный не подслащенный какао содержит много витаминов и минералов. В процентах от суточной нормы в одной порции:
- 1,9 мг витамина В3 — 9%;
- 2,2 мг витамина К — 3%;
- 0,2 мг витамина В2 — 12%;
- 27,5 мг фолиевой кислоты — 7%;
- 110 мг кальция — 11%;
- 11,9 мг железа — 66%;
- 429 мг магния — 107%;
- 631 мг фосфора — 63%;
- 1131 мг калия — 37%;
- 12,3 мг селена — 18%.
По словам экспертов, в какао содержится немало и других полезных веществ. В частности, флавоноиды и антиоксиданты. Ученые проводили исследования о влиянии какао на сердечно-сосудистую систему и заметили, что оно является положительным.
Почему какао стоит пить вечером
Платформа доказательной информации о здоровье "Береги себя" поделилась важными научными фактами о пользе какао для человека.
В частности, специалисты отметили, что чашка какао перед сном может значительно улучшить самочувствие, поможет расслабиться, снизить артериальное давление и тревожность, восстановить циркадные ритмы.
Часто этот напиток рекомендуют пить тем, кто страдает бессонницей.
Рецепт полезного какао на воде
Ингредиенты:
- вода — 500 мл;
- натуральный какао-порошок — 3 ч. л.;
- ванилин — щепотка.
Как готовить:
Воду лучше брать мягкое и хорошее качество. Сначала доводим ее до кипения, а после всыпаем какао постепенно помешивая, чтобы не образовывалось комочков. В конце добавить ванилина на кончике ножа. Далее напиток можно разливать в чашки и наслаждаться непревзойденным вкусом. Для тех, кто любит эту специю, можно добавить корицу.
Рецепт классического какао на молоке без сахара
Ингредиенты:
- молоко — 500 мл;
- какао — 3 ст. л.
Как приготовить:
Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Когда жидкость станет горячей, но еще не будет кипеть, всыпьте порошок какао и растворите. Варите какао 4-5 минут, помешивая, после чего снимите с огня и накройте крышкой, чтобы настоялось. Если очень любите сладенькое, лучше добавьте немного меда.
Рецепт какао на растительном молоке
Ингредиенты:
- растительное молоко (можно взять овсяное, миндальное, кокосовое и т.п.) — 250 мл;
- какао-порошок — 2 ч. л.
Способ приготовления какао:
Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее растительное молоко и подогрейте. Не следует доводить его до кипения. После этого добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Дайте напитку немного настояться.
Важно подытожить, что даже полезные продукты следует употреблять в меру и не злоупотреблять ими, тогда они точно будут помощниками для вашего организма.
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