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Поможет расслабиться и справиться с тревожностью: рецепт напитка, который полезно пить вечером

12 апреля 2023 18:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что пить вечером, чтобы снять стресс — рецепт чудодейственного напитка
Напиток, который следует пить вечером от стресса и усталости. Фото: pxhere.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Среди многообразия полезных продуктов и напитков существуют те, которые положительно влияют на уровень стрессоустойчивости. Какао — в этом списке. Именно его следует выпить вечером, чтобы расслабиться и преодолеть тревожность.

Рассказываем, какими полезными свойствами обладает какао, почему этот напиток следует пить именно вечером и делимся лучшими чудодейственными рецептами.

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В чем польза какао

Натуральный не подслащенный какао содержит много витаминов и минералов. В процентах от суточной нормы в одной порции:

  • 1,9 мг витамина В3 — 9%;
  • 2,2 мг витамина К — 3%;
  • 0,2 мг витамина В2 — 12%;
  • 27,5 мг фолиевой кислоты — 7%;
  • 110 мг кальция — 11%;
  • 11,9 мг железа — 66%;
  • 429 мг магния — 107%;
  • 631 мг фосфора — 63%;
  • 1131 мг калия — 37%;
  • 12,3 мг селена — 18%.

По словам экспертов, в какао содержится немало и других полезных веществ. В частности, флавоноиды и антиоксиданты. Ученые проводили исследования о влиянии какао на сердечно-сосудистую систему и заметили, что оно является положительным.

В чем польза какао

Почему какао стоит пить вечером

Платформа доказательной информации о здоровье "Береги себя" поделилась важными научными фактами о пользе какао для человека.

В частности, специалисты отметили, что чашка какао перед сном может значительно улучшить самочувствие, поможет расслабиться, снизить артериальное давление и тревожность, восстановить циркадные ритмы.

Часто этот напиток рекомендуют пить тем, кто страдает бессонницей.

Почему какао стоит пить вечером

Рецепт полезного какао на воде

Ингредиенты:

  • вода — 500 мл;
  • натуральный какао-порошок — 3 ч. л.;
  • ванилин — щепотка.

Как готовить:

Воду лучше брать мягкое и хорошее качество. Сначала доводим ее до кипения, а после всыпаем какао постепенно помешивая, чтобы не образовывалось комочков. В конце добавить ванилина на кончике ножа. Далее напиток можно разливать в чашки и наслаждаться непревзойденным вкусом. Для тех, кто любит эту специю, можно добавить корицу.

Рецепт полезного какао на воде

Рецепт классического какао на молоке без сахара

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;
  • какао — 3 ст. л.

Как приготовить:

Влейте молоко в кастрюлю и поставьте на небольшой огонь. Когда жидкость станет горячей, но еще не будет кипеть, всыпьте порошок какао и растворите. Варите какао 4-5 минут, помешивая, после чего снимите с огня и накройте крышкой, чтобы настоялось. Если очень любите сладенькое, лучше добавьте немного меда.

Рецепт классического какао на молоке без сахара

Рецепт какао на растительном молоке

Ингредиенты:

  • растительное молоко (можно взять овсяное, миндальное, кокосовое и т.п.) — 250 мл;
  • какао-порошок — 2 ч. л.

Способ приготовления какао:

Возьмите небольшую кастрюлю, налейте в нее растительное молоко и подогрейте. Не следует доводить его до кипения. После этого добавьте какао-порошок и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Дайте напитку немного настояться.

Рецепт какао на растительном молоке

Важно подытожить, что даже полезные продукты следует употреблять в меру и не злоупотреблять ими, тогда они точно будут помощниками для вашего организма.

Ранее известная украинский диетолог Светлана Фус рассказала о полезных свойствах кофе из какао. Именно этот напиток оказывает наиболее положительное влияние на здоровье человека и явную пользу для организма.

Напомним, мы писали, как приготовить на завтрак кофе с бананом, который станет не только энергетиком, но и вкусным и быстрым завтраком.

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