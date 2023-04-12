Що пити ввечері, щоб зняти стрес — рецепт чудодійного напою

Напій, що варто пити ввечері від стресу та втоми. Фото: pxhere.com

Серед різноманіття корисних продуктів та напоїв існують ті, які позитивно впливають на наш рівень стресостійкості. Какао — у цьому списку. Саме його варто випити ввечері, щоб розслабитися і подолати тривожність.

Розповідаємо, якими корисними властивостями володіє какао, чому цей напій варто пити саме ввечері та ділимося найкращими чудодійними рецептами.

Читайте також:

У чому користь какао

Натуральний не підсолоджений какао містить багато вітамінів та мінералів. В процентах від добової норми в одній порції:

1,9 мг вітаміну В3 — 9%;

2,2 мг вітаміну К — 3%;

0,2 мг вітаміну В2 — 12%;

27,5 мг фолієвої кислоти — 7%;

110 мг кальцію — 11%;

11,9 мг заліза — 66%;

429 мг магнію — 107%;

631 мг фосфору — 63%;

1131 мг калію — 37%;

12,3 мг селену — 18%.

За словами експертів, в какао міститься чимало й інших корисних речовин. Зокрема, флавоноїди та антиоксиданти. Учені проводили дослідження про вплив какао на серцево-судинну систему і помітили, що він є позитивним.

Чому какао варто пити ввечері

Платформа доказової інформації про здоров'я "Бережи себе" поділилася важливими науковими фактами про користь какао для людини.

Зокрема, спеціалісти відзначили, що горнятко какао перед сном може значно покращити самопочуття, допоможе розслабитися, зменшити артеріальний тиск і тривожність, відновити циркадні ритми.

Часто цей напій рекомендують пити тим, хто страждає на безсоння.

Рецепт корисного какао на воді

Інгредієнти:

вода — 500 мл;

натуральний какао-порошок — 3 ч. л.;

ванілін — дрібка.

Як готувати:

Воду краще брати м'яку і хорошої якості. Спочатку доводимо її до кипіння, а після всипаємо какао поступово помішуючи, щоб не утворювалося грудочок. В кінці додати ваніліну на кінчику ножа. Далі напій можна розливати в чашки й насолоджуватися неперевершеним смаком. Для тих, хто любить цю спецію, можна додати корицю.

Рецепт класичного какао на молоці без цукру

Інгредієнти:

молоко — 500 мл;

какао — 3 ст. л.

Як приготувати:

Влийте молоко в каструлю й поставте на маленький вогонь. Коли рідина стане гарячою, але ще не буде кипіти всипте порошок какао й розчиніть. Варіть какао 4-5 хвилин, помішуючи, після чого зніміть з вогню і накрийте кришкою, щоб настоялося. Якщо дуже любите солоденьке, краще додайте трошечки меду.

Рецепт какао на рослинному молоці

Інгредієнти:

рослинне молоко (можна взяти вівсяне, мигдалеве, кокосове тощо) — 250 мл;

какао-порошок — 2 ч. л.

Спосіб приготування какао:

Візьміть невелику каструлю, налийте в неї рослинне молоко та підігрійте. Не варто доводити його до кипіння. Після цього додайте какао-порошок і добре перемішайте, щоб не було грудочок. Дайте напою трошки настоятися.

Важливо підсумувати, що навіть корисні продукти варто вживати в міру й не зловживати ними, тоді вони точно будуть помічниками для вашого організму.

Раніше відома українська дієтологиня Світлана Фус розповіла про корисні властивості кави з какао. Саме цей напій має найбільш позитивний вплив на здоров'я людини і явну користь для організму.

Нагадаємо, ми писали, як приготувати на сніданок каву з бананом, яка стане не тільки енергетиком, а й смачним та швидким сніданком.