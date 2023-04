Чем полезна вода с лимоном: журналистка провела эксперимент и вот что из этого вышло

Вода с лимоном. Фото: delo-vcusa.ru

Исследования показали, что употребление воды с цитрусовыми предоставляет множество преимуществ для здоровья. Лимон не только богат витамином С, он также содержит множество других питательных веществ: витамины группы В, калий и фолиевую кислоту, которые могут способствовать уменьшению воспаления, стабилизируют артериальное давление, восстанавливают функции мышц, устраняют повреждения клеток, укрепляют иммунитет, а также способствуют снижению веса.

Эксперимент с водой с лимоном

Журналистика одного американского проекта "Eat This, Not That" Джордан Паверс Уиллард провела эксперимент — в течение месяца пила воду с лимоном — от 8 до 12 стаканов в день.

"Мне надоело пить обычную воду. Более того, было интересно узнать о потенциальном влиянии воды с лимоном на организм. Я хотела на себе проверить, что произойдет, если я попробую пить воду с лимоном вместо обычной", — рассказала она.

Также добавила, что в каждый стакан воды выжимала примерно 30 мл лимонного сока и добавляла 1/4 лимона с мякотью и цедрой.

Чем полезна вода с лимоном

Журналистка отметила, что, хотя и знала о выработке коллагена под действием витамина С, однако была удивлена результатами своего эксперимента. Она рассказывает, что волосы и ногти окрепли, а кожа стала гладкой и блестящей.

"К концу месяца волосы отросли на почти 2,5 см. А мои ногти, которые зимой обычно более ломкие, стали намного крепче. Мне пришлось подпиливать их примерно каждые три-четыре дня", — рассказала Джордан.

Кроме того, вода с лимоном способствует похудению и стабилизации АД, положительно влияет на гормоны, связанные с месячным циклом. Она сообщила, что практически не испытала симптомов ПМС, которые обычно ее беспокоили.

"Вода с лимоном практически заменила мне кофе и зеленый чай, благодаря которым я просыпалась утром. Также я заметила, что мне уже не хочется спать после обеда", — отметила журналистка.

Также подчеркиваем, что лучше не проводить никаких экспериментов с лимонами без консультации врача, особенно если имеете высокую кислотность, язву желудка или проблемы с поджелудочной железой.

Также подчеркиваем, что лучше не проводить никаких экспериментов с лимонами без консультации врача, особенно если имеете высокую кислотность, язву желудка или проблемы с поджелудочной железой.