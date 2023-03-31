Магнитные бури в апреле 2023 — когда ждать самые опасные даты

Узнайте, когда ждать сильных геомагнитных колебаний, чтобы вовремя подготовиться и уберечь свое здоровье

Второй месяц весны будет достаточно богат сильными и затяжными магнитными бурями. Причем первые дни апреля будут сопровождаться мощным геоштормом из-за образовавшейся на Солнце гигантской дыры.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовило детальное расписание магнитных колебаний на апрель 2023 года. А также дает советы врачей, как уберечь здоровье в этот период.

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Магнитная буря — что это такое и почему возникает

Магнитные бури — два слова, которые действительно пугают, ведь они ассоциируются с плохим самочувствием и головной болью. Однако что это такое?

С научной точки зрения магнитные бури — возмущение магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце.

Большие выбросы массы из Солнца, известные как корональные выбросы массы, могут содержать значительное количество электрически заряженных частиц и электромагнитных излучений. Эти частицы и излучения могут достигать Земли и взаимодействовать с магнитным полем, что приводит к его возмущению и вызывает магнитные бури.

Как магнитные бури влияют на нашу планету

Магнитные бури могут иметь разные последствия для Земли и ее атмосферы, в частности:

увеличение количества заряженных частиц в верхней атмосфере, что приводит к сверхярким полярным сияниям;

возникновение помех в работе спутников и увеличение риска их повреждения;

сбои в работе электрических сетей и других систем работающих на основе электрической энергии.

Магнитные бури в апреле 2023 — расписание в месяц

По данным наблюдателей, 31 марта накроет Землю магнитная буря среднего уровня. Она связана с дырой в Солнце.

"Магнитная буря связана с потоком солнечного ветра, который выходит из дыры в атмосфере Солнца. Корональные дыры могут повредить спутники и вызвать полярные сияния на Земле", — отмечают ученые в Science Alert.

Магнитная буря К-индекса 4, которая начнется 31 марта, продолжится в апреле, и геомагнитная обстановка успокоится только 3 апреля.

Следующий всплеск солнечной активности следует ожидать 10 и 11 апреля. Он не будет слишком сильным, однако может ощутимым для метеозависимых и людей с хроническими болезнями.

А дальше геошторм снова накроет Землю 16 и 17 апреля. Он будет средней силы.

Поистине сильная магнитная буря произойдет с 20 по 21 апреля. Чувствительным людям следует подготовиться, чтобы уберечь свое здоровье.

К счастью, последние 9 дней апреля будут спокойны. Ученые пока не видят возможные вспышки на Солнце, которые потревожили бы магнитное поле Земли в эти даты.

В первый месяц весны график магнитных бурь выглядит так:

1 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 2 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 3 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

4 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

5 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

6 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

7 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

8 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

9 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

10 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 11 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 12 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

13 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

14 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

15 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

16 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 17 апреля — К-индекс 4 (средняя солнечная буря);

— К-индекс 4 (средняя солнечная буря); 18 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

19 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

20 апреля — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 21 апреля — К-индекс 5 (сильная солнечная буря);

— К-индекс 5 (сильная солнечная буря); 22 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

23 апреля — К-индекс 3 (низкая солнечная буря);

24 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

25 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

26 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

27 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

28 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

29 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря);

30 апреля — К-индекс 2 (низкая солнечная буря).

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Следует отметить, что влияние магнитных бурь на здоровье человека все еще остается предметом исследований.

Существует мнение, что даже незначительное повышение активности может сказаться на здоровье. Степень выраженности и характер воздействия магнитных бурь в основном индивидуальны и связаны с психологическим состоянием человека, временем года и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Интересно, что некоторые люди могут ощутить влияние геошторма за 1-2 дня до наступления, а другие через некоторое время после бури.

По наблюдениям медиков, в этот период увеличивается количество инсультов, инфарктов, гипертонических кризов, усиливается мигрень.

Чаще во время геомагнитных колебаний люди могут испытывать следующие неприятные симптомы:

головная боль;

мигрень;

головокружение;

общая слабость;

нарушение концентрации;

раздражительность;

агрессия;

депрессивные настроения;

апатия;

повышение тревожности;

скачки давления;

нарушение сердечного ритма;

сонливость;

бессонница;

боль в суставах;

ломота в теле;

обострение хронических заболеваний.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Медики каждый раз подчеркивают, что влиянию геомагнитных колебаний можно противостоять, если вести здоровый образ жизни.

Врачи советуют за 4-5 дней до геошторма снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Нежелательно пить много кофе, его следует заменить травяным чаем. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь.

В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Вечером следует за 2 часа до отхода ко сну принять ванну, выпить чашечку травяного чая, почитать книгу.