Магнітні бурі у квітні 2023 — коли чекати найнебезпечніші дати

Дізнайтеся, коли чекати сильних геомагнітних коливань, щоб вчасно підготуватися та вберегти своє здоров'я

Другий місяць весни буде досить багатим на сильні та затяжні магнітні бурі. При чому перші дні квітня супроводжуватимуться потужним геоштормом через гігантську діру, що утворилася на Сонці.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготувало детальний розклад магнітних коливань на квітень 2023 року. А також дає поради лікарів, як вберегти здоров'я у цей період.

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Магнітна буря — що це таке та чому виникає

Магнітні бурі — два слова, які справді лякають, адже вони асоціюються з поганим самопочуттям та головним болем. Проте що це таке?

З наукової точки зору магнітні бурі — збурення магнітного поля Землі, які виникають через спалахи на Сонці.

Великі викиди маси з Сонця, відомі як корональні викиди маси, можуть містити значну кількість електрично заряджених частинок і електромагнітних випромінювань. Ці частинки та випромінювання можуть досягати Землі та взаємодіяти з магнітним полем, що призводить до збурення його та викликає магнітні бурі.

Як магнітні бурі впливають на нашу планету

Магнітні бурі можуть мати різні наслідки для Землі та її атмосфери, зокрема:

збільшення кількості заряджених частинок у верхній атмосфері, що призводить до надяскравих полярних сяйв;

виникнення перешкод в роботі супутників і збільшення ризику їхнього пошкодження;

збої в роботі електричних мереж та інших систем, що працюють на основі електричної енергії.

Магнітні бурі у квітні 2023 — розклад на місяць

За даними спостерігачів, 31 березня накриє Землю магнітна буря середнього рівня. Вона пов'язана з дірою у Сонці.

"Магнітна буря пов'язана з потоком сонячного вітру, який виходить із дірки в атмосфері Сонця. Корональні дірки можуть пошкодити супутники та викликати полярні сяйва на Землі", — зазначають вчені в Science Alert.

Магнітна буря К-індексу 4, яка розпочнеться 31 березня, продовжиться у квітні, і геомагнітна обстановка заспокоїться лише 3 квітня.

Наступний сплеск сонячної активності слід очікувати 10 та 11 квітня. Він не буде надто сильним, проте може стати відчутним для метеозалежних та людей з хронічними хворобами.

А далі геошторм знов накриє Землю 16 та 17 квітня. Він буде середньої сили.

Справді сильна магнітна буря відбудеться з 20 по 21 квітня. Чутливим людям слід підготуватися, щоб вберегти своє здоров'я.

На щастя, останні 9 днів квітня будуть спокійними. Вчені поки не бачать можливих спалахів на Сонці, які б потурбували магнітне поле Землі у ці дати.

В перший місяць весни графік магнітних бур виглядає так:

1 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 2 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 3 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

4 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

5 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

6 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

7 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

8 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

9 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

10 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 11 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 12 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

13 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

14 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

15 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

16 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 17 квітня — К-індекс 4 (середня сонячна буря);

— К-індекс 4 (середня сонячна буря); 18 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

19 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

20 квітня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);

— К-індекс 5 (сильна сонячна буря); 21 квітня — К-індекс 5 (сильна сонячна буря);

— К-індекс 5 (сильна сонячна буря); 22 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

23 квітня — К-індекс 3 (низька сонячна буря);

24 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

25 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

26 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

27 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

28 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

29 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря);

30 квітня — К-індекс 2 (низька сонячна буря).

Як магнітні бурі впливають на здоров'я людини

Слід зазначити, що вплив магнітних бур на здоров'я людини все ще залишається предметом досліджень.

Існує думка, що навіть незначне підвищення активності може позначитися на здоров’ї. Ступінь виразності та характер впливу магнітних бур здебільшого є індивідуальними та пов'язані з психологічним станом людини, часом року та схильністю до серцево-судинних захворювань.

Цікаво, що деякі люди можуть відчути вплив геошторму за 1-2 дні до його настання, а інші через певний час після бурі.

За спостереженнями медиків, у цей період збільшується кількість інсультів, інфарктів, гіпертонічних кризів, посилюється мігрень.

Найчастіше під час геомагнітних коливань люди можуть відчувати такі неприємні симптоми:

головний біль;

мігрень;

запаморочення;

загальна слабкість;

порушення концентрації;

дратівливість;

агресія;

депресивні настрої;

апатія;

підвищення тривожності;

стрибки тиску;

порушення серцевого ритму;

сонливість;

безсоння;

біль у суглобах;

ломота у тілі;

загострення хронічних захворювань.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

Медики щоразу підкреслюють, впливу геомагнітних коливань можна протистояти, якщо вести здоровий спосіб життя.

Лікарі також радять за 4-5 днів до геошторму знизити фізичні та психоемоційні навантаження, більше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Небажано пити багато кави, її варто замінити трав'яним чаєм. Не рекомендується гостра, солона, шкідлива їжа та алкоголь.

У дні магнітних бур уранці допоможе підбадьоритися невелика зарядка, контрастний душ, пробіжка. Увечері варто за 2 години до відходу до сну прийняти ванну, випити чашечку трав'яного чаю, почитати книгу.