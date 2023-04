Чим корисна вода з лимоном: журналістка провела експеримент і ось що з цього вийшло

Вода з лимоном. Фото: delo-vcusa.ru

Дослідження показали, що вживання води з цитрусовими надає безліч переваг для здоров’я. Лимон не тільки багатий на вітамін С, він також містить безліч інших поживних речовин: вітаміни групи В, калій і фолієву кислоту, що можуть сприяти зменшенню запалення, стабілізують артеріальний тиск, відновлюють функції м’язів, усувають пошкодження клітин, зміцнюють імунітет, а також сприяють зниженню ваги.

Про це повідомляє GALVANIZED MEDIA.

Читайте також:

Експеримент із водою

Журналістика одного американського проєкту "Eat This, Not That" Джордан Паверс Віллард провела експеримент — упродовж місяця пила воду з лимоном — від 8 до 12 склянок на день.

"Мені набридло пити звичайну воду. Ба більше, було цікаво дізнатися про потенційний вплив води з лимоном на організм. Я хотіла на собі перевірити, що станеться, якщо я спробую пити воду з лимоном замість звичайної", — розповіла вона.

Також додала, що в кожну склянку води вичавлювала приблизно 30 мл лимонного соку та додавала 1/4 лимона з м’якоттю та цедрою.

Чим корисна вода з лимоном

Журналістка зазначила, що хоч і знала про вироблення колагену під дією вітаміну С, однак була здивована результатами свого експерименту. Вона розповідає, що волосся та нігті зміцніли, а шкіра стала гладкою та блискучою.

"До кінця місяця волосся відросло на майже 2,5 см. А мої нігті, які взимку зазвичай більш ламкі, стали набагато міцнішими. Мені довелося підпилювати їх приблизно кожні три-чотири дні", — розповіла Джордан.

Крім того, вода з лимоном сприяє схудненню та стабілізації артеріального тиску, позитивно впливає на гормони, пов'язані з місячним циклом. Вона повідомила, що практично не відчула симптомів ПМС, які зазвичай її турбували.

"Вода з лимоном практично замінила мені каву та зелений чай, завдяки яким я прокидалася вранці. Також я помітила, що мені вже не хочеться спати після обіду", — зазначила журналістка.

Також наголошуємо, що краще не проводити жодних експериментів із лимонами без консультації лікаря, особливо, якщо маєте високу кислотність, виразку шлунку чи проблеми з підшлунковою залозою.

Нагадаємо, якщо раніше вчені наголошували на користі невеликої дози споживання алкоголю, то зараз будь-яка його кількість шкодить організму. Однак ситуація з вином неоднозначна, адже цей напій доволі сильно розрекламований у плані користі та смаку.