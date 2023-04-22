Користь і шкода червоного вина: як віднайти золоту середину

Келих червоного вина. Фото: pexels.com

Якщо раніше вчені наголошували на користі невеликої дози споживання алкоголю, то зараз будь-яка його кількість шкодить організму. Однак ситуація з вином неоднозначна, адже цей напій доволі сильно розрекламований у плані користі та смаку.

Про це пише GALVANIZED MEDIA.

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Користь червоного вина

За даними досліджень, червоне вино має високий вміст антиоксидантів, які відомі тим, що сповільнюють старіння та очищають клітини від шкідливих сполук. Так, червоне вино багате на вміст антиоксиданту ресвератролу, який захищає кровоносні судини та знижувати рівень "поганого" холестерину", що може запобігти ішемічній хворобі серця. Також доведено, що червоне вино містить у 10 разів більше поліфенольних антиоксидантів, ніж, наприклад, біле вино.

Загалом, дієта з високим вмістом антиоксидантів допомагає зменшити запалення. Це може спричинити, наприклад, зниження ризику захворювань, пов’язаних з окислювальним стресом, зокрема деяких видів раку.

Крім того, деякі дослідження пов’язують помірне споживання червоного вина з покращенням здоров’я кишківника, адже поліфеноли можуть діяти як пребіотики, живлячи корисні бактерії в кишковому мікробіомі.

Червоне вино. Фото: pixabay.com

Шкода вживання червоного вина

Алкоголь, і червоне вино зокрема, має "порожні" калорії, що допоможуть швидко набрати вагу. Крім того, надмірне споживання вина, як і будь-якого іншого алкоголю, може призвести до алкоголізму.

Крім того, деякі дослідження показують, що існує чітка закономірність між вживанням алкоголю та раком голови, шиї, грудей, стравоходу, печінки та прямої кишки.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC), надмірне вживання алкоголю також може призвести до панкреатиту, цирозу печінки та високого кров’яного тиску. Червоне вино конкретно не пов’язане з цими ефектами, але при надмірному споживанню, його антиоксиданти не врівноважують ризики.

Жінка п'є червоне вино. Фото: pexels.com

Золота середина вживання червоного вина

Зрештою, переваги червоного вина для здоров’я не настільки значні, щоб почати його вживати.

"Якщо ви зараз не вживаєте вино чи алкоголь, не рекомендується починати. Ризики від вживання алкоголю переважують можливі переваги", — зазначає дієтологиня FRESH Communications Б'янка Тамбурелло.

Також вона наголошує, що є інші продукти багаті на вміст корисних речовин, зокрема й антиоксидантів: виноград, чорниця та журавлина.

Тамбурелло також стверджує, що келих червоного вина може бути частиною збалансованої дієти "помірного вживання алкоголю" — один напій на день для жінок і два напою на день для чоловіків. Якщо ви зараз вживаєте вино, обов’язково дотримуйтеся цих обмежень.

Нагадаємо, що дослідження показало, що регулярне вживання алкоголю, навіть у помірних кількостях, різко скорочує тривалість життя. ВООЗ прокоментувала негативний вплив на організм людини.