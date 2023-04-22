Польза и вред красного вина: как найти золотую середину

Бокал красного вина. Фото: pexels.com

Если ранее ученые отмечали пользу небольшой дозы потребления алкоголя, то сейчас любое его количество вредит организму. Однако ситуация с красным вином неоднозначна, ведь этот напиток достаточно сильно разрекламирован в плане пользы и вкуса.

Об этом пишет GALVANIZED MEDIA.

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Польза красного вина

По данным исследований, красное вино обладает высоким содержанием антиоксидантов, известных тем, что замедляют старение и очищают клетки от вредных соединений. Так, красное вино богато содержанием антиоксиданта ресвератрола, который защищает кровеносные сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина, что может предотвратить ишемическую болезнь сердца. Также доказано, что красное вино содержит в 10 раз больше полифенольных антиоксидантов, чем, например, белое вино.

В общем, диета с высоким содержанием антиоксидантов помогает снизить воспаление. Это может вызвать, например, снижение риска заболеваний, связанных с окислительным стрессом, в частности некоторых видов рака.

Кроме того, некоторые исследования связывают умеренное потребление красного вина с улучшением здоровья кишечника, ведь полифенолы могут действовать как пребиотики, питая полезные бактерии в кишечном микробиоме.

Красное вино. Фото: pixabay.com

Ущерб употреблению красного вина

Алкоголь, и красное вино в частности, имеет пустые калории, которые помогут быстро набрать вес. Кроме того, чрезмерное потребление вина, как и любого другого алкоголя может привести к алкоголизму.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что существует четкая закономерность между употреблением алкоголя и раком головы, шеи, груди, пищевода, печени и прямой кишки.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чрезмерное употребление алкоголя также может привести к панкреатиту, циррозу печени и высокому кровяному давлению. Красное вино конкретно не связано с этими эффектами, но при чрезмерном потреблении его антиоксиданты не уравновешивают риски.

Женщина пьет красное вино. Фото: pexels.com

Золотая середина употребления красного вина

В конце концов преимущества красного вина для здоровья не столь значительны, чтобы начать его употреблять.

"Если вы сейчас не употребляете вино или алкоголь, не рекомендуется начинать. Риски от употребления алкоголя перевешивают возможные преимущества", — отмечает диетолог FRESH Communications Бьянка Тамбурелло.

Также она отмечает, что есть другие продукты богатые содержанием полезных веществ, в том числе и антиоксидантов: виноград, черника и клюква.

Тамбурелло также утверждает, что бокал красного вина может быть частью сбалансированной диеты "умеренного употребления алкоголя" — один напиток в день для женщин и два напитка в день для мужчин. Если вы сейчас употребляете вино, обязательно соблюдайте эти ограничения.

Напомним, что исследование показало, что регулярное употребление алкоголя, даже в умеренных количествах, резко сокращает продолжительность жизни. ВОЗ прокомментировала негативное влияние на организм человека.