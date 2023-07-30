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Стало известно, когда в Украине возобновит свою работу сеть магазинов ZARA

30 июля 2023 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, когда в Украине возобновит свою работу сеть магазинов ZARA
Магазин ZARA. Иллюстративное фото: Praswin Prakashan / Unsplash
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Международная компания по продаже одежды Inditex Group, являющаяся владельцем известных брендов, таких как Zara, Bershka, Pull&Bear и другие, скоро может возобновить свою работу в Украине. До полномасштабной войны работало 65 магазинов Inditex в восьми городах нашей страны.

Об этом сообщили в "Украинском совете торговых центров".

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Важный бизнес для Украины

По словам главы "Украинского совета торговых центров" Максима Гаврюшина, в организации способствуют тому, чтобы международный бизнес вернулся в Украину.

Известно, что ритейлер одежды Inditex является одним из главных направлений для развития бизнеса в Украине, ведь у компании много брендов, которые пользуются спросом среди украинцев.

Когда могут открыться двери магазинов

"Профессиональное сообщество делает многое для того, чтобы Inditex вернулся. Это очень важно и с экономической, и социальной, и политической точки зрения. Inditex является одним из крупнейших ритейлеров в Украине. Его открытие также будет сигналом для других международных ритейлеров относительно возобновления работы или открытия новых магазинов. У меня есть ощущение, что открытие может состояться быстрее, чем кажется. Ближайшее окно возможностей для этого — конец августа — конец октября. Если этого не произойдет в этот промежуток, следующее окно будет уже весной", — подчеркнул Гаврюшин.

Он отметил, что делать прогнозы сейчас очень сложно, ведь решение компании может зависеть от любой новости.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине большинство западных компаний ушли с российского рынка. Среди них была и испанская торговая сеть по продаже одежды Zara. На ее место пришел ливанский конгломерат Maag. Впрочем, на чужом бизнес-несчастье свой успех он создать так и не смог. Компания уже закрывает магазины.

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