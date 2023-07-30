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Стало відомо, коли в Україні відновить свою роботу мережа магазинів ZARA

30 липня 2023 17:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, коли в Україні відновить свою роботу мережа магазинів ZARA
Магазин ZARA. Ілюстративне фото: Praswin Prakashan / Unsplash
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міжнародна компанія з продажу одягу Inditex Group, яка є власником відомих брендів, такі як Zara, Bershka, Pull&Bear та інші, скоро може відновити свою роботу в Україні. До повномасштабної війни працювало 65 магазинів Inditex у восьми містах нашої країни.

Про це повідомили в "Українській раді торгових центрів".

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Важливий бізнес для України

За словами очільника "Української ради торгових центрів" Максима Гаврюшина, в організації сприяють тому, аби міжнародний бізнес повернувся до України.

Відомо, що рітейлер одягу Inditex є одним із найголовніших напрямків для розвитку бізнесу в Україні, адже компанія має багато брендів, які користуються попитом серед українців. 

Коли можуть відкритися двері магазинів

"Професійна спільнота робить багато для того, щоб Inditex повернувся. Це дуже важливо і з економічного, і соціального, і політичного погляду. Inditex є одним із найбільших рітейлерів в Україні. Його відкриття також буде сигналом для інших міжнародних рітейлерів щодо відновлення роботи або відкриття нових магазинів. Я маю відчуття, що відкриття може відбутися швидше, ніж здається. Найближче вікно можливостей для цього — кінець серпня — кінець жовтня. Якщо цього не станеться у цей проміжок, наступне вікно буде вже навесні", — наголосив Гаврюшин.

Він зазначив, що наразі робити прогнози дуже складно, адже рішення компанії може залежати від будь-якої новини. 

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни в Україні більшість західних компаній пішли з російського ринку. Серед них була й іспанська торгова мережа з продажу одягу Zara. На її місце прийшов ліванський конгломерат Maag. Втім на чужому бізнес-нещасті свій успіх він створити так і не зміг. Компанія вже зачиняє магазини.

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