З Росії "тікає" модний бренд, який замінив Zara

Ліванський конгломерат Maag в Росії. Фото: Google

Після початку повномасштабної війни в Україні більшість західних компаній пішли з російського ринку. Серед них була й іспанська торгова мережа з продажу одягу Zara. На її місце прийшов ліванський конгломерат Maag. Втім на чужому бізнес-нещасті свій успіх він створити так і не зміг. Компанія вже зачиняє магазини.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

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Керівництво Maag вже готується закрити частину магазинів і, можливо, взагалі піти з російського ринку. Такими є підсумки перших трьох місяців роботи мережі. В магазинах виторг в сім-вісім разів нижче, ніж в іспанського оригіналу. Жителі країни-терориста не захотіли покупати інший одяг. Якщо в середньому магазин Zara робив виторг 2-3 млн рублів (а у вихідні і до 4 млн) на день, то Maag збирає 300-400 тисяч "дерев'яних" за робочий день. Працівники розповідають, що тепер продажі на мільйон за зміну можна вважати за свято.

Водночас співробітники отримують приблизно вп'ятеро менше, ніж раніше, тому більшість почали масово "тікати" з компанії. Спроби працювати більше годин керівництво не дозволяє. У деяких магазинах мережі персонал виходить декілька разів на тиждень на 4-5-годинні зміни.

Ліванський конгломерат Maag в Росії. Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що попри бойкот західних кінокомпаній, в російський прокат вийшов новий французький фільм з Джонні Деппом в головній ролі.