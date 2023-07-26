Из России "бежит" модный бренд, заменивший Zara

Ливанский конгломерат Maag в России. Фото: Google

После начала полномасштабной войны в Украине большинство западных компаний ушли с российского рынка. Среди них была и испанская торговая сеть по продаже одежды Zara. На ее место пришел ливанский конгломерат Maag. Впрочем, на чужом бизнес-несчастье свой успех он создать так и не смог. Компания уже закрывает магазины.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Руководство Maag уже готовится закрыть часть магазинов и, возможно, вообще уйти с российского рынка. Таковы итоги первых трех месяцев работы сети. В магазинах выручка в семь-восемь раз ниже, чем у испанского оригинала. Жители страны-террориста не захотели покупать другую одежду. Если в среднем магазин Zara имел выручку 2-3 млн рублей (а в выходные и до 4 млн) в день, то Maag собирает 300-400 тысяч "деревянных" за рабочий день. Работники рассказывают, что теперь продажи на миллион за смену можно считать праздником.

В то же время сотрудники получают примерно в пять раз меньше, чем раньше, поэтому большинство начали массово "бежать" из компании. Попытки работать больше часов руководство не разрешает. В некоторых магазинах сети персонал выходит несколько раз в неделю на 4-5-часовые смены.

Ливанский конгломерат Maag в России. Фото: Google

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