Самые вредные продукты для почек ТОП-10

Девушка удивляется. Фото: Freepik

Состояние наших почек очень сильно зависит от того, что мы едим. Если мы добавим в наше питание необходимые продукты, то мы можем буквально их оздоровить, в то время, как некоторые другие продукты — вредят почкам.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Чтобы быстро снять воспалительный процесс в почках, вам необходимо отказаться от этих продуктов и придерживаться той диеты, которую вам выпишет лечащий врач.

Продукты с повышенным содержанием соли

Есть оптимальная суточная доза соли, это от 2 до 5 грамма в сутки. Как известно, многие люди с солью именно перебарщивают, потому что недобрать соли очень сложно. Даже если не солить еду специально, то соль будет добираться с другими продуктами.

Сосиски и колбасы. Фото: Freepik

Слишком длительное употребление повышенных доз натрия, со временем вызывает увеличение наших почек и их клеток. Это может приводить к фиброзу, потери их функции, что в итоге приводит к почечной недостаточности. Также избыточное употребление соли снижает способность наших почек заниматься фильтрацией отходов жизнедеятельности — главной функции.

Употребление соли приводит также к задержки жидкости, гипертонии, что в свою очередь создает "заколдованный круг", потому что это еще больше начинает вредить нашим почкам.

Алкогольные напитки

Чрезмерное употребление алкоголя напрямую ведет к нарушению функции работы наших почек. Алкоголь буквально напрямую влияет на структуру и функцию работы почек. Если мы употрбеляем алкоголя излишнее количество, то этим самым зарабатываем себе увеличение почечных канальцев, что приводит к почечной недостаточности.

Красное вино. Фото: Freepik

Алкоголь оказывает повреждающее действие на почки и снижает их способность к реабсорбции очень важных электролитов, в результате чего, мы их теряем, а это в целом негативно влияет на их организм.

Избыточное употребление сахара

Сахар губит наш организм, он вредит всем органам. Ряд исследований показали, что если человек выпивает всего два стакана сладкого газированного напитка, то это уже приводит к довольно сильному и заметному функции почек.

Шоколад и конфеты. Фото: Freepik

Большие дозы сахара снижают способность почек к фильтрации, таким образом их главная функция по выведению продуктов распада и различных токсичных веществ снижается и страдает. Более того, сладкие газированные напитки, провоцируют образование камней в наших почках.

Виной тому не только сахар, но и фосфорная кислота, которая присутствует в каждой газировке.

Самые полезные продукты для почек:

тыква — содержит множество витаминов и минералов, в частности витамина Т, который важен для работы почек. В тыкве много каротиноидов, который препятствует образованию хронических заболеваний почек и важны для профилактики здоровья;

брокколи — полезна для почек, она имеет ряд витаминов и минералов, которые также благоприятно воздействуют на работу почек;

сладкий перец — этот продукт считается чемпионом по содержанию витамина С, также было доказано, что употребление перца снижает возникновение воспалительных процессов в почках;

черника — в этих ягодах содержатся антоцианы, это антиоксиданты, которые защищают каналы почек. Черника сохраняет свои свойства даже при термической обработки.

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