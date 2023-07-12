Голубика в контейнерах. Фото: Freepik

Начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на эту вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Для выращивания голубики требуется очень много воды. Во время того, как ягода начинает созревать, она очень сильно впитывает воду. К тому же кусты этой ягоды не будут расти на песчаной почве, обязательно нужно прибавлять верховой торф.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

Опыление голубики шмелями

Например в Украине, для выращивания голубики дополнительно используют специальных шмелей, опилирующих кусты. Считается, что шмели лучше опыляют голубику, чем пчелы. Шмелей закупают по цене 1 евро за одно насекомое.

Куст голубики. Фото: Freepik

Сколько созревает голубика

Эксперты говорят, что чем короче промежуток времени от срыва ягод до их перемещения в холодильник, тем качественнее продукт. Даже если ягода проведет лишний час на поле, это сократит его срок хранения на целые сутки.

Ягоды голубики. Фото: Freepik

После сбора голубики происходит очень интенсивное охлаждение. Через 40–45 минут температура ягод падает до 2 °С и при таких условиях их сохраняют. Таким образом ягоды голубики могут ждать покупателя в холодильнике 21 день.

Сколько стоит голубика в Украине.

В настоящее время на украинских рынках импортная голубика стоит в среднем 500 грн за кг. Появилась уже и украинская, дешевле, за нее просят от 200–400 грн/кг.

Чем полезна голубика:

укрепляет иммунную систему организма;

хорошо влияет на работу головного мозга;

положительно влияет на мышцы глаз;

снижает уровень холестерина в крови;

восстанавливают обмен веществ организма;

обеспечивает профилактику возникновения атеросклероза и гипертонии.

Голубика в стаканах. Фото: Freepik

Вредна ли голубика

Голубика — не аллергенная, но употреблять ее в больших количествах не следует.

Ягода способна:

вызывать головную боль;

тошноту;

рвоту;

чрезмерное количество антиоксидантов отрицательно скажется на организме.

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