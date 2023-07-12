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Почему голубика так дорого стоит: польза и вред ягод

12 июля 2023 11:07
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор
Сколько стоит голубика
Голубика в контейнерах. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Алиса Полякова
Алиса Полякова
редактор

Начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на эту вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Для выращивания голубики требуется очень много воды. Во время того, как ягода начинает созревать, она очень сильно впитывает воду. К тому же кусты этой ягоды не будут расти на песчаной почве, обязательно нужно прибавлять верховой торф.

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Ягоды голубики. Фото: Freepik

Опыление голубики шмелями

Например в Украине, для выращивания голубики дополнительно используют специальных шмелей, опилирующих кусты. Считается, что шмели лучше опыляют голубику, чем пчелы. Шмелей закупают по цене 1 евро за одно насекомое.

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Куст голубики. Фото: Freepik

Сколько созревает голубика

Эксперты говорят, что чем короче промежуток времени от срыва ягод до их перемещения в холодильник, тем качественнее продукт. Даже если ягода проведет лишний час на поле, это сократит его срок хранения на целые сутки.

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Ягоды голубики. Фото: Freepik

После сбора голубики происходит очень интенсивное охлаждение. Через 40–45 минут температура ягод падает до 2 °С и при таких условиях их сохраняют. Таким образом ягоды голубики могут ждать покупателя в холодильнике 21 день.

Сколько стоит голубика в Украине.

В настоящее время на украинских рынках импортная голубика стоит в среднем 500 грн за кг. Появилась уже и украинская, дешевле, за нее просят от 200–400 грн/кг.

Чем полезна голубика:

  • укрепляет иммунную систему организма;
  • хорошо влияет на работу головного мозга;
  • положительно влияет на мышцы глаз;
  • снижает уровень холестерина в крови;
  • восстанавливают обмен веществ организма;
  • обеспечивает профилактику возникновения атеросклероза и гипертонии.
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Голубика в стаканах. Фото: Freepik

Вредна ли голубика

Голубика — не аллергенная, но употреблять ее в больших количествах не следует.

Ягода способна:

  • вызывать головную боль;
  • тошноту;
  • рвоту;
  • чрезмерное количество антиоксидантов отрицательно скажется на организме.

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