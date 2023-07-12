Почему голубика так дорого стоит: польза и вред ягод
Начался сезон одной из самых полезных ягод — голубики. Но можно заметить, что цены на эту вкусную ягоду очень кусаются уже не первый год. Давайте узнаем, почему голубика так дорого стоит.
Об этом сообщили Новини.LIVE.
Для выращивания голубики требуется очень много воды. Во время того, как ягода начинает созревать, она очень сильно впитывает воду. К тому же кусты этой ягоды не будут расти на песчаной почве, обязательно нужно прибавлять верховой торф.
Опыление голубики шмелями
Например в Украине, для выращивания голубики дополнительно используют специальных шмелей, опилирующих кусты. Считается, что шмели лучше опыляют голубику, чем пчелы. Шмелей закупают по цене 1 евро за одно насекомое.
Сколько созревает голубика
Эксперты говорят, что чем короче промежуток времени от срыва ягод до их перемещения в холодильник, тем качественнее продукт. Даже если ягода проведет лишний час на поле, это сократит его срок хранения на целые сутки.
После сбора голубики происходит очень интенсивное охлаждение. Через 40–45 минут температура ягод падает до 2 °С и при таких условиях их сохраняют. Таким образом ягоды голубики могут ждать покупателя в холодильнике 21 день.
Сколько стоит голубика в Украине.
В настоящее время на украинских рынках импортная голубика стоит в среднем 500 грн за кг. Появилась уже и украинская, дешевле, за нее просят от 200–400 грн/кг.
Чем полезна голубика:
- укрепляет иммунную систему организма;
- хорошо влияет на работу головного мозга;
- положительно влияет на мышцы глаз;
- снижает уровень холестерина в крови;
- восстанавливают обмен веществ организма;
- обеспечивает профилактику возникновения атеросклероза и гипертонии.
Вредна ли голубика
Голубика — не аллергенная, но употреблять ее в больших количествах не следует.
Ягода способна:
- вызывать головную боль;
- тошноту;
- рвоту;
- чрезмерное количество антиоксидантов отрицательно скажется на организме.
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