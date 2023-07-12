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Чому лохина така дорога: користь та шкода ягід

12 липня 2023 11:07
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Скільки коштує лохина
Лохина в контейнерах. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

Розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються, вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує. 

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Для вирощування лохини потрібно дуже багато води. Під час того, як ягода починає стигнути, вона дуже сильно вбирає воду. До того ж кущі цієї ягоди не будуть рости на піщаному грунті, обов'язково потрібно додавати верховий торф.

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Ягоди лохини. Фото: Freepik

Опилення лохини джмелями

Наприклад в Україні, для вирощування лохини додатково використовують спецальних джмелів, які опилуюють кущі. Вважається, що джмелі краще запилюють лохину, ніж бджоли. Джмелів закуповують по ціні 1 євро за одну комаху. 

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Кущ лохини. Фото: Freepik

Скільки дозріває лохина 

Експерти кажуть, що чим коротший проміжок часу від зривання ягід до їх переміщення в холодильник, тим якісніший продукт. Навіть якщо ягода проведе зайву годину на полі, це скоротить її термін зберігання на цілу добу. 

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Ягоди лохини. Фото: Freepik

Після збору лохини відбувається дуже інтенсивне охолодження. За 40–45 хвилин температура ягід падає до 2 °С і за таких умов їх зберігають. Таким чином ягоди лохини можуть чекати на покупця в холодильнику 21 день.

Скільки коштує лохина в Україні

Наразі на українських ринках імпортна лохина коштує в середньому 500 грн за кг. З'явилася вже й українська, дешевша, за неї просять від 200–400 грн/кг.

Чим корисна лохина:

  • зміцнює імунну систему організму; 
  • добре впливає на роботу головного мозку; 
  • позитивно впливає на м'язи очей; 
  • знижує рівень холестерину в крові;
  • відновлюють обмін речовин організму; 
  • абезпечує профілактику виникнення атеросклерозу та гіпертонії.
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Лохина в стаканах. Фото: Freepik

Чи шкідлива лохина 

Лохина — не алергенна, але вживати її у великих кількостях не слід. 

Ягода здатна: 

  • викликати головний біль; 
  • нудоту; 
  • блювоту; 
  • надмірна кількість антиоксидантів негативно позначитися на організмі. 

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