Лохина в контейнерах. Фото: Freepik

Розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються, вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Для вирощування лохини потрібно дуже багато води. Під час того, як ягода починає стигнути, вона дуже сильно вбирає воду. До того ж кущі цієї ягоди не будуть рости на піщаному грунті, обов'язково потрібно додавати верховий торф.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Опилення лохини джмелями

Наприклад в Україні, для вирощування лохини додатково використовують спецальних джмелів, які опилуюють кущі. Вважається, що джмелі краще запилюють лохину, ніж бджоли. Джмелів закуповують по ціні 1 євро за одну комаху.

Кущ лохини. Фото: Freepik

Скільки дозріває лохина

Експерти кажуть, що чим коротший проміжок часу від зривання ягід до їх переміщення в холодильник, тим якісніший продукт. Навіть якщо ягода проведе зайву годину на полі, це скоротить її термін зберігання на цілу добу.

Ягоди лохини. Фото: Freepik

Після збору лохини відбувається дуже інтенсивне охолодження. За 40–45 хвилин температура ягід падає до 2 °С і за таких умов їх зберігають. Таким чином ягоди лохини можуть чекати на покупця в холодильнику 21 день.

Скільки коштує лохина в Україні

Наразі на українських ринках імпортна лохина коштує в середньому 500 грн за кг. З'явилася вже й українська, дешевша, за неї просять від 200–400 грн/кг.

Чим корисна лохина:

зміцнює імунну систему організму;

добре впливає на роботу головного мозку;

позитивно впливає на м'язи очей;

знижує рівень холестерину в крові;

відновлюють обмін речовин організму;

абезпечує профілактику виникнення атеросклерозу та гіпертонії.

Лохина в стаканах. Фото: Freepik

Чи шкідлива лохина

Лохина — не алергенна, але вживати її у великих кількостях не слід.

Ягода здатна:

викликати головний біль;

нудоту;

блювоту;

надмірна кількість антиоксидантів негативно позначитися на організмі.

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