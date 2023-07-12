Чому лохина така дорога: користь та шкода ягід
Розпочався сезон однієї з найкорисніших ягід — лохини. Але можна помітити, що ціни на цю смачну ягоду дуже кусаються, вже не перший рік. Давайте дізнаємося, чому лохина так дорого коштує.
Про це повідомили Новини.LIVE.
Для вирощування лохини потрібно дуже багато води. Під час того, як ягода починає стигнути, вона дуже сильно вбирає воду. До того ж кущі цієї ягоди не будуть рости на піщаному грунті, обов'язково потрібно додавати верховий торф.
Опилення лохини джмелями
Наприклад в Україні, для вирощування лохини додатково використовують спецальних джмелів, які опилуюють кущі. Вважається, що джмелі краще запилюють лохину, ніж бджоли. Джмелів закуповують по ціні 1 євро за одну комаху.
Скільки дозріває лохина
Експерти кажуть, що чим коротший проміжок часу від зривання ягід до їх переміщення в холодильник, тим якісніший продукт. Навіть якщо ягода проведе зайву годину на полі, це скоротить її термін зберігання на цілу добу.
Після збору лохини відбувається дуже інтенсивне охолодження. За 40–45 хвилин температура ягід падає до 2 °С і за таких умов їх зберігають. Таким чином ягоди лохини можуть чекати на покупця в холодильнику 21 день.
Скільки коштує лохина в Україні
Наразі на українських ринках імпортна лохина коштує в середньому 500 грн за кг. З'явилася вже й українська, дешевша, за неї просять від 200–400 грн/кг.
Чим корисна лохина:
- зміцнює імунну систему організму;
- добре впливає на роботу головного мозку;
- позитивно впливає на м'язи очей;
- знижує рівень холестерину в крові;
- відновлюють обмін речовин організму;
- абезпечує профілактику виникнення атеросклерозу та гіпертонії.
Чи шкідлива лохина
Лохина — не алергенна, але вживати її у великих кількостях не слід.
Ягода здатна:
- викликати головний біль;
- нудоту;
- блювоту;
- надмірна кількість антиоксидантів негативно позначитися на організмі.
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