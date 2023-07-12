Навіщо потрібний вітамін Д

Вітаміни та фрукти. Фото: Freepik

Вітамін D у нашому організмі впливає на безліч факторів, від вироблення необхідних гормонів до виникнення запалень. Приймати вітамін D рекомендують дотримуючись різних схем.

Про це повідомили Новини.LIVE.

Читайте також:

На концентрацію вітаміну D у крові впливає багато факторів.

Вітамін D є жиророзчинним вітаміном

Оскільки вітамін D жиророзчинний, це означає, що він накопичується у жировій тканині. Звідси випливає просте наслідок, ті люди, які мають більше жирової тканини, мають меншу кількість концентрації вітаміну D. Незважаючи на те, що вони прийматимуть велику кількість вітаміну D, цей вітамін піде в жир.

Теорія вільних гормонів

Вітамін D не просто так циркулює в нашій крові, близько 85% його пов'язано з білком, який називається протеїн, що зв'язує вітамін D. При цьому 15% вітаміну D пов'язаний з альбуміном крові, і тільки 0,3 є вільним. Саме вільний вітамін D проникає у всі клітини. Пов'язаний вітамін D може проникати лише через плаценту чи тканини щитовидних залоз, чи через нирки.

Червона риба та горіхи. Фото: Freepik

Для правильного визначення вітаміну D у крові потрібно визначати саме рівень вільного вітаміну D, але зробити це дуже непросто і поки що це доступно тільки в лабораторних умовах.

Згідно з дослідженнями, білок, який пов'язує вітамін D, вивели мишей, у яких цей білок був відсутній. І таким чином вітамін D у крові таких мишей не визначався, проте не відчували недостатності вітаміну D.

Чоловік тримає капсулу з вітаміном D. Фото: Freepik

Симптоми при зниженому рівні вітаміну D:

млявість;

слабкість;

порушення роботи імунітету;

біль у кістках.

Правило прийому вітаміну D

Необхідно не забувати, що це жиророзчинний вітамін і найкраще засвоюється з великою кількістю їжі.

Існують підвищені дози прийому вітаміну D, наприклад, 50 тис міжнародних одиниць. Їх рекомендують приймати раз на тиждень чи раз на місяць. Існує також інший підхід, коли береться 1 тис міжнародних одиниць та рекомендують приймати щодня.

Капсули з вітаміном D. Фото: Freepik

Вся справа в тому, що люди часто забувають щодня приймати належну кількість вітамінів. Було підраховано, що якщо людина приймає вітамін D щодня, десь 80% людей дотримуються цих правил, при цьому приймаючи раз на тиждень — 100% виконують рекомендації.

Здібності шлунково-кишкового тракту

На засвоюваність вітаміну D впливають також можливості шлунково-кишкового тракту. Існує безліч захворювань, починаючи від панкреатиту, закінчуючи запальними захворюваннями кишківника, які не дозволяють всмоктування вітаміну D.

Кількість кальцію в раціоні

Якщо кальцію в раціоні не вистачатиме, то і кількість вітаміну D у крові падатиме.

Жінка тримає вітамін D. Фото: Freepik

Кількість естрадіолу у жінок

Під час менопаузи, у жінок відбувається зниження естрадіолу, який має здатність впливати на вироблення протеїну, який пов'язує вітамін D. Тому зниження рівня естрадіолу призводить до падіння рівня вітаміну D у крові.

Раніше ми писали, кому обов'язково потрібно приймати фолієву кислоту.