Зачем нужен витамин Д

Витамины и фрукты. Фото: Freepik

Витамин D в нашем организме влияет на множество факторов, от выработки необходимых гормонов до возникновения воспалений. Принимать витамин D рекомендуют придерживаясь различных схем.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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На концентрацию витамина D в крови влияет большое количество факторов.

Витамин D является жирорастворимым витамином

Поскольку витамин D жирорастворимый, это значит, что он накапливается в жировой ткани. Отсюда вытекает простое следствие, те люди, которые имеют больше жировой ткани, имеют меньшее количество концентрации витамина D. Не смотря на то, что они будут принимать большие количества витамина D, этот витамин уйдет в жир.

Теория свободных гормонов

Витамин D не просто так циркулирует в нашей крови, около 85% его связано с белком, который называется протеин связывающий витамин D. При этом 15% витамина D связан с альбумином крови, и только 0,3 является свободным. Именно свободный витамин D проникает во все клетки. Связанный витамин D может проникать только через плаценту или ткани щитовидных желез, или через почки.

Красная рыба и орехи. Фото: Freepik

Для правильного определения витамина D в крови, нужно определять именно уровень свободного витамина D, но сделать это очень непросто и пока что это доступно только в лабораторных условиях.

Согласно исследований, белок, который связывает витамин D, вывели мышей у которых этот белок отсутствовал. И таким образом витамин D в крови таких мышей не определялся, но тем не менее не испытывали недостаточности витамина D.

Мужчина держит капсулу с витамином D. Фото: Freepik

Симптомы при сниженном уровне витамина D:

вялость;

слабость;

нарушение работы иммунитета;

боли в костях.

Правило приема витамина D

Необходимо не забывать, что это жирорастворимый витамин и лучше всего он усваивается с большим количеством еды.

Существуют повышенные дозы приема витамина D, например 50 тыс международных единиц. Их рекомендуют принимать раз в неделю или раз в месяц. Существует также другой подход, когда берется 1 тыс международных единиц и рекомендуют принимать каждый день.

Капсулы с витамином D. Фото: Freepik

Все дело в том, что люди часто забывают каждый день принимать положенное количество витаминов. Было подсчитано, что если человек принимает витамин D каждый день, где-то 80% людей придерживаются этих правил, при этом при приеме раз в неделю — 100% выполняют рекомендации.

Способности желудочно-кишечного тракта

На усвояемость витамина D влияют также способности желудочно-кишечного тракта. Существует множество заболеваний, начиная от панкреатита, заканчивая воспалительными заболеваниями кишечника, которые не позволяют всасыванию витамина D.

Количество кальция в рационе

Если кальция в рационе будет не хватать, то и количество витамина D в крови будет падать.

Женщина держит витамин D. Фото: Freepik

Количество эстрадиола у женщин

Во время менопаузы, у женщин происходит снижение эстрадиола, который обладает способностью влиять на выработку протеина, который связывает витамин D. Поэтому снижение уровня эстрадиола, приводит к падению уровня витамина D в крови.

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