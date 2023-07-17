Найшкідливіші продукти для нирок ТОП-10

Дівчина дивується. Фото: Freepik

Стан наших нирок дуже залежить від того, що ми їмо. Якщо ми додамо в наше харчування необхідні продукти, то ми можемо буквально їх оздоровити, тоді як деякі інші продукти шкодять ниркам.

Про це повідомили Новини.LIVE.

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Щоб швидко зняти запальний процес у нирках, вам необхідно відмовитися від цих продуктів і дотримуватися тієї дієти, яку вам випише лікар.

Продукти з підвищеним вмістом солі

Є оптимальна добова доза солі, це від 2 до 5 г на добу. Як відомо, багато людей із сіллю саме переборщують, бо недобрати солі дуже складно. Навіть якщо не солити їжу спеціально, то сіль добиратиметься з іншими продуктами.

Сосиски та ковбаси. Фото: Freepik

Занадто тривале вживання підвищених доз натрію згодом викликає збільшення наших нирок та їх клітин. Це може призводити до фіброзу, втрати їхньої функції, що в результаті призводить до ниркової недостатності. Також надмірне вживання солі знижує здатність наших нирок фільтрувати відходи життєдіяльності — головну функцію.

Вживання солі призводить також до затримки рідини, гіпертонії, що у свою чергу створює "зачароване коло", тому що це ще більше починає шкодити нашим ниркам.

Алкогольні напої

Надмірне вживання алкоголю веде до порушення функції роботи наших нирок. Алкоголь буквально безпосередньо впливає на структуру та функцію роботи нирок. Якщо ми вживаємо алкоголю зайву кількість, то цим заробляємо собі збільшення ниркових канальців, що призводить до ниркової недостатності.

Червоне вино. Фото: Freepik

Алкоголь чинить шкідливу дію на нирки і знижує їх здатність до реабсорбції дуже важливих електролітів, внаслідок чого ми їх втрачаємо, а це в цілому негативно впливає на їх організм.

Надмірне вживання цукру

Цукор губить наш організм, він шкодить усім органам. Ряд досліджень показали, що якщо людина випиває всього дві склянки солодкого газованого напою, то це вже призводить до досить сильної та помітної функції нирок.

Шоколад та цукерки. Фото: Freepik

Великі дози цукру знижують здатність нирок до фільтрації, таким чином їх головна функція виведення продуктів розпаду і різних токсичних речовин знижується і страждає. Ба більше, солодкі газовані напої провокують утворення каменів у наших нирках.

Виною тому не лише цукор, а й фосфорна кислота, яка присутня у кожному газуванні.

Найкорисніші продукти для нирок:

гарбуз містить безліч вітамінів і мінералів, зокрема вітаміну Т, який важливий для роботи нирок. У гарбузі багато каротиноїдів, що перешкоджає утворенню хронічних захворювань нирок та важливі для профілактики здоров'я;

брокколі — корисна для нирок, вона має ряд вітамінів та мінералів, які також сприятливо впливають на роботу нирок;

солодкий перець — цей продукт вважається чемпіоном із вмісту вітаміну С, також було доведено, що вживання перцю знижує виникнення запальних процесів у нирках;

чорниця — у цих ягодах містяться антоціани, це антиоксиданти, які захищають канали нирок. Чорниця зберігає свої властивості навіть за термічної обробки.

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