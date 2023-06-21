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Рецепты простых завтраков для похудения

21 июня 2023 05:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
От завтрака зависит ваше начало дня
Белковый завтрак. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Если ваша цель – похудение, употребление большего количества белка имеет решающее значение. И один из лучших способов получить больше этого питательного вещества в рационе – начинать день с высокобелкового завтрака для похудения.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка могут помочь снизить массу тела по нескольким причинам. Во-первых, белок может помочь регулировать гормоны голода и снизить аппетит с помощью специфических гормонов, снижающих аппетит. Белок также может заставить ваше тело сжигать больше калорий, даже когда вы находитесь в состоянии покоя. И наконец, белок имеет более высокий тепловой эффект, чем углеводы и жиры, а это значит, что ваш организм тратит больше энергии на переваривание этих продуктов, что приводит к увеличению скорости метаболизма.

Сытный итальянский хэш с яйцами

Завтрак имеет весь вкус итальянской кухни. Добавление перца, лука и куриной колбасы, а также капусты и яйца мы получаем питательное и полезное блюдо.

Вам понадобится:

  • 2 ст.л. оливкового масла;
  • 0,2 килограмма небольшого красного картофеля, нарезанного тонкими ломтиками;
  • 1/2 стакана нарезанных шампиньонов;
  • 1/2 стакана нарезанного лука;
  • 1 ч.л. итальянской приправы;
  • 200 г предварительно отварной куриной колбасы, разрезанной вдоль на четвертинки и нарезанной кусочками;
  • 2 стакана тонко нарезанной капусты;
  • 1/4 стакана тертого творога;
  • 4 яйца;
  • соль и чёрный перец по вкусу.
завтрак
Яйца с овощами. Фото: Waterbury Publications, Inc.

Способ приготовления:

  • в большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте картофель, накройте крышкой и готовьте 10 минут, один раз помешивая, пока картофель не станет почти мягким;
  • добавить грибы, лук и итальянские приправы, готовить 3 минуты. Добавить колбасу и капусту, готовить 3-5 минут, пока все овощи не станут мягкими;
  • посыпать творогом;
  • разогреть сковороду на среднем огне;
  • разбить яйца на сковороду;
  • убавить огонь до минимума, жарить яйца в течение 3-4 минут, или пока белки полностью не схватятся, а желтки не начнут густеть;
  • подавать яичницу с хэшем, посолить и поперчить.

Яичные кексы

Эти яичные кексы очень быстро и легко готовятся, а их ингредиенты и дополнительный белок из яиц делают их отличным завтраком для похудения.

Вам понадобится:

  • яйца + яичный белок;
  • основа для наших легких яичных кексов;
  • овощи (шпинат, зеленый и красный перец, помидоры черри);
  • специи (сушеный базилик, сушеный орегано, соль и перец);
  • сыр.

Для начинки можно выбрать авокадо, острый соус, свежевырезанную петрушку, в общем все, что пожелаете.

завтрак
Мафины к запеканию. Фото: wellplated

Способ приготовления:

  • сбейте вместе яйца, белки, зелень и специи;
  • приготовьте форму для выпечки;
  • наполните каждую форму, а сверху посыпьте творогом;
  • Выпекайте яичные кексы при 180 градусах от 15 до 20 минут, до полной готовности.

Хэш со сладким картофелем и куриной колбаской

Сладкий картофель содержит много белка и является отличным продуктом для любого завтрака. Нарежьте немного с овощами, куриной колбасой и яйцом, и вы получите идеальное утреннее блюдо, насыщенное белками.

Вам понадобится:

  • 2 средние сладкие картофелины батат, почищенные и нарезанные кубиками;
  • 1⁄2 ст.л. оливкового масла;
  • 2 кусочка сырой куриной колбасы;
  • 1 средний белый лук, нарезанный;
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный;
  • 1⁄8 ч.л. перца;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 4 яйца;
  • соус табаско.
завтрак
Яичница с картофелем. Фото: Mitch Mandel and Thomas MacDonald

Способ приготовления:

  • положите картофель в среднюю кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, примерно 10 минут;
  • в большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Разрезать оболочку колбасы и положить мясо прямо в сковороду, выбросив оболочку. Обжаривайте в течение 4-5 минут, пока мясо не будет готово. Переложить на тарелку;
  • в ту же сковороду добавить отложенный сладкий картофель, лук и красный перец. Готовить, пока картофель и овощи не подрумянятся, около 7 минут. Вернуть колбасу в сковороду, добавить соус, соль и перец, перемешать;
  • разделите хеш на четыре тарелки, каждую порцию украсьте жареным яйцом и табаско.

Секрет получения идеальной хрустящей корочки и липкой яичницы

Хотите приготовить идеальную яичницу? Нетерпение – самый простой способ получить жесткую яичницу.

Нагрейте антипригарную сковороду на среднеслабом огне и добавьте ровно столько сливочного или оливкового масла, чтобы слегка покрыть сковородку. Разбейте яйца прямо на сковороду и оставьте их в покое, пока белки полностью не свернутся, но желтки все еще будут шататься примерно на 5 минут.

Раньше мы писали рецепт полезной окрошки на комбуче.

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