От завтрака зависит ваше начало дня

Рецепты простых завтраков для похудения
Если ваша цель – похудение, употребление большего количества белка имеет решающее значение. И один из лучших способов получить больше этого питательного вещества в рационе – начинать день с высокобелкового завтрака для похудения.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка могут помочь снизить массу тела по нескольким причинам. Во-первых, белок может помочь регулировать гормоны голода и снизить аппетит с помощью специфических гормонов, снижающих аппетит. Белок также может заставить ваше тело сжигать больше калорий, даже когда вы находитесь в состоянии покоя. И наконец, белок имеет более высокий тепловой эффект, чем углеводы и жиры, а это значит, что ваш организм тратит больше энергии на переваривание этих продуктов, что приводит к увеличению скорости метаболизма.
Сытный итальянский хэш с яйцами
Завтрак имеет весь вкус итальянской кухни. Добавление перца, лука и куриной колбасы, а также капусты и яйца мы получаем питательное и полезное блюдо.
Вам понадобится:
- 2 ст.л. оливкового масла;
- 0,2 килограмма небольшого красного картофеля, нарезанного тонкими ломтиками;
- 1/2 стакана нарезанных шампиньонов;
- 1/2 стакана нарезанного лука;
- 1 ч.л. итальянской приправы;
- 200 г предварительно отварной куриной колбасы, разрезанной вдоль на четвертинки и нарезанной кусочками;
- 2 стакана тонко нарезанной капусты;
- 1/4 стакана тертого творога;
- 4 яйца;
- соль и чёрный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- в большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте картофель, накройте крышкой и готовьте 10 минут, один раз помешивая, пока картофель не станет почти мягким;
- добавить грибы, лук и итальянские приправы, готовить 3 минуты. Добавить колбасу и капусту, готовить 3-5 минут, пока все овощи не станут мягкими;
- посыпать творогом;
- разогреть сковороду на среднем огне;
- разбить яйца на сковороду;
- убавить огонь до минимума, жарить яйца в течение 3-4 минут, или пока белки полностью не схватятся, а желтки не начнут густеть;
- подавать яичницу с хэшем, посолить и поперчить.
Яичные кексы
Эти яичные кексы очень быстро и легко готовятся, а их ингредиенты и дополнительный белок из яиц делают их отличным завтраком для похудения.
Вам понадобится:
- яйца + яичный белок;
- основа для наших легких яичных кексов;
- овощи (шпинат, зеленый и красный перец, помидоры черри);
- специи (сушеный базилик, сушеный орегано, соль и перец);
- сыр.
Для начинки можно выбрать авокадо, острый соус, свежевырезанную петрушку, в общем все, что пожелаете.
Способ приготовления:
- сбейте вместе яйца, белки, зелень и специи;
- приготовьте форму для выпечки;
- наполните каждую форму, а сверху посыпьте творогом;
- Выпекайте яичные кексы при 180 градусах от 15 до 20 минут, до полной готовности.
Хэш со сладким картофелем и куриной колбаской
Сладкий картофель содержит много белка и является отличным продуктом для любого завтрака. Нарежьте немного с овощами, куриной колбасой и яйцом, и вы получите идеальное утреннее блюдо, насыщенное белками.
Вам понадобится:
- 2 средние сладкие картофелины батат, почищенные и нарезанные кубиками;
- 1⁄2 ст.л. оливкового масла;
- 2 кусочка сырой куриной колбасы;
- 1 средний белый лук, нарезанный;
- 1 красный болгарский перец, нарезанный;
- 1⁄8 ч.л. перца;
- соль и черный перец по вкусу;
- 4 яйца;
- соус табаско.
Способ приготовления:
- положите картофель в среднюю кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, примерно 10 минут;
- в большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Разрезать оболочку колбасы и положить мясо прямо в сковороду, выбросив оболочку. Обжаривайте в течение 4-5 минут, пока мясо не будет готово. Переложить на тарелку;
- в ту же сковороду добавить отложенный сладкий картофель, лук и красный перец. Готовить, пока картофель и овощи не подрумянятся, около 7 минут. Вернуть колбасу в сковороду, добавить соус, соль и перец, перемешать;
- разделите хеш на четыре тарелки, каждую порцию украсьте жареным яйцом и табаско.
Секрет получения идеальной хрустящей корочки и липкой яичницы
Хотите приготовить идеальную яичницу? Нетерпение – самый простой способ получить жесткую яичницу.
Нагрейте антипригарную сковороду на среднеслабом огне и добавьте ровно столько сливочного или оливкового масла, чтобы слегка покрыть сковородку. Разбейте яйца прямо на сковороду и оставьте их в покое, пока белки полностью не свернутся, но желтки все еще будут шататься примерно на 5 минут.
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