От завтрака зависит ваше начало дня

Белковый завтрак. Фото: Freepik

Если ваша цель – похудение, употребление большего количества белка имеет решающее значение. И один из лучших способов получить больше этого питательного вещества в рационе – начинать день с высокобелкового завтрака для похудения.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка могут помочь снизить массу тела по нескольким причинам. Во-первых, белок может помочь регулировать гормоны голода и снизить аппетит с помощью специфических гормонов, снижающих аппетит. Белок также может заставить ваше тело сжигать больше калорий, даже когда вы находитесь в состоянии покоя. И наконец, белок имеет более высокий тепловой эффект, чем углеводы и жиры, а это значит, что ваш организм тратит больше энергии на переваривание этих продуктов, что приводит к увеличению скорости метаболизма.

Сытный итальянский хэш с яйцами

Завтрак имеет весь вкус итальянской кухни. Добавление перца, лука и куриной колбасы, а также капусты и яйца мы получаем питательное и полезное блюдо.

Вам понадобится:

2 ст.л. оливкового масла;

0,2 килограмма небольшого красного картофеля, нарезанного тонкими ломтиками;

1/2 стакана нарезанных шампиньонов;

1/2 стакана нарезанного лука;

1 ч.л. итальянской приправы;

200 г предварительно отварной куриной колбасы, разрезанной вдоль на четвертинки и нарезанной кусочками;

2 стакана тонко нарезанной капусты;

1/4 стакана тертого творога;

4 яйца;

соль и чёрный перец по вкусу.

Яйца с овощами. Фото: Waterbury Publications, Inc.

Способ приготовления:

в большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте картофель, накройте крышкой и готовьте 10 минут, один раз помешивая, пока картофель не станет почти мягким;

добавить грибы, лук и итальянские приправы, готовить 3 минуты. Добавить колбасу и капусту, готовить 3-5 минут, пока все овощи не станут мягкими;

посыпать творогом;

разогреть сковороду на среднем огне;

разбить яйца на сковороду;

убавить огонь до минимума, жарить яйца в течение 3-4 минут, или пока белки полностью не схватятся, а желтки не начнут густеть;

подавать яичницу с хэшем, посолить и поперчить.

Яичные кексы

Эти яичные кексы очень быстро и легко готовятся, а их ингредиенты и дополнительный белок из яиц делают их отличным завтраком для похудения.

Вам понадобится:

яйца + яичный белок;

основа для наших легких яичных кексов;

овощи (шпинат, зеленый и красный перец, помидоры черри);

специи (сушеный базилик, сушеный орегано, соль и перец);

сыр.

Для начинки можно выбрать авокадо, острый соус, свежевырезанную петрушку, в общем все, что пожелаете.

Мафины к запеканию. Фото: wellplated

Способ приготовления:

сбейте вместе яйца, белки, зелень и специи;

приготовьте форму для выпечки;

наполните каждую форму, а сверху посыпьте творогом;

Выпекайте яичные кексы при 180 градусах от 15 до 20 минут, до полной готовности.

Хэш со сладким картофелем и куриной колбаской

Сладкий картофель содержит много белка и является отличным продуктом для любого завтрака. Нарежьте немного с овощами, куриной колбасой и яйцом, и вы получите идеальное утреннее блюдо, насыщенное белками.

Вам понадобится:

2 средние сладкие картофелины батат, почищенные и нарезанные кубиками;

1⁄2 ст.л. оливкового масла;

2 кусочка сырой куриной колбасы;

1 средний белый лук, нарезанный;

1 красный болгарский перец, нарезанный;

1⁄8 ч.л. перца;

соль и черный перец по вкусу;

4 яйца;

соус табаско.

Яичница с картофелем. Фото: Mitch Mandel and Thomas MacDonald

Способ приготовления:

положите картофель в среднюю кастрюлю и залейте водой. Доведите до кипения и варите, пока картофель не станет мягким, примерно 10 минут;

в большой сковороде разогреть растительное масло на среднем огне. Разрезать оболочку колбасы и положить мясо прямо в сковороду, выбросив оболочку. Обжаривайте в течение 4-5 минут, пока мясо не будет готово. Переложить на тарелку;

в ту же сковороду добавить отложенный сладкий картофель, лук и красный перец. Готовить, пока картофель и овощи не подрумянятся, около 7 минут. Вернуть колбасу в сковороду, добавить соус, соль и перец, перемешать;

разделите хеш на четыре тарелки, каждую порцию украсьте жареным яйцом и табаско.

Секрет получения идеальной хрустящей корочки и липкой яичницы

Хотите приготовить идеальную яичницу? Нетерпение – самый простой способ получить жесткую яичницу.

Нагрейте антипригарную сковороду на среднеслабом огне и добавьте ровно столько сливочного или оливкового масла, чтобы слегка покрыть сковородку. Разбейте яйца прямо на сковороду и оставьте их в покое, пока белки полностью не свернутся, но желтки все еще будут шататься примерно на 5 минут.

