Від сніданку залежить ваш початок дня

Якщо ваша мета — схуднення, вживання більшої кількості білка має вирішальне значення. І один з найкращих способів отримати більше цієї поживної речовини у раціоні — починати день з високобілкового сніданку для схуднення.

Дослідження показують, що дієти з високим вмістом білка можуть допомогти зменшити масу тіла з кількох причин. По-перше, білок може допомогти регулювати гормони голоду і знизити апетит за допомогою специфічних гормонів, що знижують апетит. Білок також може змусити ваше тіло спалювати більше калорій, навіть коли ви перебуваєте у стані спокою. І нарешті, білок має вищий тепловий ефект, ніж вуглеводи та жири, а це означає, що ваш організм витрачає більше енергії на перетравлення цих продуктів, що призводить до збільшення швидкості метаболізму.

Ситний італійський хеш з яйцями

Цей сніданок має весь смак італійської кухні. Додавання перцю, цибулі та курячої ковбаси, а також капусті та яйцям, ми отримуємо поживну та корисну страву.

Вам знадобиться:

2 ст.л. оливкової олії;

0,2 кілограмів невеликої червоної картоплі, нарізаної тонкими скибочками;

1/2 склянки нарізаних шампіньйонів;

1/2 склянки нарізаної цибулі;

1 ч.л. італійської приправи;

200 грамів попередньо відвареної курячої ковбаси, розрізаної вздовж на четвертинки та нарізаної шматочками;

2 склянки тонко нарізаної капусти;

1/4 склянки тертого сиру;

4 яйця;

сіль і чорний перець за смаком.

Яйця з овочами. Фото: Waterbury Publications, Inc.

Спосіб приготування:

у великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додайте картоплю, накрийте кришкою і готуйте 10 хвилин, один раз помішуючи, поки картопля не стане майже м'якою;

додати гриби, цибулю та італійські приправи, готувати 3 хвилини. Додати ковбасу та капусту, готувати 3-5 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими;

посипати сиром;

розігріти сковороду на середньому вогні;

розбити яйця на сковорідку;

зменшити вогонь до мінімуму, смажити яйця протягом 3-4 хвилин, або поки білки повністю не схопляться, а жовтки не почнуть густіти;

подавати яєчню з хешем, посолити та поперчити.

Яєчні кекси

Ці яєчні кекси дуже швидко і легко готуються, а їхні інгредієнти та додатковий білок з яєць роблять їх чудовим сніданком для схуднення.

Вам знадобиться:

яйця + яєчний білок;

основа для наших легких яєчних кексів;

овочі (шпинат, зелений і червоний перець, помідори черрі;

спеції (сушений базилік, сушений орегано, сіль і перець);

сир.

Для начинки можна обрати авокадо, гострий соус, свіжо нарізану петрушку, загалом все, що забажаєте.

Мафіни до запікання. Фото: wellplated

Спосіб приготування:

збийте разом яйця, білки, зелень і спеції;

приготуйте форму для випікання;

наповніть кожну форму, а зверху посипте сиром;

випікайте яєчні кекси при 180 градусах від 15 до 20 хвилин, до повної готовності.

Хеш із солодкою картоплею та курячою ковбаскою

Солодка картопля містить багато білка і є чудовим продуктом для будь-якого сніданку. Наріжте її трохи з овочами, курячою ковбасою та яйцем, і ви отримаєте ідеальну ранкову страву, насичену білками.

Вам знадобиться:

2 середні солодкі картоплини батат, почищені та нарізані кубиками;

1⁄2 ст.л. оливкової олії;

2 шматочки сирої курячої ковбаси;

1 середня біла цибуля, нарізана;

1 червоний болгарський перець, нарізаний;

1⁄8 ч.л. перцю;

сіль і чорний перець за смаком;

4 яйця;

соус табаско.

Яєчня з картоплею. Фото: Mitch Mandel and Thomas MacDonald

Спосіб приготування:

покладіть картоплю в середню каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м'якою, приблизно 10 хвилин;

у великій сковороді розігріти олію на середньому вогні. Розрізати оболонку ковбаси і покласти м'ясо прямо в сковороду, викинувши оболонку. Обсмажуйте протягом 4-5 хвилин, поки м'ясо не буде готове. Перекласти на тарілку;

у ту ж сковороду додати відкладену солодку картоплю, цибулю та червоний перець. Готувати, поки картопля та овочі не підрум'яняться, приблизно 7 хвилин. Повернути ковбасу в сковороду, додати соус, сіль і перець, перемішати;

розділити хеш на чотири тарілки, кожну порцію прикрасьте смаженим яйцем і табаско.

Секрет отримання ідеальної хрусткої скоринки та липкої яєчні

Хочете приготувати ідеальну яєчню? Нетерпіння — найпростіший спосіб отримати жорстку яєчню.

Нагрійте антипригарну сковорідку на середньо-слабкому вогні і додайте рівно стільки вершкового масла або оливкової олії, щоб злегка покрити сковорідку. Розбийте яйця прямо на сковороду і залиште їх у спокої, поки білки повністю не згорнуться, але жовтки все ще будуть хитатися, приблизно на 5 хвилин.

