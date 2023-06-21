Від сніданку залежить ваш початок дня

Рецепти простих сніданків для схуднення
Якщо ваша мета — схуднення, вживання більшої кількості білка має вирішальне значення. І один з найкращих способів отримати більше цієї поживної речовини у раціоні — починати день з високобілкового сніданку для схуднення.
Про це повідомив Eat This, Not That.
Дослідження показують, що дієти з високим вмістом білка можуть допомогти зменшити масу тіла з кількох причин. По-перше, білок може допомогти регулювати гормони голоду і знизити апетит за допомогою специфічних гормонів, що знижують апетит. Білок також може змусити ваше тіло спалювати більше калорій, навіть коли ви перебуваєте у стані спокою. І нарешті, білок має вищий тепловий ефект, ніж вуглеводи та жири, а це означає, що ваш організм витрачає більше енергії на перетравлення цих продуктів, що призводить до збільшення швидкості метаболізму.
Ситний італійський хеш з яйцями
Цей сніданок має весь смак італійської кухні. Додавання перцю, цибулі та курячої ковбаси, а також капусті та яйцям, ми отримуємо поживну та корисну страву.
Вам знадобиться:
- 2 ст.л. оливкової олії;
- 0,2 кілограмів невеликої червоної картоплі, нарізаної тонкими скибочками;
- 1/2 склянки нарізаних шампіньйонів;
- 1/2 склянки нарізаної цибулі;
- 1 ч.л. італійської приправи;
- 200 грамів попередньо відвареної курячої ковбаси, розрізаної вздовж на четвертинки та нарізаної шматочками;
- 2 склянки тонко нарізаної капусти;
- 1/4 склянки тертого сиру;
- 4 яйця;
- сіль і чорний перець за смаком.
Спосіб приготування:
- у великій сковороді розігрійте олію на середньому вогні. Додайте картоплю, накрийте кришкою і готуйте 10 хвилин, один раз помішуючи, поки картопля не стане майже м'якою;
- додати гриби, цибулю та італійські приправи, готувати 3 хвилини. Додати ковбасу та капусту, готувати 3-5 хвилин, поки всі овочі не стануть м'якими;
- посипати сиром;
- розігріти сковороду на середньому вогні;
- розбити яйця на сковорідку;
- зменшити вогонь до мінімуму, смажити яйця протягом 3-4 хвилин, або поки білки повністю не схопляться, а жовтки не почнуть густіти;
- подавати яєчню з хешем, посолити та поперчити.
Яєчні кекси
Ці яєчні кекси дуже швидко і легко готуються, а їхні інгредієнти та додатковий білок з яєць роблять їх чудовим сніданком для схуднення.
Вам знадобиться:
- яйця + яєчний білок;
- основа для наших легких яєчних кексів;
- овочі (шпинат, зелений і червоний перець, помідори черрі;
- спеції (сушений базилік, сушений орегано, сіль і перець);
- сир.
Для начинки можна обрати авокадо, гострий соус, свіжо нарізану петрушку, загалом все, що забажаєте.
Спосіб приготування:
- збийте разом яйця, білки, зелень і спеції;
- приготуйте форму для випікання;
- наповніть кожну форму, а зверху посипте сиром;
- випікайте яєчні кекси при 180 градусах від 15 до 20 хвилин, до повної готовності.
Хеш із солодкою картоплею та курячою ковбаскою
Солодка картопля містить багато білка і є чудовим продуктом для будь-якого сніданку. Наріжте її трохи з овочами, курячою ковбасою та яйцем, і ви отримаєте ідеальну ранкову страву, насичену білками.
Вам знадобиться:
- 2 середні солодкі картоплини батат, почищені та нарізані кубиками;
- 1⁄2 ст.л. оливкової олії;
- 2 шматочки сирої курячої ковбаси;
- 1 середня біла цибуля, нарізана;
- 1 червоний болгарський перець, нарізаний;
- 1⁄8 ч.л. перцю;
- сіль і чорний перець за смаком;
- 4 яйця;
- соус табаско.
Спосіб приготування:
- покладіть картоплю в середню каструлю і залийте водою. Доведіть до кипіння і варіть, поки картопля не стане м'якою, приблизно 10 хвилин;
- у великій сковороді розігріти олію на середньому вогні. Розрізати оболонку ковбаси і покласти м'ясо прямо в сковороду, викинувши оболонку. Обсмажуйте протягом 4-5 хвилин, поки м'ясо не буде готове. Перекласти на тарілку;
- у ту ж сковороду додати відкладену солодку картоплю, цибулю та червоний перець. Готувати, поки картопля та овочі не підрум'яняться, приблизно 7 хвилин. Повернути ковбасу в сковороду, додати соус, сіль і перець, перемішати;
- розділити хеш на чотири тарілки, кожну порцію прикрасьте смаженим яйцем і табаско.
Секрет отримання ідеальної хрусткої скоринки та липкої яєчні
Хочете приготувати ідеальну яєчню? Нетерпіння — найпростіший спосіб отримати жорстку яєчню.
Нагрійте антипригарну сковорідку на середньо-слабкому вогні і додайте рівно стільки вершкового масла або оливкової олії, щоб злегка покрити сковорідку. Розбийте яйця прямо на сковороду і залиште їх у спокої, поки білки повністю не згорнуться, але жовтки все ще будуть хитатися, приблизно на 5 хвилин.
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