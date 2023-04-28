Полезные свойства калия: 7 продуктов с высоким содержанием калия

Бананы — один из богатейших источников калия. Фото: Pixabay.

Калий помогает регулировать ритм сердца и контролировать кровяное давление, а его недостаток может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Собственно, о том, что калий полезен для сердца слышали все, однако не все знают какие продукты нужно есть, чтобы получать достаточную порцию калия каждый день. Далее расскажем о том, какие продукты содержат больше калия и какие из них можно приготовить блюда. Об этом пишет Greatist.

1. Абрикосы. Восемь-десять абрикосов содержат 260 мг калия. Кроме того, они богаты еще и витамином С, который снижает риск развития сердечных заболеваний и борется с воспалениями.

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2. Изюм. Сто граммов изюма содержат 750 мг калия. Кстати, сушеный виноград — это еще и ценный источник антиоксидантов, помогающих держать сердце в тонусе.

3. Картофель. Небольшая горькая картошка содержит 540 мг калия! В обычном домашнем пюре также много полезного для иммунитета витамина С.

4. Соевые бобы. Стакан сои содержит 540 мг калия. Бобы, считающиеся одним из лучших заменителей мяса, также богаты растительными стеролами, которые улучшают состояние сердца и предотвращают развитие сердечных заболеваний.

Абрикосы – ценный источник калия. Фото: Pexels.

5. Бананы. Один стограммовый банан содержит 360 мг калия и много витамина B6. Этот витамин помогает контролировать уровень гомоцистеина в крови, избыточное количество которого может послужить причиной развития сердечных заболеваний.

6. Шпинат. Если в детстве вас часто заставляли есть шпинат, то не огорчайтесь, ведь теперь у вас точно здоровое сердце — в 100 граммах шпината содержится целых 560 мг калия! Шпинат обеспечит вас еще и магнием — элементом, снижающим кровяное давление.

7. Лосось. 100 граммов лосося — это богатый источник калия: его здесь аж 400 мг. Кроме того, лосось также содержит много омега-3 жирных кислот, улучшающих работу мозга.

Соя – вегетарианское мясо, богатое калием. Фото: Pexels.

Блюда из продуктов, содержащих калий

Если вы хотите укрепить здоровье сердца, возьмите за привычку готовить блюда из богатых калием продуктов. Как насчет салата из шпината, абрикосов и изюма? Чтобы приготовить его, нарежьте свежий шпинат, добавьте абрикосы и изюм, а затем полейте маслом и лимонным соком. Это блюдо можно дополнить картофельным пюре с лососем: сварите картофель и лосось, затем перетрите эти компоненты на пюре и смешайте их. Добавьте немного молока и растительного масла.

Вегетарианцам понравятся соевые бобы с овощами: обжарьте соевые бобы с цветными овощами, добавьте немного соевого соуса и специй. Еще одно вегетарианское блюдо с высоким содержанием калия — банановые оладьи: смешайте бананы, яйца, муку и молоко, вылейте на сковороду немного масла и жарьте оладьи до тех пор, пока они не станут золотистыми.

Любителям необычных сочетаний точно понравятся картофельные клецки с соусом из бананов: смешайте вареный и растертый картофель с яйцом и мукой, сделайте из смешанной массы клецки и варите в кипящей воде до готовности. Для соуса смешайте в блендере до однородной смеси нарезанные бананы, мед и сок лимона.

Кстати, мед тоже содержит много калия. О том, как приготовить вкусный медовик можно почитать здесь.