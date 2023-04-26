Рецепт медівника - як приготувати за рецептом Клопотенка

Євгеніq Клопотенкj. Фото: commons.wikimedia.org

Всі ми пам'ятаємо смак медівника з дитинства. Ароматна випічка так і танула в роті... Євген Клопотенко розкрив на своєму сайті чимало секретів приготування класичного медівника. Виконайте всі описані нижче поради і ваше життя стане солодким!

Інгрідієнти для медівника

Для коржів:

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4 середніх яйця (190 г);

1 ч.л. з гіркою соди (11 г);

530 г борошна (+50 г на підпил);

30 г масла;

5 г оцту;

130 г меду;

140 г цукру.

Для сиропу:

150 г води;

50 г меду.

Для медового крему:

10 г желатину+50 мл води;

2 яйця (117 г);

250 г крем-сиру;

150 г вершків 33%;

200 г меду;

4 жовтки (70 г).

Для сметанного крему:

5 г желатину+25 г води;

40 г цукру;

100 г вершків 33%;

100 г крем-сиру;

150 г сметани 20%.

1. Збийте 190 г яєць міксером із насадкою "віничок для піни", потім додайте цукор і збивайте доти, доки маса не стане пишною.

2. Розтопіть масло в сотейнику і залийте желатин холодною водою та лишіть його розбухати. Окремо влийте 25-ма мілілітрів води у 5 грамів желатину й також лишіть розбухати.

3. Розтопіть мед на водяній бані так, щоб вода кипіла не дуже інтенсивно, а верхня ємність не торкалася до кип’ятку.

4. Додайте в теплий мед соду й 5 г оцту й гарно розмішайте, а потім зніміть емульсію з плити й, інтенсивно помішуючи, влийте її у яєчну суміш. Мішайте поки маса не стане однорідною, а потім додайте розтоплене масло й знову перемішайте.

Як оригінально прикрасити медовик. Фото: Pexels

5. Замісіть тісто і зберіть його в еластичну кулю, а потім розкатайте в рівномірну ковбаску довжиною 50 см і розріжте на 10 рівних частинок.

6. Покладіть на стіл присипаний борошном вощений пергамент, укладіть зверху шматок тіста, а потім припиліть його борошном та накрийте ще одним шматком пергаменту.

7. Розтягніть тісто у тонкий корж, зніміть пергамент, покладіть на корж форму для тортів і обріжте ножем нерівності по краях. Покладіть обрізки на деко і запечіть при температурі 180 градусів (6-7 хвилин) — з них можна буде зробити крихти, якими ми прикрасимо торт згори і з боків.

8. Повторіть процедуру 10 разів і лишіть коржі охолоджуватися. Одночасно можна випікати до трьох коржів, але якщо у вас немає конвекції, то час від часу верхній і нижній коржі треба буде міняти місцями.

9. Далі слід влити у воду для сиропу 50 мл меду та закип’ятити суміш в сотейнику. Перемішайте мед та воду так, щоб маса стала однорідною, а потім зніміть суміш з вогню і лишіть охолонути.

10. Для приготування медового крему нагрійте в сотейнику воду та поставте яйця на парову баню.

11. Розмішуючи яйця влийте тонкою цівкою мед і мішайте суміш доти, доки вона не стане світлою й не загусне (на це піде близько 10 хвилин). Коли вода закипить варто буде зменшити вогонь, а коли ви знімете ємність із водяної бані, слід буде ще трішки її помішати аби яйця не згорнулися.

Медовик можна подарувати на День Народження. Фото: google.com

12. Розтопіть розбухлий желатин на водяній бані, влийте його в яєчний крем і додайте у готову масу крем-сир. Перемішайте крем віничком та збийте вершки — спочатку повільно (перші пів хвилини), а потім — швидко (ще 1,5 хвилин).

13. Коли крем охолоне вилийте в нього вершки, накрийте тарілку із готовою сумішшю плівкою (тулити треба прямо до крему) і поставте її в холодильник на 15 хвилин.

14. Збийте сметану та цукор так, щоб вийшла кремоподібна субстанція, додайте 100 грамів крем-сиру, а тоді збийте 100 г вершків і вилийте ці два компоненти у крем.

15. Розтопіть желатин і теж вмішайте його в крем. Поставте ємність із кремом в холодильник (як і в першому випадку — на 10-15 хвилин).

16. Лишилося зібрати торт. Покладіть на дно форми пергаментний папір, а потім намащуйте кожен із коржів сиропом, кладіть його у форму і мастіть медовим кремом (3 ст.л. на один корж). Зламані можна сховати між цілими. Повторіть процедуру 9 разів — останній корж мазати не потрібно.

17. Поставте торт у морозилку на дві години, а коли витягнете — намастіть його сметанним кремом і посипте готовими крихтами.

Готовий торт можна зберігати 2 дні.

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