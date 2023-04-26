Рецепт медовика

Вкус детства: медовик от Евгения Клопотенко
Все мы помним вкус медовика из детства. Ароматная выпечка так и таяла во рту... Евгений Клопотенко раскрыл на своем сайте немало секретов приготовления классического медовика. Выполните все описанные ниже советы и ваша жизнь станет сладкой!
Ингредиенты для медовика
Для коржей:
- 4 средних яйца (190 г);
- 1 ч. л. с горкой соды (11 г);
- 530 г муки (+50 г на напыление);
- 30 г масла;
- 5 г уксуса;
- 130 г меда;
- 140 г сахара.
Для сиропа:
- 150 г воды;
- 50 г меда.
Для медового крема:
- 10 г желатина+50 мл воды;
- 2 яйца (117 г);
- 250 г крем-сыра;
- 150 г сливок 33%;
- 200 г меда;
- 4 желтка (70 г).
Для сметанного крема:
- 5 г желатина+25 г воды;
- 40 г сахара;
- 100 г сливок 33%;
- 100 г крем-сыра;
- 150 г сметаны 20%.
1. Взбейте 190 г яиц миксером с насадкой "венчик для пены", затем добавьте сахар и взбивайте, пока масса не станет пышной.
2. Растопите масло в сотейнике, залейте желатин холодной водой и оставьте разбухать. Отдельно влейте 25 миллилитров воды в 5 граммов желатина и тоже оставьте разбухать.
3. Растопите мед на водяной бане так, чтобы вода кипела не слишком интенсивно, а верхняя емкость не прикасалась к кипятку.
4. Добавьте в тёплый мед соду и 5 г уксуса и хорошо размешайте, а затем снимите эмульсию с плиты и, интенсивно помешивая, влейте ее в яичную смесь. Мешайте пока масса не станет однородной, а затем добавьте растопленное масло и снова перемешайте.
5. Замесите тесто и соберите его в эластичный шар, затем раскатайте в равномерную колбаску длиной 50 см и разрежьте на 10 равных частиц.
6. Положите на стол припыленный мукой вощеный пергамент, уложите сверху кусок теста, затем припылите его мукой и накройте еще одним куском пергамента.
7. Растяните тесто в тонкую лепешку, снимите пергамент, положите на лепешку форму для тортов и обрежьте ножом неровности по краям.
8. Положите обрезки на противень и запеките при температуре 180 градусов (6-7 минут) — из них можно будет сделать крошки, которыми мы украсим торт сверху и по бокам. Повторите процедуру 10 раз и оставьте коржи охлаждаться. Одновременно можно выпекать до трех коржей, но если у вас нет конвекции, то в процессе выпекания верхний и нижний коржи нужно будет поменять местами.
9. Далее следует влить в воду для сиропа 50 мл меда и вскипятить смесь в сотейнике. Перемешайте мед и воду так, чтобы масса стала однородной, затем снимите смесь с огня и оставьте остывать.
10. Для приготовления медового крема нагрейте в сотейнике воду и поставьте яйца на паровую баню.
11. Размешивая яйца влейте тонкой струйкой мед и мешайте смесь, пока она не станет светлой и не загустеет (на это уйдет около 10 минут).
12. Когда вода закипит стоит будет уменьшить огонь, а когда вы снимете емкость с водяной бани, нужно будет еще немного ее помешать, чтобы яйца не свернулись.
13. Растопите разбухший желатин на водяной бане, влейте его в яичный крем и добавьте в готовую массу крем-сыр. Перемешайте крем венчиком и взбивайте сливки сначала медленно (первые пол минуты), а затем быстро (еще 1,5 минут).
14. Когда крем остынет, вылейте в него сливки, накройте тарелку с готовой смесью пленкой (скрывать нужно прямо к крему) и поставьте ее в холодильник на 15 минут.
15. Взбейте сметану и сахар так, чтобы получилась кремообразная субстанция, добавьте 100 г крем-сыра, а затем взбейте 100 г сливок и вылейте эти два компонента в крем.
16. Растопите желатин и тоже вмешайте его в крем. Поставьте емкость с кремом в холодильник (как и в первом случае — на 10-15 минут).
17. Осталось собрать торт. Положите на дно формы пергаментную бумагу, а затем намазывайте каждый из коржей сиропом, кладите его в форму и мажьте медовым кремом (3 ст. л. на один корж). Сломанные можно скрыть между целыми. Повторите процедуру 9 раз — последний корж мазать не нужно.
18. Поставьте торт в морозилку на два часа, а когда вытащите — намажьте его сметанным кремом и посыпьте готовыми крошками.
Готовый торт можно хранить 2 дня.
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