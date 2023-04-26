Рецепт медовика

Евгений Клопотенко. Фото: commons.wikimedia.org

Все мы помним вкус медовика из детства. Ароматная выпечка так и таяла во рту... Евгений Клопотенко раскрыл на своем сайте немало секретов приготовления классического медовика. Выполните все описанные ниже советы и ваша жизнь станет сладкой!

Ингредиенты для медовика

Для коржей:

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4 средних яйца (190 г);

1 ч. л. с горкой соды (11 г);

530 г муки (+50 г на напыление);

30 г масла;

5 г уксуса;

130 г меда;

140 г сахара.

Для сиропа:

150 г воды;

50 г меда.

Для медового крема:

10 г желатина+50 мл воды;

2 яйца (117 г);

250 г крем-сыра;

150 г сливок 33%;

200 г меда;

4 желтка (70 г).

Для сметанного крема:

5 г желатина+25 г воды;

40 г сахара;

100 г сливок 33%;

100 г крем-сыра;

150 г сметаны 20%.

1. Взбейте 190 г яиц миксером с насадкой "венчик для пены", затем добавьте сахар и взбивайте, пока масса не станет пышной.

2. Растопите масло в сотейнике, залейте желатин холодной водой и оставьте разбухать. Отдельно влейте 25 миллилитров воды в 5 граммов желатина и тоже оставьте разбухать.

3. Растопите мед на водяной бане так, чтобы вода кипела не слишком интенсивно, а верхняя емкость не прикасалась к кипятку.

4. Добавьте в тёплый мед соду и 5 г уксуса и хорошо размешайте, а затем снимите эмульсию с плиты и, интенсивно помешивая, влейте ее в яичную смесь. Мешайте пока масса не станет однородной, а затем добавьте растопленное масло и снова перемешайте.

Как оригинально украсить медовик. Фото: Pexels

5. Замесите тесто и соберите его в эластичный шар, затем раскатайте в равномерную колбаску длиной 50 см и разрежьте на 10 равных частиц.

6. Положите на стол припыленный мукой вощеный пергамент, уложите сверху кусок теста, затем припылите его мукой и накройте еще одним куском пергамента.

7. Растяните тесто в тонкую лепешку, снимите пергамент, положите на лепешку форму для тортов и обрежьте ножом неровности по краям.

8. Положите обрезки на противень и запеките при температуре 180 градусов (6-7 минут) — из них можно будет сделать крошки, которыми мы украсим торт сверху и по бокам. Повторите процедуру 10 раз и оставьте коржи охлаждаться. Одновременно можно выпекать до трех коржей, но если у вас нет конвекции, то в процессе выпекания верхний и нижний коржи нужно будет поменять местами.

9. Далее следует влить в воду для сиропа 50 мл меда и вскипятить смесь в сотейнике. Перемешайте мед и воду так, чтобы масса стала однородной, затем снимите смесь с огня и оставьте остывать.

10. Для приготовления медового крема нагрейте в сотейнике воду и поставьте яйца на паровую баню.

11. Размешивая яйца влейте тонкой струйкой мед и мешайте смесь, пока она не станет светлой и не загустеет (на это уйдет около 10 минут).

12. Когда вода закипит стоит будет уменьшить огонь, а когда вы снимете емкость с водяной бани, нужно будет еще немного ее помешать, чтобы яйца не свернулись.

Медовик можно подарить на День Рождения. Фото: google.com

13. Растопите разбухший желатин на водяной бане, влейте его в яичный крем и добавьте в готовую массу крем-сыр. Перемешайте крем венчиком и взбивайте сливки сначала медленно (первые пол минуты), а затем быстро (еще 1,5 минут).

14. Когда крем остынет, вылейте в него сливки, накройте тарелку с готовой смесью пленкой (скрывать нужно прямо к крему) и поставьте ее в холодильник на 15 минут.

15. Взбейте сметану и сахар так, чтобы получилась кремообразная субстанция, добавьте 100 г крем-сыра, а затем взбейте 100 г сливок и вылейте эти два компонента в крем.

16. Растопите желатин и тоже вмешайте его в крем. Поставьте емкость с кремом в холодильник (как и в первом случае — на 10-15 минут).

17. Осталось собрать торт. Положите на дно формы пергаментную бумагу, а затем намазывайте каждый из коржей сиропом, кладите его в форму и мажьте медовым кремом (3 ст. л. на один корж). Сломанные можно скрыть между целыми. Повторите процедуру 9 раз — последний корж мазать не нужно.

18. Поставьте торт в морозилку на два часа, а когда вытащите — намажьте его сметанным кремом и посыпьте готовыми крошками.

Готовый торт можно хранить 2 дня.

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