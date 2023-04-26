Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Вкус детства: медовик от Евгения Клопотенко arrow

Вкус детства: медовик от Евгения Клопотенко

26 апреля 2023 23:12
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт медовика
Евгений Клопотенко. Фото: commons.wikimedia.org
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Все мы помним вкус медовика из детства. Ароматная выпечка так и таяла во рту... Евгений Клопотенко раскрыл на своем сайте немало секретов приготовления классического медовика. Выполните все описанные ниже советы и ваша жизнь станет сладкой!

Ингредиенты для медовика

Для коржей:

Читайте также:
  • 4 средних яйца (190 г); 
  • 1 ч. л. с горкой соды (11 г); 
  • 530 г муки (+50 г на напыление);
  • 30 г масла;
  • 5 г уксуса;
  • 130 г меда;
  • 140 г сахара.

Для сиропа:

  • 150 г воды;
  • 50 г меда. 

Для медового крема:

  • 10 г желатина+50 мл воды;
  • 2 яйца (117 г);
  • 250 г крем-сыра;
  • 150 г сливок 33%;
  • 200 г меда;
  • 4 желтка (70 г).

Для сметанного крема:

  • 5 г желатина+25 г воды;
  • 40 г сахара;
  • 100 г сливок 33%;
  • 100 г крем-сыра;
  • 150 г сметаны 20%.

1. Взбейте 190 г яиц миксером с насадкой "венчик для пены", затем добавьте сахар и взбивайте, пока масса не станет пышной.

2. Растопите масло в сотейнике, залейте желатин холодной водой и оставьте разбухать. Отдельно влейте 25 миллилитров воды в 5 граммов желатина и тоже оставьте разбухать.

3. Растопите мед на водяной бане так, чтобы вода кипела не слишком интенсивно, а верхняя емкость не прикасалась к кипятку.

4. Добавьте в тёплый мед соду и 5 г уксуса и хорошо размешайте, а затем снимите эмульсию с плиты и, интенсивно помешивая, влейте ее в яичную смесь. Мешайте пока масса не станет однородной, а затем добавьте растопленное масло и снова перемешайте.

Медовик - медовий торт
Как оригинально украсить медовик. Фото: Pexels

5. Замесите тесто и соберите его в эластичный шар, затем раскатайте в равномерную колбаску длиной 50 см и разрежьте на 10 равных частиц.

6. Положите на стол припыленный мукой вощеный пергамент, уложите сверху кусок теста, затем припылите его мукой и накройте еще одним куском пергамента.

7. Растяните тесто в тонкую лепешку, снимите пергамент, положите на лепешку форму для тортов и обрежьте ножом неровности по краям.

8. Положите обрезки на противень и запеките при температуре 180 градусов (6-7 минут) — из них можно будет сделать крошки, которыми мы украсим торт сверху и по бокам. Повторите процедуру 10 раз и оставьте коржи охлаждаться. Одновременно можно выпекать до трех коржей, но если у вас нет конвекции, то в процессе выпекания верхний и нижний коржи нужно будет поменять местами.

9. Далее следует влить в воду для сиропа 50 мл меда и вскипятить смесь в сотейнике. Перемешайте мед и воду так, чтобы масса стала однородной, затем снимите смесь с огня и оставьте остывать.

10. Для приготовления медового крема нагрейте в сотейнике воду и поставьте яйца на паровую баню.

11. Размешивая яйца влейте тонкой струйкой мед и мешайте смесь, пока она не станет светлой и не загустеет (на это уйдет около 10 минут).

12. Когда вода закипит стоит будет уменьшить огонь, а когда вы снимете емкость с водяной бани, нужно будет еще немного ее помешать, чтобы яйца не свернулись.

Медовик - медовий торт
Медовик можно подарить на День Рождения. Фото: google.com

13. Растопите разбухший желатин на водяной бане, влейте его в яичный крем и добавьте в готовую массу крем-сыр. Перемешайте крем венчиком и взбивайте сливки сначала медленно (первые пол минуты), а затем быстро (еще 1,5 минут).

14. Когда крем остынет, вылейте в него сливки, накройте тарелку с готовой смесью пленкой (скрывать нужно прямо к крему) и поставьте ее в холодильник на 15 минут.

15. Взбейте сметану и сахар так, чтобы получилась кремообразная субстанция, добавьте 100 г крем-сыра, а затем взбейте 100 г сливок и вылейте эти два компонента в крем.

16. Растопите желатин и тоже вмешайте его в крем. Поставьте емкость с кремом в холодильник (как и в первом случае — на 10-15 минут).

17. Осталось собрать торт. Положите на дно формы пергаментную бумагу, а затем намазывайте каждый из коржей сиропом, кладите его в форму и мажьте медовым кремом (3 ст. л. на один корж). Сломанные можно скрыть между целыми. Повторите процедуру 9 раз — последний корж мазать не нужно.

18. Поставьте торт в морозилку на два часа, а когда вытащите — намажьте его сметанным кремом и посыпьте готовыми крошками.

Готовый торт можно хранить 2 дня.

Недавно мы рассказывали о том, как можно приготовить настоящие украинские книгли. Рецепт можно увидеть тут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас