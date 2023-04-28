Корисні властивості калію: 7 продуктів з високим вмістом калію

Банани — одне з найбагатших джерел калію. Фото: Pixabay.

Калій допомагає регулювати ритм серця та контролювати кров'яний тиск, а його нестача може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань. Власне, про те, що калій — корисний для серця, чули всі, проте не всі знають які продукти потрібно їсти аби отримувати достатню порцію калію щодня. Далі розповімо які продукти містять найбільше калію та що із них можна приготувати. Про це пише "Greatist".

1. Абрикоси. Вісім-десять абрикос містять 260 мг калію. Крім того, вони багаті ще й на вітамін С, який знижує ризик розвитку серцевих захворювань та бореться із запаленнями.

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2. Родзинки. Сто грамів родзинок містять 750 мг калію. До речі, сушений виноград — це ще й цінне джерело антиоксидантів, що допомагають тримати серце в тонусі.

3. Картопля. Невеличка гірка картоплі містить аж 540 мг калію! У звичайному домашньому пюре також багато корисного для імунітету вітаміну С.

4. Соєві боби. Склянка сої містить 540 мг калію. Боби, що вважаються одним із кращих замінників м’яса, також багаті на рослинні стероли, які покращують стан серця та запобігають розвитку серцевих захворювань.

Абрикоси — цінне джерело калію. Фото: Pexels.

5. Банани. Один стограмовий банан містить 360 мг калію та багато вітаміну В6. Цей вітамін допомагає контролювати рівень гомоцистеїну в крові, надмірна кількість якого може стати причиною розвитку серцевих захворювань.

6. Шпинат. Якщо в дитинстві вас часто примушували їсти шпинат, то не засмучуйтеся, адже тепер у вас точно здорове серце — в 100 грамах шпинату міститься цілих 560 мг калію! Шпинат забезпечить вас ще і магнієм — елементом, що знижує кров'яний тиск.

7. Лосось. 100 грамів лосося — це багате джерело калію: його тут аж 400 мг. Крім того, лосось також містить багато омега-3 жирних кислот, що покращують роботу мозку.

Соя — вегетаріанське м'ясо, багате на калій. Фото: Pexels.

Страви з продуктів, які містять калій

Якщо ви хочете зміцнити здоров’я серця, то візьміть за звичку готувати страви із багатих на калій продуктів. Як щодо салату зі шпинату, абрикосів та родзинок? Щоб приготувати його наріжте свіжий шпинат, додайте абрикоси та родзинки, а потім — полийте суміш олією та лимонним соком. Цю страву можна доповнити картопляним пюре з лососем: зваріть картоплю та лосось, а потім перетріть ці компоненти на пюре й змішайте їх. Додайте трохи молока та олії.

Вегетаріанцям точно сподобаються соєві боби з овочами: обсмажте соєві боби з кольоровими овочами, додайте трохи соєвого соусу та спецій. Ще одна вегетаріанська страва з високим вмістом калію — це бананові оладки: змішайте банани, яйця, муку та молоко, вилийте на сковороду трішки олії та смажте оладки доти, доки вони не стануть золотистими.

Любителям незвичних поєднань точно засмакують картопляні галушки з соусом з бананів: змішайте варену та розтерту картоплю з яйцем та борошном, зробіть зі змішаної маси галушки та варіть у киплячій воді до готовності. Для соусу змішайте в блендері до однорідної консистенції нарізані банани, мед та сік лимона.

До речі, мед теж містить багато калію. Про те, як приготувати смачний медовик можна почитати тут.