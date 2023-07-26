Поможет похудеть и снять стресс: какую приправу следует добавить в свой рацион

Женщина измеряет объем талии. Фото: Pexels

Для уменьшения тревожности, дискомфорта и повышения эффективности похудения следует добавить в свой рацион розмарин. Эта приправа очень полезна для организма человека.

Об этом сообщает ТСН.

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Польза розмарина

В состав приправы входят витамины А, В9, С, Е и РР. Розмарин содержит в себе также натрий, железо, магний, кальций, эфирное масло, линолевую, лауриновую, розмариновую, урсуловую, олеиновую кислоты, тиамин, валин, лизин, рибофлавин и другое.

Диета или любое ограничение для человека — это стресс. Поэтому диетологи для начала изучают психологическое состояние человека, морально готовят ее к диете, а уже потом формируют рацион питания. Нужно всегда помнить о возможных затруднениях, которые могут возникнуть во время диеты.

Эксперты рассказали, что с этой функцией хорошо справляется розмарин. Химический состав приправы идеально подходит для диеты. Она помогает ускорить обмен веществ и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. К тому же розмарин стимулирует умственную деятельность.

Как приготовить чай из розмарина

Для приготовления чая из розмарина нужно залить 500 мл кипятка и одну чайную ложку листьев приправы. Напиток должен настаиваться в термосе около 30 минут. После этого чай нужно процедить. Принимайте его трижды в день до еды по две столовых ложки. Напиток советуют хранить в холодильнике.

Напомним, причины, по которым не удается похудеть, достаточно просты. Большинство людей уверены, что это не столь сильно влияет на похудение, но они сильно ошибаются.

Также мы писали, что проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.