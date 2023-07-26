Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Диеты arrow Поможет похудеть и снять стресс: какую приправу следует добавить в свой рацион arrow

Поможет похудеть и снять стресс: какую приправу следует добавить в свой рацион

26 июля 2023 17:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Поможет похудеть и снять стресс: какую приправу следует добавить в свой рацион
Женщина измеряет объем талии. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Для уменьшения тревожности, дискомфорта и повышения эффективности похудения следует добавить в свой рацион розмарин. Эта приправа очень полезна для организма человека.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте также:

Польза розмарина

В состав приправы входят витамины А, В9, С, Е и РР. Розмарин содержит в себе также натрий, железо, магний, кальций, эфирное масло, линолевую, лауриновую, розмариновую, урсуловую, олеиновую кислоты, тиамин, валин, лизин, рибофлавин и другое.

Диета или любое ограничение для человека — это стресс. Поэтому диетологи для начала изучают психологическое состояние человека, морально готовят ее к диете, а уже потом формируют рацион питания. Нужно всегда помнить о возможных затруднениях, которые могут возникнуть во время диеты.

Эксперты рассказали, что с этой функцией хорошо справляется розмарин. Химический состав приправы идеально подходит для диеты. Она помогает ускорить обмен веществ и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. К тому же розмарин стимулирует умственную деятельность.

Как приготовить чай из розмарина

Для приготовления чая из розмарина нужно залить 500 мл кипятка и одну чайную ложку листьев приправы. Напиток должен настаиваться в термосе около 30 минут. После этого чай нужно процедить. Принимайте его трижды в день до еды по две столовых ложки. Напиток советуют хранить в холодильнике.

Напомним, причины, по которым не удается похудеть, достаточно просты. Большинство людей уверены, что это не столь сильно влияет на похудение, но они сильно ошибаются.

Также мы писали, что проблемы с пищеварением, включая повышенную кислотность, газы, расстройство желудка и вздутие живота, встречаются у многих из нас. Есть определенные продукты, которые могут вызвать эти симптомы в желудочно-кишечном тракте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз