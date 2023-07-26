Допоможе схуднути та зняти стрес: яку приправу варто додати до свого раціону

Жінка вимірює об'єм талії. Фото: Pexels

Для зменшення тривожності, дискомфорту та підвищення ефективності схуднення варто додати до свого раціону розмарин. Ця приправа надзвичайно корисна для організму людини.

Про це повідомляє ТСН.

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Користь розмарину

До складу приправи входять вітаміни А, В9, С, Е та РР. Розмарин містить в собі також натрій, залізо, магній, кальцій, ефірну олію, лінолеву, лауринові, розмаринову, урсулові, олеїнову кислоти, тіамін, валін, лізин, рибофлавін тощо.

Дієта чи будь-яке обмеження для людини — це стрес. Через це дієтологи для початку вивчають психологічний стан людини, морально готують її до дієти, а вже потім формують раціон харчування. Потрібно завжди пам'ятати про можливі труднощі, які можуть виникнути під час дієти.

Експерти розповіли, що з цією функцією добре справляється розмарин. Хімічний склад приправи ідеально підходить для дієти. Вона допомагає прискорити обмін речовин та покращити роботу серцево-судинної системи. До того ж розмарин стимулює розумову діяльність.

Як приготувати чай з розмарину

Для приготування чаю з розмарину вам потрібно залити 500 мл окропу та одну чайну ложку листя приправи. Напій повинен настоюватися в термосі приблизно 30 хвилин. Після цього чай потрібно процідити. Приймайте його тричі на день до приймання їжі по дві столові ложки. Напій радять зберігати у холодильнику.

Нагадаємо, причини, через які не вдається схуднути, досить прості. Більшість людей впевнені, що це не настільки сильно впливає на схуднення, проте вони сильно помиляються.

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