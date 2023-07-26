Допоможе схуднути та зняти стрес: яку приправу варто додати до свого раціону
Для зменшення тривожності, дискомфорту та підвищення ефективності схуднення варто додати до свого раціону розмарин. Ця приправа надзвичайно корисна для організму людини.
Про це повідомляє ТСН.
Користь розмарину
До складу приправи входять вітаміни А, В9, С, Е та РР. Розмарин містить в собі також натрій, залізо, магній, кальцій, ефірну олію, лінолеву, лауринові, розмаринову, урсулові, олеїнову кислоти, тіамін, валін, лізин, рибофлавін тощо.
Дієта чи будь-яке обмеження для людини — це стрес. Через це дієтологи для початку вивчають психологічний стан людини, морально готують її до дієти, а вже потім формують раціон харчування. Потрібно завжди пам'ятати про можливі труднощі, які можуть виникнути під час дієти.
Експерти розповіли, що з цією функцією добре справляється розмарин. Хімічний склад приправи ідеально підходить для дієти. Вона допомагає прискорити обмін речовин та покращити роботу серцево-судинної системи. До того ж розмарин стимулює розумову діяльність.
Як приготувати чай з розмарину
Для приготування чаю з розмарину вам потрібно залити 500 мл окропу та одну чайну ложку листя приправи. Напій повинен настоюватися в термосі приблизно 30 хвилин. Після цього чай потрібно процідити. Приймайте його тричі на день до приймання їжі по дві столові ложки. Напій радять зберігати у холодильнику.
Нагадаємо, причини, через які не вдається схуднути, досить прості. Більшість людей впевнені, що це не настільки сильно впливає на схуднення, проте вони сильно помиляються.
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