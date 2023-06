Для кого полезны смузи, а для кого вредны

Женщина делает смузи. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Смузи привыкли ассоциировать с напитками, помогающими похудеть. Так ли это на самом деле? Диетологи рассказали о скрытых ингредиентах, способных сделать коктейли, которые будут приводить к увеличению веса.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

С одной стороны, если вы внимательно относитесь к тому, что кладете в полосе, вы можете с его помощью добавить в свой рацион нужный белок, клетчатку и витамины в день, не превышая при этом допустимую норму калорий, жиров и добавленного сахара. Но с другой стороны, смузи может быстро стать вредной для здоровья, если вы не сосредотачиваетесь на том, что входит в его состав.

1. Не хватает белка

"Если вы внимательно относитесь к ингредиентам, которые используете для смузи, этот напиток может стать быстрым и простым способом добавить белка в ваш рацион. Белок не только помогает вам нарастить больше сухой мускулатуры и потерять больше жира, но "белок также может помочь вам дольше ощущать себя сытым", — сказала доктор медицинских наук Триста Бест.

Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что когда участники употребляли низкобелковый завтрак, в среднем они потребляли больше пищи во время последующих приемов пищи. Исследователи считают, что этот эффект объясняется тем, что люди компенсируют низкобелковый завтрак, увеличивая потребление белка за счет большего количества пищи в течение дня.

Фруктовые полосы. Фото: Freepik

Исследование также выявило, что, когда участники потребляли завтрак с высоким содержанием белка, они съедали меньше пищи во время последующих приемов пищи. Это один из способов, как недостаточное количество белка может привести к чрезмерному потреблению калорий и увеличению веса.

Чтобы добавить больше белка в свои смузи, попробуйте добавить коровье молоко, греческий йогурт, семена чиа или ваш любимый протеиновый порошок.

2. Маленькое количество клетчатки или ее отсутствие

Когда дело доходит до того, чтобы избежать увеличения веса, некоторые люди могут не отдавать себе отчет в важности включения достаточного количества клетчатки в то, что они едят и пьют. Диета с высоким содержанием клетчатки не только может помочь предотвратить многие хронические заболевания, но и регулировать аппетит, повышая чувство сытости и улучшая микробиом кишечника.

Смузи с яблоками. Фото: Freepik

"Клетчатка играет решающую роль в насыщении и здоровье пищеварения, но она часто не входит в состав смузи, особенно тех, которые не содержат кожицы фруктов или сделаны на основе фруктовых соков. Если в вашей полосе не хватает ингредиентов, богатых клетчаткой, таких как целые фрукты, овощи или цельные зерна, вы можете не чувствовать сытости после его употребления", прокомментировала Триста Бест.

По словам Лизы Янг, доктора философии, автора книги "Наконец-то полные, наконец-то стройные", одними из лучших источников клетчатки для смузи являются "ягоды, капуста, авокадо, киви, груши, бобы, льняная мука и семена чиа".

3. Вы используете слишком много подсластителей

В смузи часто добавляют дополнительные подсластители, особенно если вы готовите зеленый напиток с большим количеством овощей и листовой зелени, поскольку они, как правило, горьковатый привкус. Однако эксперты предупреждают, что большее количество добавленных подсластителей может способствовать увеличению количества калорий и потенциально привести к увеличению веса.

Смузи из ягод. Фото: Freepik

"Хотя натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп или нектар агавы, могут казаться более полезными, чем рафинированный сахар, они все равно содержат калории и могут способствовать увеличению веса при чрезмерном употреблении. Потребление чрезмерного количества сахара может привести к увеличению веса, поскольку он обеспечивает пустые калории, не предлагая существенную питательную ценность", — сообщила диетолог Мэри Сабат.

Конечно, вам не нужно полностью отказываться от этих подсластителей, но если вы будете контролировать их количество, вы сможете достичь своих целей в сфере здоровья. Если есть возможность, попробуйте подсластить напиток фруктами, прежде чем добавлять дополнительные источники сахара, или, как советует Лиза Янг, добавив к нему один-два финика.

4. Использование слишком много калорийных ингредиентов

По словам Лизы Янг, когда вы пьете смузи, важно помнить о размере порций и потребления, чтобы предотвратить чрезмерное потребление.

Смузи с йогуртом. Фото: Freepik

Как мы уже упоминали ранее, приготовление смузи – это вкусный способ включить полезные ингредиенты, богатые белоком и клетчаткой, в свой ежедневный рацион. Однако это может быть несколько сложно, поскольку слишком много полезных продуктов может быть правдой даже для смузи, и потребление слишком большого количества калорий с напитком может помешать достижению ваших целей.

5. Потребление смузи из магазина

Смузи с большим количеством сахара и недостаточным количеством белка или клетчатки могут способствовать увеличению веса, и одним из самых распространенных виновников, когда дело доходит до этих факторов, являются купленные в магазине готовые полосы. Используя их, вы не имеете никакого контроля над тем, какие ингредиенты были использованы.

Зеленые полосы. Фото: Freepik

"Готовые или купленные в магазине смузи часто могут содержать много сахара и консервантов, что делает их менее полезными для здоровья. Эти добавки могут увеличить калорийность и способствовать увеличению веса, если их регулярно употреблять", — отметила диетология Мари Сабат.

