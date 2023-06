Для кого корисні смузі, а для кого шкідливі

Жінка робить смузі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Смузі звикли асоціювати з напоями, які допомагають схуднути. А чи так це насправді? Дієтологи розповіли про приховані інгредієнти, які здатні зробити зі смузі коктейлі, які будуть призводити до збільшення ваги.

Про це повідомив Eat This, Not That.

З одного боку, якщо ви уважно ставитеся до того, що кладете у смузі, ви можете з його допомогою додати до свого раціону потрібного білка, клітковини та вітамінів на день, не перевищуючи при цьому допустиму норму калорій, жирів і доданого цукру. Але з іншого боку, смузі може швидко стати шкідливим для здоров'я, якщо ви не зосереджуєтесь на тому, що входить до його складу.

1. Не вистачає білка

"Якщо ви уважно ставитеся до інгредієнтів, які використовуєте для смузі, цей напій може стати швидким і простим способом додати білка у ваш день. Білок не тільки допомагає вам наростити більше сухої мускулатури і втратити більше жиру, але "білок також може допомогти вам довше відчувати себе ситим", — сказала докторка медичних наук Тріста Бест.

Дослідження, опубліковане в журналі Obesity, показало, що коли учасники вживали низькобілковий сніданок, в середньому, вони споживали більше їжі під час наступних прийомів їжі. Дослідники вважають, що цей ефект пояснюється тим, що люди компенсують низькобілковий сніданок, збільшуючи споживання білка за рахунок більшої кількості їжі пізніше впродовж дня.

Фруктові смузі. Фото: Freepik

Дослідження також виявило, що коли учасники споживали сніданок з високим вмістом білка, вони з'їдали менше їжі під час наступних прийомів їжі. Це один із способів, як недостатня кількість білка може призвести до надмірного споживання калорій і збільшення ваги.

Щоб додати більше білка у свої смузі, спробуйте додати коров'яче молоко, грецький йогурт, насіння чіа або ваш улюблений протеїновий порошок.

2. Маленька кількість клітковини або її відсутність

Коли справа доходить до того, щоб уникнути збільшення ваги, деякі люди можуть не усвідомлювати важливість включення достатньої кількості клітковини в те, що вони їдять і п'ють. Дієта з високим вмістом клітковини не тільки може допомогти запобігти багатьом хронічним захворюванням, але й регулювати апетит, підвищуючи відчуття ситості та покращуючи мікробіом кишківника.

Смузі з яблуками. Фото: Freepik

"Клітковина відіграє вирішальну роль у насиченні та здоров'ї травлення, але вона часто не входить до складу смузі, особливо тих, які не містять шкірки фруктів або зроблені на основі фруктових соків. Якщо у вашому смузі не вистачає інгредієнтів, багатих на клітковину, таких як цілі фрукти, овочі або цільні зерна, ви можете не відчувати ситості після його вживання", — прокоментувала Тріста Бест.

За словами Лізи Янг, докторки філософії, авторки книги "Нарешті повні, нарешті стрункі", одними з найкращих джерел клітковини для ваших смузі є "ягоди, капуста, авокадо, ківі, груші, боби, лляне борошно та насіння чіа".

3. Ви використовуєте занадто багато підсолоджувачів

До смузі часто додають додаткові підсолоджувачі, особливо якщо ви готуєте зелений напій з великою кількістю овочів і листової зелені, оскільки вони, як правило, мають гіркуватий присмак. Однак експерти попереджають, що більша кількість доданих підсолоджувачів може сприяти збільшенню кількості калорій і потенційно призвести до збільшення ваги.

Смузі з ягід. Фото: Freepik

"Хоча натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кленовий сироп або нектар агави, можуть здаватися більш корисними, ніж рафінований цукор, вони все одно містять калорії і можуть сприяти збільшенню ваги при надмірному вживанні. Споживання надмірної кількості цукру може призвести до збільшення ваги, оскільки він забезпечує порожні калорії, не пропонуючи суттєвої поживної цінності", — повідомила дієтологиня Мері Сабат.

Звісно, вам не потрібно повністю відмовлятися від цих підсолоджувачів, але якщо ви будете контролювати їхню кількість, то зможете досягти своїх цілей у сфері здоров'я. Якщо є можливість, спробуйте підсолодити напій фруктами, перш ніж додавати додаткові джерела цукру, або, як радить Ліза Янг, "підсолодити смузі, додавши до нього один-два фініки".

4. Використання занадто багато калорійних інгредієнтів

За словами Лізи Янг, коли ви п'єте смузі, важливо пам'ятати про розмір порцій і споживання, щоб запобігти надмірному споживанню.

Смузі з йогуртом. Фото: Freepik

Як ми вже згадували раніше, приготування смузі — це смачний спосіб включити корисні інгредієнти, багаті на білок і клітковину, у свій щоденний раціон. Однак це може бути дещо складно, оскільки занадто багато корисних продуктів може бути правдою навіть для смузі, і споживання занадто великої кількості калорій з напоєм може зашкодити досягненню ваших цілей.

5. Споживання смузі з магазину

Смузі з великою кількістю цукру і недостатньою кількістю білка або клітковини можуть сприяти збільшенню ваги, і одним з найпоширеніших винуватців, коли справа доходить до цих факторів, є куплені в магазині готові смузі. Вживаючи їх, ви не маєте жодного контролю над тим, які інгредієнти були використані.

Зелені смузі. Фото: Freepik

"Готові або куплені в магазині смузі часто можуть містити багато цукру та консервантів, що робить їх менш корисними для здоров'я. Ці добавки можуть збільшити калорійність і сприяти збільшенню ваги, якщо їх регулярно вживати", — зауважила дієтологиня Марі Сабат.

