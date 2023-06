Топ найкращих добавок для імунітету

Жінка примає харчову добавку. Фото: Freepik

Зниження імунітету може призвести до появи хронічних запалень. Щоб уникнути проблем зі здоров'ям краще піклуватися про нього заздалегідь за допомогою корисних продуктів та дієтичних добавок.

1. Кверцетин

"Кверцетин — одна з моїх улюблених протизапальних добавок, особливо для людей, які борються із запаленням, викликаним алергією та астмою", — прокоментувала засновниця компанії "The Hormone Dietitian" Мелісса Аззаро.

Червона цибуля. Фото: Freepik

Кверцетин — це сполука, що міститься в таких рослинах, як цибуля та яблука, і є антиоксидантом, протизапальним та імуномодулятором. Дослідження показали, що кверцетин блокує вироблення гістаміну, що допомагає впоратися з симптомами алергії.

2. Ресвератрол

"Ресвератрол — це сполука, що міститься переважно в червоному винограді та ягодах, яка має протизапальну, антиоксидантну та кардіозахисну дію", — додала Мелісса Аззаро.

Він також допомагає організму метаболізувати естроген і заспокоювати скорочення матки.

Червоний виноград. Фото: Freepik

При яких симптомах ресвератрол буде особливо корисним:

при болісних спазмах внаслідок менструації;

при ендометріозі;

при фіброміомі.

3. Босвелія

Мелісса Аззаро рекомендує босвелію тим, хто "має справу із запаленням, що виникає внаслідок запальних захворювань кишківника". Проте ця добавка може запропонувати протизапальні переваги в цілому.

Дерево ладан. Фото: Freepik

"Босвелія походить з дерев, відомих як ладан, і дослідження показали, що цей інгредієнт має протизапальну дію для людей із запальними захворюваннями кишечника, астмою та ревматоїдним артритом", — додала експертка.

4. Куркума

"Куркумін, активний інгредієнт куркуми, має протизапальні властивості, і добавки з куркумою можуть поліпшити симптоми у людей із запальними захворюваннями, такими як запальні захворювання кишечника, а також остеоартрит і ревматоїдний артрит", — прокоментувала дієтологиня Сара Анзловар.

Спеція куркума. Фото: Freepik

В першу чергу варто зосередитися на зменшенні запалення за допомогою дієти і звичок способу життя, а добавки куркуми можуть у цьому допомогти.

5. Вітамін D

Вітамін D можна вважати добавкою, що підтримує здоров'я кісток. Але ця добавка також може допомогти боротися з хронічним запаленням низького ступеня.

Капсули вітаміну Д. Фото: Freepik

"Вітамін D відіграє багато важливих ролей в організмі, в тому числі регулює запалення та імунну функцію. Існує чимало доказів того, що вітамін D має різноманітні ефекти на функцію імунної системи, які можуть посилювати вроджений імунітет і гальмувати розвиток аутоімунних захворювань", — додала докторка медичних наук Ван На Чун.

6. Омега-3 жирні кислоти

"Споживання омега-3 жирних кислот пов'язане зі зменшенням запалення і зниженням ризику запальних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання. Хоча найкраще отримувати омега-3 з таких продуктів, як жирна риба, якщо ви не їсте рибу, хорошим варіантом може стати добавка", — прокоментувала Мелісса Аззаро.

Червона риба та морепродукти. Фото: Freepik

7. Імбир

Корінь імбиру — популярна добавка до багатьох страв. Але включення його до збалансованого раціону може допомогти боротися із запаленням у певних ситуаціях. Імбир містить дві сполуки, гінгерол і зінгерон, які можуть впливати на зменшення запалення.

Корінь імбиря. Фото: Freepik

8. Екстракт зеленого чаю

Відомо, що зелений чай має протизапальну дію, частково завдяки сполуці EGCG, яка міститься в ньому в природі. Зелений чай також є джерелом рослинної сполуки під назвою флаван-3-оли, яка, як було доведено, зменшує окислювальний стрес.

Зелений чай. Фото: Freepik

Екстракт зеленого чаю в харчових добавках наповнений корисними сполуками, які природним чином містяться в зеленому чаї, і є чудовим варіантом для людей, які не можуть знайти час, щоб заварити чашечку чаю щодня.

