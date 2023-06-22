Топ лучших добавок для иммунитета

Топ пищевых добавок для укрепления иммунитета
Снижение иммунитета может привести к появлению хронических воспалений. Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше заботиться о нем заранее с помощью полезных продуктов и диетических добавок.
Об этом сообщил Eat This, Not That.
1. Кверцетин
"Кверцетин - одна из моих любимых противовоспалительных добавок, особенно для людей, борющихся с воспалением, вызванным аллергией и астмой" , — прокомментировала основатель компании "The Hormone Dietitian" Мелисса Аззаро.
Кверцетин — это соединение, содержащееся в таких растениях, как лук и яблоки, и является антиоксидантом, противовоспалительным и иммуномодулятором. Исследования показали, что кверцетин блокирует выработку гистамина, что помогает справиться с симптомами аллергии.
2. Ресвератрол
"Ресвератрол - это соединение, содержащееся преимущественно в красном винограде и ягодах, обладающее противовоспалительным, антиоксидантным и кардиозащитным действием" , — добавила Мелисса Аззаро.
Он также помогает организму метаболизировать эстроген и успокаивать сокращение матки.
При каких симптомах ресвератрол будет особенно полезен:
- при болезненных спазмах вследствие менструации;
- при эндометриозе;
- при фибромиоме.
3. Босвелия
Мелисса Аззаро рекомендует босвелию тем, кто "имеет дело с воспалением, возникающим вследствие воспалительных заболеваний кишечника". Однако эта добавка может предложить противовоспалительные преимущества в целом.
"Босвелия происходит из деревьев, известных как ладан, и исследования показали, что этот ингредиент оказывает противовоспалительное действие для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, астмой и ревматоидным артритом", — добавила эксперт.
4. Куркума
"Куркумин, активный ингредиент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами, и добавки с куркумой могут улучшить симптомы у людей с воспалительными заболеваниями, такими как воспалительные заболевания кишечника, а также остеоартрит и ревматоидный артрит", — прокомментировала диетолог Сара Анзловар.
В первую очередь следует сосредоточиться на уменьшении воспаления с помощью диеты и привычек образа жизни, а добавки куркумы могут в этом помочь.
5. Витамин D
Витамин D можно считать добавкой, поддерживающей здоровье костей. Но эта добавка может помочь бороться с хроническим воспалением низкой степени.
"Витамин D играет много важных ролей в организме, в том числе регулирует воспаление и иммунную функцию. Существует немало доказательств того, что витамин D имеет разнообразные эффекты на функцию иммунной системы, которые могут усиливать врожденный иммунитет и тормозить развитие аутоиммунных заболеваний", — добавила доктор медицинских наук Ван На Чун.
6. Омега-3 жирные кислоты
"Потребление омега-3 жирных кислот связано с уменьшением воспаления и снижением риска воспалительных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Хотя лучше всего получать омега-3 из таких продуктов, как жирная рыба, если вы не едите рыбу, хорошим вариантом может стать добавка" , — прокомментировала Мелисса Аззаро.
7. Имбирь
Корень имбиря – популярная добавка ко многим блюдам. Но включение его в сбалансированный рацион может помочь бороться с воспалением в определенных ситуациях. Имбирь содержит два соединения, гингерол и зингерон, которые могут влиять на уменьшение воспаления.
8. Экстракт зеленого чая
Известно, что зеленый чай оказывает противовоспалительное действие, частично благодаря содержащемуся в нем в природе соединению EGCG. Зеленый чай также является источником растительного соединения под названием флаван-3-оли, которое, как было доказано, уменьшает окислительный стресс.
Экстракт зеленого чая в пищевых добавках наполнен полезными соединениями, естественным образом содержащимися в зеленом чае, и является отличным вариантом для людей, которые не могут найти время, чтобы заварить чашечку чая каждый день.
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