Топ лучших добавок для иммунитета

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Снижение иммунитета может привести к появлению хронических воспалений. Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше заботиться о нем заранее с помощью полезных продуктов и диетических добавок.

1. Кверцетин

"Кверцетин - одна из моих любимых противовоспалительных добавок, особенно для людей, борющихся с воспалением, вызванным аллергией и астмой" , — прокомментировала основатель компании "The Hormone Dietitian" Мелисса Аззаро.

Кверцетин — это соединение, содержащееся в таких растениях, как лук и яблоки, и является антиоксидантом, противовоспалительным и иммуномодулятором. Исследования показали, что кверцетин блокирует выработку гистамина, что помогает справиться с симптомами аллергии.

2. Ресвератрол

"Ресвератрол - это соединение, содержащееся преимущественно в красном винограде и ягодах, обладающее противовоспалительным, антиоксидантным и кардиозащитным действием" , — добавила Мелисса Аззаро.

Он также помогает организму метаболизировать эстроген и успокаивать сокращение матки.

При каких симптомах ресвератрол будет особенно полезен:

при болезненных спазмах вследствие менструации;

при эндометриозе;

при фибромиоме.

3. Босвелия

Мелисса Аззаро рекомендует босвелию тем, кто "имеет дело с воспалением, возникающим вследствие воспалительных заболеваний кишечника". Однако эта добавка может предложить противовоспалительные преимущества в целом.

"Босвелия происходит из деревьев, известных как ладан, и исследования показали, что этот ингредиент оказывает противовоспалительное действие для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, астмой и ревматоидным артритом", — добавила эксперт.

4. Куркума

"Куркумин, активный ингредиент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами, и добавки с куркумой могут улучшить симптомы у людей с воспалительными заболеваниями, такими как воспалительные заболевания кишечника, а также остеоартрит и ревматоидный артрит", — прокомментировала диетолог Сара Анзловар.

В первую очередь следует сосредоточиться на уменьшении воспаления с помощью диеты и привычек образа жизни, а добавки куркумы могут в этом помочь.

5. Витамин D

Витамин D можно считать добавкой, поддерживающей здоровье костей. Но эта добавка может помочь бороться с хроническим воспалением низкой степени.

"Витамин D играет много важных ролей в организме, в том числе регулирует воспаление и иммунную функцию. Существует немало доказательств того, что витамин D имеет разнообразные эффекты на функцию иммунной системы, которые могут усиливать врожденный иммунитет и тормозить развитие аутоиммунных заболеваний", — добавила доктор медицинских наук Ван На Чун.

6. Омега-3 жирные кислоты

"Потребление омега-3 жирных кислот связано с уменьшением воспаления и снижением риска воспалительных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Хотя лучше всего получать омега-3 из таких продуктов, как жирная рыба, если вы не едите рыбу, хорошим вариантом может стать добавка" , — прокомментировала Мелисса Аззаро.

7. Имбирь

Корень имбиря – популярная добавка ко многим блюдам. Но включение его в сбалансированный рацион может помочь бороться с воспалением в определенных ситуациях. Имбирь содержит два соединения, гингерол и зингерон, которые могут влиять на уменьшение воспаления.

8. Экстракт зеленого чая

Известно, что зеленый чай оказывает противовоспалительное действие, частично благодаря содержащемуся в нем в природе соединению EGCG. Зеленый чай также является источником растительного соединения под названием флаван-3-оли, которое, как было доказано, уменьшает окислительный стресс.

Экстракт зеленого чая в пищевых добавках наполнен полезными соединениями, естественным образом содержащимися в зеленом чае, и является отличным вариантом для людей, которые не могут найти время, чтобы заварить чашечку чая каждый день.

