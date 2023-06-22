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Топ пищевых добавок для укрепления иммунитета

22 июня 2023 05:43
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Топ лучших добавок для иммунитета
Женщина принимает пищевую добавку. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Снижение иммунитета может привести к появлению хронических воспалений. Чтобы избежать проблем со здоровьем, лучше заботиться о нем заранее с помощью полезных продуктов и диетических добавок.

Об этом сообщил Eat This, Not That.

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1. Кверцетин

"Кверцетин - одна из моих любимых противовоспалительных добавок, особенно для людей, борющихся с воспалением, вызванным аллергией и астмой" , — прокомментировала основатель компании "The Hormone Dietitian" Мелисса Аззаро.

лук
Красный лук. Фото: Freepik

Кверцетин — это соединение, содержащееся в таких растениях, как лук и яблоки, и является антиоксидантом, противовоспалительным и иммуномодулятором. Исследования показали, что кверцетин блокирует выработку гистамина, что помогает справиться с симптомами аллергии.

2. Ресвератрол

"Ресвератрол - это соединение, содержащееся преимущественно в красном винограде и ягодах, обладающее противовоспалительным, антиоксидантным и кардиозащитным действием" , — добавила Мелисса Аззаро.

Он также помогает организму метаболизировать эстроген и успокаивать сокращение матки.

виноград
Красный виноград. Фото: Freepik

При каких симптомах ресвератрол будет особенно полезен:

  • при болезненных спазмах вследствие менструации;
  • при эндометриозе;
  • при фибромиоме.

3. Босвелия

Мелисса Аззаро рекомендует босвелию тем, кто "имеет дело с воспалением, возникающим вследствие воспалительных заболеваний кишечника". Однако эта добавка может предложить противовоспалительные преимущества в целом.

дерево
Ладан дерево. Фото: Freepik

"Босвелия происходит из деревьев, известных как ладан, и исследования показали, что этот ингредиент оказывает противовоспалительное действие для людей с воспалительными заболеваниями кишечника, астмой и ревматоидным артритом",  добавила эксперт.

4. Куркума

"Куркумин, активный ингредиент куркумы, обладает противовоспалительными свойствами, и добавки с куркумой могут улучшить симптомы у людей с воспалительными заболеваниями, такими как воспалительные заболевания кишечника, а также остеоартрит и ревматоидный артрит",  прокомментировала диетолог Сара Анзловар.

куркума
Специи куркума. Фото: Freepik

В первую очередь следует сосредоточиться на уменьшении воспаления с помощью диеты и привычек образа жизни, а добавки куркумы могут в этом помочь.

5. Витамин D

Витамин D можно считать добавкой, поддерживающей здоровье костей. Но эта добавка может помочь бороться с хроническим воспалением низкой степени.

витамин
Капсулы витамина Д. Фото: Freepik

"Витамин D играет много важных ролей в организме, в том числе регулирует воспаление и иммунную функцию. Существует немало доказательств того, что витамин D имеет разнообразные эффекты на функцию иммунной системы, которые могут усиливать врожденный иммунитет и тормозить развитие аутоиммунных заболеваний",  добавила доктор медицинских наук Ван На Чун.

6. Омега-3 жирные кислоты

"Потребление омега-3 жирных кислот связано с уменьшением воспаления и снижением риска воспалительных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. Хотя лучше всего получать омега-3 из таких продуктов, как жирная рыба, если вы не едите рыбу, хорошим вариантом может стать добавка" , — прокомментировала Мелисса Аззаро.

омега 3
Красная рыба и морепродукты. Фото: Freepik

7. Имбирь

Корень имбиря – популярная добавка ко многим блюдам. Но включение его в сбалансированный рацион может помочь бороться с воспалением в определенных ситуациях. Имбирь содержит два соединения, гингерол и зингерон, которые могут влиять на уменьшение воспаления.

имбирь
Корень имбиря. Фото: Freepik

8. Экстракт зеленого чая

Известно, что зеленый чай оказывает противовоспалительное действие, частично благодаря содержащемуся в нем в природе соединению EGCG. Зеленый чай также является источником растительного соединения под названием флаван-3-оли, которое, как было доказано, уменьшает окислительный стресс.

чай
Зеленый чай. Фото: Freepik

Экстракт зеленого чая в пищевых добавках наполнен полезными соединениями, естественным образом содержащимися в зеленом чае, и является отличным вариантом для людей, которые не могут найти время, чтобы заварить чашечку чая каждый день.

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