Что нужно есть на ужин, чтобы похудеть – полезные советы

Девушка в спортивном костюме, которая ест овощной салат. Фото: Freepik

Диетологи рассказали о том, что можно употреблять на ужин, чтобы сбросить лишний вес. По словам специалистов по здоровому питанию, тем, кто хочет избавиться от нежелательных килограммов, стоит обратить особое внимание на свой рацион питания и не делать несколько вещей.

Об этом сообщает Healthline.

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На что следует обращать внимание?

Диетологи утверждают, что нужно обращать свое внимание на рацион питания, который должен быть сбалансированным. Это значит, что есть не нужно слишком много и слишком мало. Также диетологи отмечают, что не стоит зовсем отказываться от еды, истощая свой организм.

Молодая девушка, которая отказывается от вредной пищи. Фото: Freepik

Если говорить о приеме пищи вечером, то в это время суток лучше употреблять легкие блюда, чтобы не перегружать свою пищеварительную систему.

Чем лучше ужинать, чтобы похудеть?

По словам диетологов, вечером следует выбрать клетчатку и белки, которые легко усваиваются организмом. К примеру, это могут быть морепродукты, но диетологи утверждают, что идеальным вариантом будут морепродукты, приготовленные на гриле.

Морепродукты, приготовленные на гриле. Фото: Freepik

Также специалисты советуют употреблять на ужин овощи в запеченном или свежем виде. Кроме того, ужинать можно рагу из овощей и куриного мяса или сыром с маленьким количеством фруктов. По словам диетологов, хорошим вариантом может быть яичница, которую можно есть не только утром, но и вечером.

Специалисты по здоровому питанию заявили, что при желании побыстрее похудеть следует ограничить потребление углеводов в вечернее время, избегать соленой, жирной и тяжелой пищи. Наконец, ужинать следует за три или четыре часа до сна.

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