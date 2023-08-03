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Чим вечеряти, щоб скинути небажані кілограми: корисні поради від дієтологів

3 серпня 2023 19:10
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що треба їсти на вечерю, щоб схуднути – корисні поради
Дівчина у спортивному костюмі, яка їсть овочевий салат. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дієтологи розповіли про те, що можна вживати на вечерю, щоб скинути зайву вагу. За словами фахівців зі здорового харчування, тим, хто хоче позбутися небажаних кілограмів, варто звернути особливу увагу на свій раціон харчування та не робити кілька речей.

Про це повідомляє Healthline.

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На що слід звертати увагу?

Дієтологи стверджують, що потрібно звертати свою увагу на раціон харчування, який повинен бути збалансованим. Це означає, що їсти не потрібно занадто багато та занадто мало. Також дієтологи зазначають, що не варто зовсім відмовлятися від їжі, виснажуючи свій організм.

Молодая девушка, которая отказывается от вредной пищи
Молода дівчина, яка відмовляється від шкідливої їжі. Фото: Freepik

Якщо говорити про приймання їжі ввечері, то в цей час доби краще вживати легкі страви, щоб не перевантажувати свою травну систему.

Чим краще вечеряти, щоб схуднути?

За словами дієтологів, ввечері варто обрати клітковину та білки, які легко засвоюються організмом. Наприклад, це можуть бути морепродукти, але дієтологи стверджують, що ідеальним варіантом будуть морепродукти, приготовлені на грилі.

Морепродукты, приготовленные на гриле
Морепродукти, приготовлені на грилі. Фото: Freepik

Також фахівці радять вживати на вечерю овочі в запеченому або свіжому вигляді. Крім того, вечеряти можна рагу з овочів та курячого м’яса або ж сиром з маленькою кількістю фруктів. За словами дієтологів, хорошим варіантом може бути яєчня, яку можна їсти не тільки зранку, а й увечері.

Фахівці зі здорового харчування заявили, що при бажанні якнайшвидше схуднути, варто обмежити споживання вуглеводів у вечірній час, уникати солоної, жирної та важкої їжі. Нарешті, вечеряти варто за три або чотири години до сну.

Нагадаємо, ми писали про те, які щоденні звички не дозволяють скинути зайві кілограми. 

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