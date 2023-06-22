Какие платья стоит выбросить летом 2023 года – они уже не в моде

Платье с баской, которое не в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

Ни для кого не секрет, что мода постоянно меняется, поэтому нужно знать, что и когда следует носить людям, которые за ней следят. Мы рассказываем, от каких вещей, которые были модны раньше, стоит отказаться летом этого года, чтобы не выглядеть старомодным.

Новини.LIVE рассказывает, какие платья следует выбросить со своего гардероба летом 2023 года.

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От каких платьев следует избавиться в 2023 году?

Большинство девушек очень любит носить платья, имея в своем гардеробе одежду разного типа. Но те, кто следит за главными трендами, не хранят в своем шкафу уже давно вышедшие из моды платья. Поэтому тем, кто не следит за модой, мы рассказываем, от каких платьев стоит отказаться летом 2023 года.

Платье с пышной юбкой

Стоит отметить, что такое платье было в тренде уже очень давно, когда его носили многие девушки. Впрочем, несмотря на то, что оно уже давно не в моде, оно иногда встречается среди девушек. Такое платье имеет довольно резкие принты, которые давно уже не используют дизайнеры, поэтому от него пора отказаться.

Платье с пышной юбкой, которое следует выбросить летом 2023 года. Фото: Pinterest

Платье, имеющее баску

Это платье было в моде еще где-то в 2010 году, поэтому в 2023 году от него нужно уже отказаться, ведь сегодня оно не только неактуально, но еще и совсем непривлекательно. Можно с легкостью отыскать хорошую альтернативу этому платью, чтобы не выглядеть устаревшим.

Платье с баской, вышедшей из моды в 2023 году. Фото: Pinterest

Платье-рубашка

Следует понимать, что платье-рубашка может быть модным только в том случае, если оно сделано из денима. Остальные варианты следует сразу же отбросить, поскольку это платье не имеет никакого отношения к моде лета 2023 года.

Платье-рубашка, которое не в моде летом 2023 года. Фото: Pinterest

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