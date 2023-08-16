С чем надеть вышиванку в День Независимости Украины 2023 — стильные образы

Украинка держит флаг Украины в День Независимости. Фото: google.com

Уже совсем скоро украинцев ждет чрезвычайно важное событие — День Независимости. В этом году мы будем отмечать 32-ю годовщину. По традиции на праздник принято одевать вышиванки. Ведь этот наряд является олицетворением традиций и проявлением патриотизма.

Делимся интересными идеями, с чем соединить национальный наряд, чтобы образ выглядел стильно и современно.

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Платье-вышиванка

Сегодня украинские дизайнеры представляют множество интересных и красивых платьев с орнаментами и вышивкой, которые являются прекрасной альтернативой классическому варианту сорочки.

Современные платья-вышиванки можно встретить в разных цветах от розового до хаки. Такой наряд можно сочетать с босоножками, туфлями, лоферами, сандалями или даже кроссовками.

Вышиванка с юбкой

Классический вариант, когда вышитую рубашку сочетают с черной юбкой, давно устарел. Дизайнеры советуют надевать вышиванку под джинсовую юбку, юбки светлых и пастельных цветов. Самые актуальные модные юбки в 2023 году выполнены из денима, атласа, льна и трикотажа.

С длиной юбки можно экспериментировать. Вышиванка прекрасно выглядит с мини-юбкой. Прямые миди и макси-юбки из денима формируют стройный силуэт и делают ноги длиннее.

Вышиванка с брюками

В этом сезоне в моде белые брюки, а также бежевый и молочный оттенки. Все еще остаются актуальными брюки клеш, палаццо, кюлоты.

Главный плюс в том, что все это будет отлично сочетаться как с классическими вышитыми рубашками, так и с современными дизайнерскими вышиванками.

Чтобы сделать такой лук более расслабленным и неформальным, выбирайте рубашку с необычными узорами и обязательно интересного цвета, например шоколадную или темно-синюю.

Дополняйте образ белоснежными кроссовками или босоножками на каблуке. Также не забывайте об аксессуарах в виде сумки и нежных украшениях — серьгах, цепочках и браслетах.

Стоит заметить, если вы выбираете брюки свободного кроя, рубашку лучше заправить внутрь, чтобы создать гармоничный силуэт, а если предпочитаете приталенные модели, вышиванку лучше оставить незаправленной.

Вышиванка с джинсами

Сочетание вышиванки с денимом — самый популярный образ среди всех возможных. Он довольно стильный и в то же время удобен.

К джинсам часто выбирают кроссовки или сандалии. Впрочем, вариант с обувью на высоком каблуке остается не менее эффектным.

Вышиванка с велосипедками или шортами

Казалось бы, вышиванка и шорты — несочетаемые вещи. Однако главные звезды стритстайл доказали, что велосипедки или трикотажные шорты легко можно носить с базовыми рубашками, создавая удивительно стильные образы. Так почему бы не попытаться соединить их с вышиванкой?

Особенно удачно с велосипедами будут сочетаться удлиненные вышитые рубашки. Следует выбирать однотонные шорты или велосипедки базовых цветов. Шорты могут быть как приталенные, так и широкие льняные. Можно попытаться соединить вышиванку со стильными джинсовыми капри или бриджами.

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