Який макіяж можна зробити на День Незалежності України 2023 – оригінальні ідеї

Дві жінки з макіяжем та одягом в українському стилі. Фото: Freepik

У День Незалежності кожна дівчина хоче мати бездоганний вигляд, щоб показати, наскільки вона є патріоткою своєї країни. Ми підібрали ТОП-5 найефектніших варіантів макіяжу, який можна зробити на День Незалежності України.

Новини.LIVE представляє ТОП-5 варіантів макіяжу до Дня Незалежності України.

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Кожна людина, яка є великим патріотом своєї країни, намагається всіма силами продемонструвати це. Деякі обирають одяг національних кольорів, а деякі роблять манікюр у відтінках українського прапору. Є навіть й ті, хто робить яскравий макіяж, обираючи українські кольори.

Щоб знати, як можна оригінально показати свою любов до України, варто знати, який макіяж можна зробити. Саме у цей день можна зробити ефектний макіяж, використовуючи жовто-блакитні кольори у тінях або олівцях для очей.

Оригінальні ідеї для макіяжу на День Незалежності України

Ефектні смокі-айс

Щоб виділити свої очі та привернути увагу оточуючих, можна зробити ефект "смокі-айс". Для цього можна використати золотистий, блакитний та білий колір тіней, розбавивши цю кольорову гамму темним відтінком. Щоб виділити очі ще більше, можна використати чорний олівець.

Ефектні смокі-айс на День Незалежності України. Фото: Instagram "makeupbymario"

Патріотичні стрілки

Дівчата або жінки, які не дуже люблять наносити тіні, можуть намалювати стрілки підводкою для очей. Для цього зверху можна намалювати блакитним кольором, а знизу — підводкою для очей золотистого відтінку.

Патріотичні стрілки на День Незалежності України. Фото: Instagram "makeupbymario"

Нестандартний макіяж

Ті, хто не любить класику в макіяжі, можуть трохи поекспериментувати у ньому. Як варіант — зробити сумбурні малюнки в жовто-блакитних кольорах на обличчі, майже не чіпаючи очей.

Нестандартний макіяж на День Незалежності України. Фото: Instagram "makeupbymario"

Яскраві акценти

Любителям яскравих відтінків можна взагалі обрати тіні для очей жовтого кольору, блакитну підводку або карандаш та рожеві губи.

Яскраві акценти на День Незалежності України. Фото: Instagram "makeupbymario"

Довгі вії та камінчики

Можна зробити великий акцент на очах, намалювавши їх блакитним олівцем або підводкою. Щоб зробити більш ефектний образ, можна приклеїти накладні вії та маленькі камінчики навколо очей.

Макіяж з довгими віями та камінчиками на День Незалежності України. Фото: Instagram "makeupbymario"

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