Какой макияж можно сделать на День Независимости Украины 2023 – оригинальные идеи

Две женщины с макияжем и одеждой в украинском стиле. Фото: Freepik

В День Независимости каждая девушка хочет выглядеть безупречно, чтобы показать, насколько она является патриоткой своей страны. Мы подобрали ТОП-5 самых эффектных вариантов макияжа, который можно сделать в День Независимости Украины.

Новини.LIVE представляет ТОП-5 вариантов макияжа ко Дню Независимости Украины.

Читайте также:

Каждый человек, который является большим патриотом своей страны, пытается всеми силами продемонстрировать это. Некоторые выбирают одежду национального цвета, а некоторые делают маникюр в оттенках украинского флага. Есть даже те, кто делает яркий макияж, выбирая украинские цвета.

Чтобы знать, как оригинально показать свою любовь к Украине, стоит знать, какой макияж можно сделать. Именно в этот день можно сделать эффектный макияж, используя желто-голубые цвета в тенях или карандашах для глаз.

Оригинальные идеи для макияжа в День Независимости Украины

Эффектные смоки-айсы

Чтобы выделить свои глаза и привлечь внимание окружающих, можно сделать эффект "Смоки-айс". Для этого можно использовать золотистый, голубой и белый цвет теней, разбавив цветовую гамму темным оттенком. Чтобы выделить глаза еще больше, можно использовать черный карандаш.

Эффектные смоки-айс на День Независимости Украины. Фото: Instagram "makeupbymario"

Патриотические стрелки

Девушки или женщины, которые не очень любят наносить тени, могут нарисовать стрелки подводкой для глаз. Для этого сверху можно нарисовать голубым цветом, а снизу — подводкой для глаз золотистого оттенка.

Патриотические стрелки на День Независимости Украины. Фото: Instagram "makeupbymario"

Нестандартный макияж

Те, кто не любит классику в макияже, могут немного поэкспериментировать в нем. Как вариант — сделать сумбурные рисунки в желто-голубых цветах на лице, почти не трогая глаз.

Нестандартный макияж на День Независимости Украины. Фото: Instagram "makeupbymario"

Яркие акценты

Любителям ярких оттенков можно вообще выбрать тени для глаз желтого цвета, голубую подводку или карандаш и розовые губы.

Яркие акценты на День Независимости Украины. Фото: Instagram "makeupbymario"

Длинные ресницы и камешки

Можно сделать большой акцент на глазах, нарисовав их голубым карандашом или подводкой. Чтобы сделать более эффектный образ, можно приклеить накладные ресницы и маленькие камешки вокруг глаз.

Макияж с длинными ресницами и камешками на День Независимости Украины. Фото: Instagram "makeupbymario"

Напомним, мы писали о том, какие стильные летние образы никогда не выйдут из моды.

Раньше мы рассказывали о том, какие стильные аксессуары сделают образ более эффектным.

Также мы сообщали, что в Музее истории Киева открыли выставку ко Дню Независимости Украины.