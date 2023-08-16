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Одягаємося на День Незалежності 2023: з чим поєднати вишиванку, щоб виглядати стильно

16 серпня 2023 07:35
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
З чим вдягнути вишиванку на День Незалежності України 2023 — стильні образи
Українка тримає прапор України на свято День Незалежності. Фото: google.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Вже зовсім скоро на українців чекає надзвичайно важлива подія — День Незалежності. Цього року ми відзначатимемо 32 річницю. За традицією на свято заведено вдягати вишиванки. Адже це вбрання є уособленням традицій та виявом патріотизму.

Ділимося цікавими ідеями, з чим поєднати національне вбрання, щоб образ виглядав стильно та сучасно.

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Сукня-вишиванка

Сьогодні українські дизайнери представляють безліч цікавих та красивих суконь з орнаментами та вишивкою, які є чудовою альтернативою класичного варіанту сорочки.

Сучасні сукні-вишиванки можна зустріти в різних кольорах від рожевого до хакі. Таке вбрання можна поєднувати з босоніжками, туфлями, лоферами, сандалями чи навіть кросівками.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вишиванка зі спідницею

Класичний варіант, коли вишиту сорочку поєднують з чорною спідницею, давно застарів. Дизайнери радять одягати вишиванку під джинсову спідницю, спідниці світлих та пастельних кольорів. Найактуальніші модні спідниці 2023 року виконані з деніму, атласу, льону та трикотажу.

З довжиною спідниці можна експериментувати. Вишиванка має чудовий вигляд з мініспідницею. Прямі міді та максі-спідниці з деніму формують стрункий силует і роблять ноги довшими.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вишиванка зі штанами

У цьому сезоні в моді білі штани, а також бежевого та молочного відтінків. Все ще залишаються актуальними штани кльош, палаццо, кюлоти.

Головний плюс у тому, що усе це чудово поєднуватиметься як з класичними вишитими сорочками, так і з сучасними дизайнерськими вишиванками. 

Щоб зробити такий лук більш розслабленим та неформальним, обирайте сорочку з незвичайними візерунками та обов’язково цікавого кольору — наприклад, шоколадну чи темно-синю. Доповнюйте образ білосніжними кросівками або босоніжками на підборах. Також не забувайте про аксесуар у вигляді сумки та ніжні прикраси — сережки, ланцюжки та браслети.

Варто зауважити, якщо ви обираєте штани вільного крою, сорочку краще заправити всередину, щоб створити гармонійний силует, а якщо  надаєте перевагу приталеним моделям, вишиванку краще залишити незаправленою.

 

 

 

Вишиванка з джинсами

Поєднання вишиванки з денімом — найпопулярніший образ серед всіх можливих. Він досить стильний та водночас зручний.

До джинсів часто обирають кросівки чи сандалі. Втім варіант із взуттям на високих підборах залишається не менш ефектним.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Вишиванка з велосипедками чи шортами

Здавалося б, вишиванка та шорти — непоєднувані речі. Проте головні зірки стрітстайл довели, що велосипедки чи трикотажні шорти легко можна носити із базовими сорочками, створюючи дивовижно стильні образи. То чому б не спробувати поєднати їх з вишиванкою?

Особливо вдало з велосипедками будуть поєднуватися подовжені вишиті сорочки. Варто обирати однотонні шорти чи велосипедки базових кольорів. Шорти можуть бути як приталені, так і широкі лляні. Можна спробувати поєднати вишиванку зі стильними джинсовими капрі або бриджі.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, ми писали, який манікюр зробити на День Незалежності 2023. Пропонуємо добірку найкращих ідей дизайну в українському стилі. 

Також ми розповідали про п'ять оригінальних ідей патріотичного макіяжу до Дня Незалежності України 2023 року. 

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