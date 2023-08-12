Який манікюр зробити на День Незалежності України 2023 — оригінальні ідеї

Жінка показує майстрині манікюру ідеї дизайну для нігтиків. Фото: shutterstock.com

Другий рік поспіль Україна буде відзначати День Незалежності в умовах війни. Проте навіть в такі складні та трагічні часи психологи радять не відмовляти собі у маленьких радощах. Наприклад, таких як б'юті-ритуали або манікюр. Такі прості речі з мирного життя здатні покращити настрій та надати сил.

Експерти з краси зазначають, що цьогоріч на свято 24 серпня залишаються в тренді манікюр в українському та патріотичному стилях. До того ж це також певний спосіб виразити любов до Батьківщини.

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Новини.LIVE зробили добірку дизайнів патріотичного манікюру у синьо-жовтих, блакитно-жовтих кольорах, з патріотичними малюнками та написами, мінімалістичні та класичні варіанти. Сподіваємося наші ідеї надихнуть вас.

Обираємо дизайн манікюру на День Незалежності України 2023

Стриманий та ніжний нюд

Для тих, хто звик до ніжних, стриманих та мінімалістичних дизайнів, пропонуємо варіанти на основі прозорого, рожевого або нюдового гель-лаку. На кілька нігтиків можна додати маленькі малюнки синьо-жовтих сердець, жовто-блакитні мазки, ніжні й маленькі квіти або калину, патріотичні написи.

Пропонуємо наступні варіанти:

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Патріотичний френч

Французький манікюр це класика, до якої можна додати яскравості та патріотичності. Замість білих кінчиків можна зробити, сині, блакитні, жовті. Можна додати сердечка або квіти. Експериментувати з поєднанням жовто-блакитних відтінків.

Ми пропонуємо наступні цікаві ідеї:

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Яскраві синьо-жовті

Ми зібрали ідеї й для тих, хто любить яскравий манікюр, манікюр з цікавими та складними малюнками. Такий дизайн точно привертатиме увагу!

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Патріотичні малюнки на білому тлі

Цього літа в тренді білий манікюр. Великий плюс в тому, що на цьому кольорі ідеально виглядають синьо-жовті кольори. Тож можна експериментувати з деталями, малюнками, написами.

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Вишиванка

Якщо ви плануєте на День Незалежності одягнути вишиванку у класичних червоно-чорних кольорах, то жовто-блакитний манікюр з нею не поєднається. Тому краще оберіть манікюр у тон кольорів вишиванки. Можна зробити орнамент на одному з нігтиків або на декількох.

Орнамент або його елементи матимуть гарний вигляд на білому, рожевому, бежевому та прозорому тлі.

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Манікюр на День Незалежності. Колаж: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, п'ять оригінальних ідей патріотичного макіяжу до Дня Незалежності України 2023 року.