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День Независимости Украины 2023: идеи красивого маникюра в украинском стиле

12 августа 2023 08:20
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Какой маникюр сделать в День Независимости Украины 2023 — оригинальные идеи
Женщина показывает мастеру маникюра идеи дизайна для ноготков. Фото: shutterstock.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Второй год подряд Украина будет отмечать День Независимости в условиях войны. Однако даже в столь сложные и трагические времена психологи советуют не отказывать себе в маленьких радостях. Например, таких как бьюти-ритуалы или маникюр. Такие простые вещи из мирной жизни способны улучшить настроение и придать силы.

Эксперты красоты отмечают, что в этом году на праздник 24 августа остаются в тренде маникюр в украинском и патриотическом стилях. К тому же это также определенный способ выразить любовь к Родине.

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Новини.LIVE сделали подборку дизайнов патриотического маникюра в сине-желтых, желто-голубых тонах, с патриотическими рисунками и надписями, минималистические и классические варианты. Надеемся наши идеи вдохновят вас.

Выбираем дизайн маникюра на День Независимости Украины 2023

Сдержанный и нежный нюд

Для тех, кто привык к нежным, сдержанным и минималистичным дизайнам, предлагаем варианты на основе прозрачного, розового или нюдового гель-лака. На несколько ноготков можно добавить маленькие рисунки сине-желтых сердец, желто-голубые мазки, нежные и маленькие цветы или калину, патриотические надписи.

Предлагаем следующие варианты:

 

Какой маникюр сделать в День Независимости Украины
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE
Минималистичный патриотический маникюр
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE

Патриотический френч

Французский маникюр — это классика, к которой можно добавить яркости и патриотичности. Вместо белых кончиков можно сделать синие, голубые, желтые. Можно добавить сердечки или цветы. Экспериментировать с сочетанием желто-голубых оттенков.

Мы предлагаем следующие интересные идеи:

 

Маникюр в желто-голубых цветах.
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE
Французский маникюр в украинском стиле
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE

Яркие сине-желтые

Мы собрали идеи для тех, кто любит яркий маникюр, маникюр с интересными и сложными рисунками. Такой дизайн будет точно привлекать внимание!

 

Маникюр в сине-желтом цвете.
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE
Как сделать маникюр патриотический
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE

Патриотические рисунки на белом фоне

Этим летом в тренде белый маникюр. Большой плюс в том, что на этом цвете идеально смотрятся сине-желтые оттенки. Так что можно экспериментировать с деталями, рисунками, надписями.

 

Какой маникюр можно сделать в День Независимости Украины 2023
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE

Вышиванка

Если вы планируете на День Независимости одеть вышиванку в классическом красно-черном цвете, то желто-голубой маникюр с ней не сочетается. Поэтому лучше выберите маникюр в тон цветов вышиванки. Можно сделать орнамент на одном из ноготков или на нескольких.

Орнамент или его элементы будут хорошо выглядеть на белом, розовом, бежевом и прозрачном фоне.

 

Маникюр в стиле вышиванки.
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE
Маникюр дизайн в стиле вышиванки.
Маникюр на День Независимости. Коллаж: Новини.LIVE

Напомним, мы писали пять оригинальных идей патриотического макияжа ко Дню Независимости Украины 2023 года.

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