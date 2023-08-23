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Яркий, изысканный или удобный? Какой маникюр выбрать на 1 сентября — лучшие идеи

23 августа 2023 21:15
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
День знаний 2023 — какой маникюр сделать к празднику 1 сентября — лучшие идеи
Девушка делает яркий маникюр на праздник. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

1 сентября уже на носу, пора подумать об образе и маникюре к празднику, причем как учителям, так и юным модницам. Красивые и аккуратные ноготки способны не только поднять настроение, но и предать уверенность в себе.

Новини.LIVE подготовило подборку оригинальных, ярких, изысканных и минималистических дизайнов маникюра на праздник 1 сентября. Эти варианты будут удачно смотреться, как на длинных ногтях, так и на коротких. Надеемся наши идеи вдохновят вас!

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Как правило, к первому сентябрю школьники и учителя готовят красивые наряды, делают прически. Образ нередко дополняют макияжем и, конечно, нельзя обойтись и без маникюра.

В этом году в моде короткие ногти с минималистичным дизайном, цветочными композициями. Однако никто не запрещает экспериментировать с цветами, деталями и рисунками.

Какой маникюр выбрать на 1 сентября — вдохновляющие вас идеи

Идеи яркого маникюра на длинные и короткие ногти

Сентябрь — уже начало осени, однако часто сохраняется теплая почти летняя погода. В таких случаях можно выбирать яркие летние цвета: фуксия, красный, желтый.

Также можно использовать шимеры или блестки. Чтобы маникюр был не слишком ярким, блестящий элемент можно нанести на один-два ногтя, а остальные оставить однотонными.

Предлагаем следующие варианты:

 

Какой маникюр выбрать на 1 сентября — вдохновляющие вас идеи
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.
Идеи яркого маникюра ко Дню знаний
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.
Идеи яркого маникюра на короткие ногти.
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.

Тематические рисунки на ногтях ко Дню знаний

Такая идея точно понравится девочкам-подросткам. Подобный маникюр будет особенным и креативным.

На нескольких ноготках можно нарисовать книгу, циркуль и карандаш.

 

Тематические рисунки на ногтях ко Дню знаний
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.
Маникюр с рисунками ко Дню знаний 2023
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.

Минималистичные рисунки и цветочные композиции на ногтях.

 

Минималистичные рисунки и цветочные композиции на ногтях.
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.

Минималистичный маникюр на длинные и короткие ногти

Если учебное заведение или профессия требует нейтральных цветов, то пригодятся идеи для минималистического маникюра. Это могут быть чудесные оттенки, молочные или розовые.

Среди трендов до сих пор сохраняются нежные, спокойные светлые тона морской волны или даже перламутр.

Также беспроигрышным будет классический вариант — французский маникюр. Смотрится такой маникюр на 1 сентября очень естественно, нежно и аккуратно.

 

Минималистичный маникюр на длинные и короткие ногти.
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.
Французский маникюр к 1 сентября
Идеи маникюра ко Дню знаний. Фото: Новости.

Напомним, мы писали, какие полезные и оригинальные подарки можно подарить учителю на 1 сентября.

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