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Яскравий, вишуканий чи зручний? Який манікюр обрати на 1 вересня — найкращі ідеї

23 серпня 2023 21:15
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
День знань 2023 — який манікюр зробити до свята 1 вересня — найкращі ідеї
Дівчина робить яскравий манікюр на свято. Фото: freepik.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

1 вересня вже на носі, тож час подумати про образ та манікюр до свята, причому як вчителям, так і юним модницям. Красиві та охайні нігтики здатні не тільки підняти настрій, а й впевненість у собі.  

Тож Новини.LIVE підготувало добірку оригінальних, яскравих, вишуканих та мінімалістичних дизайнів манікюру на свято 1 вересня. Ці варіанти будуть вдало виглядати, як на довгих нігтях, так і на коротких. Сподіваємося наші ідеї надихнуть вас!

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Як правило, до першого вересня школярі та вчителі готують красиві наряди, роблять зачіски. Образ не рідко доповнюють макіяжем і, звичайно, не можна обійтися і без манікюру. 

Цього року в моді короткі нігті з мінімалістичним дизайном, квітковими композиціями. Проте, ніхто не забороняє експериментувати з кольорами, деталями та малюнками. 

Який манікюр обрати на 1 вересня — ідеї, які вас надихнуть

Ідеї яскравого манікюру на довгі та короткі нігті 

Вересень — вже початок осені, проте водночас часто зберігається тепла майже літня погода. У таких випадках можна обирати яскраві літні кольори: фуксія, червоний, жовтий. 

Також можна використовувати шимери або блискітки. Щоб манікюр був не занадто яскравий, блискучий елемент можна нанести на один-два нігті, а інші залишити однотонними. 

Пропонуємо такі варіанти: 

 

Який манікюр обрати на 1 вересня — ідеї, які вас надихнуть
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE
Ідеї яскравого манікюру до Дня знань
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE
Ідеї яскравого манікюру на короткі нігті до 1 вересня
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE

Тематичні малюнки на нігтях до Дня знань

Така ідея точно сподобається дівчаткам-підліткам. Подібний манікюр буде точно особливий та креативний. 

На декількох нігтиках можна намалювати книжку, циркуль та олівець тощо. 

 

Тематичні малюнки на нігтях до Дня знань
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE
Манікюр з малюнками до Дня знань 2023
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE

Мінімалістичні малюнки та квіткові композиції на нігтях 

 

Мінімалістичні малюнки та квіткові композиції на нігтях
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE

Мінімалістичний манікюр на довгі та короткі нігті

Якщо навчальний заклад чи професія вимагає нейтральних кольорів, тоді точно знадобляться ідеї для мінімалістичного манікюру. Це можуть бути нюдові відтінки, молочні або рожеві.

Серед трендів й досі зберігаються ніжні, спокійні світлі тони морської хвилі чи навіть перламутр.

Також безпрограшним буде класичний варіант — французький манікюр. Виглядає такий манікюр на 1 вересня дуже природно, ніжно та акуратно.

 

Мінімалістичний манікюр на довгі та короткі нігті
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE
Французький манікюр до 1 вересня
Ідеї манікюру до Дня знань. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми писали, які корисні та оригінальні подарунки можна подарувати вчителю на 1 вересня. 

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