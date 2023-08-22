Свято 1 вересня в Україні 2023: корисні ідеї подарунків для вчителя до Дня знань

Діти вітають вчителя на День знань 1 вересня. Фото: depositphotos.com

До 1 вересня залишилося менш ніж два тижні. І якщо ви вже зібрали свою дитину до школи, час подумати про подарунок для вчителя на свято першого дзвоника. Зараз побутує думка, що квіти та цукерки це пережиток минулого, тому краще зробити викладачу корисний та оригінальний презент.

Ми зібрали найкращі ідеї подарунків до Дня знань 2023 року, щоб висловити повагу та вдячність педагогам.

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Що подарувати вчителю на День знань — корисний подарунок

Є чимало презентів, які будуть корисними для педагогів і допомагатимуть їм в роботі. Ми пропонуємо наступні варіанти:

термочашка — без цього предмета не обійтись, особливо якщо ранкова кава чи чай залишаються гарячими після 45 хвилин уроку;

— без цього предмета не обійтись, особливо якщо ранкова кава чи чай залишаються гарячими після 45 хвилин уроку; планер — прекрасна річ, щоб організувати робочий день і записати усі важливі завдання. Така річ точно не буде валятися на полицях та припадати пилом;

— прекрасна річ, щоб організувати робочий день і записати усі важливі завдання. Така річ точно не буде валятися на полицях та припадати пилом; особистий щоденник — місце для власних думок, спостережень та ідей, які зможе записувати учитель;

— місце для власних думок, спостережень та ідей, які зможе записувати учитель; діловий щоденник — вчителі ними користуються щодня, тому подарунок буде дуже корисним;

— вчителі ними користуються щодня, тому подарунок буде дуже корисним; настільний календар — він може бути не тільки корисним, а й красивим. До прикладу, з мотиваційними словами на кожний день, мудрими цитатами або побажаннями-передбаченнями;

— він може бути не тільки корисним, а й красивим. До прикладу, з мотиваційними словами на кожний день, мудрими цитатами або побажаннями-передбаченнями; магніти для дошки — оригінальний та корисний подарунок, що допоможе урізноманітнити навчальний процес;

— оригінальний та корисний подарунок, що допоможе урізноманітнити навчальний процес; шопер та еко-мішечки — екологічний, стильний та сучасний аксесуар, який стане викладачеві у пригоді під час походів у магазин;

— екологічний, стильний та сучасний аксесуар, який стане викладачеві у пригоді під час походів у магазин; флешка — завжди корисна річ, щоб зберігати потрібну інформацію або презентації для шкільних уроків;

— завжди корисна річ, щоб зберігати потрібну інформацію або презентації для шкільних уроків; настільна лампа — можна обрати лампу з різними режимами освітлення.

Молода вчителька на уроці. Фото: google.com

Що подарувати вчителю на День знань — приємний подарунок

Важко не погодитися, що професія вчителя пов'язана з певними стресами, тож можна зробити приємний подарунок, який розслабить або порадує після важкого трудового дня. Пропонуємо такі ідеї:

аромалампа — приємна та заспокійлива ефірна олія допоможе розслабитися після напруженого дня;

— приємна та заспокійлива ефірна олія допоможе розслабитися після напруженого дня; набір чаю — зелений, чорний, трав'яний або екзотичні сорти в елегантному та красивому упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами;

— зелений, чорний, трав'яний або екзотичні сорти в елегантному та красивому упакуванні стануть хорошим подарунком, а особливо восени, коли холодні вечори вже не за горами; подарункова коробка з еко-продуктами — натуральні смаколики та екологічно чисті товари для дому — чудовий вибір для викладача;

— натуральні смаколики та екологічно чисті товари для дому — чудовий вибір для викладача; набір печива з передбаченнями — цікавий та смачний подарунок, який буде підіймати настрій кожного дня теплими словами-передбаченнями;

— цікавий та смачний подарунок, який буде підіймати настрій кожного дня теплими словами-передбаченнями; фруктовий кошик — приємний корисний та смачний подарунок;

— приємний корисний та смачний подарунок; пазли або настільні ігри — це може стати чудовим інструментом для класу або просто способом релаксації вчителю удома з сім’єю чи друзями;

— це може стати чудовим інструментом для класу або просто способом релаксації вчителю удома з сім’єю чи друзями; набір для вишивання, в'язання, шиття, малювання — якщо ви знаєте про таке захоплення вчителя, то це неодмінно хороший подарунок;

— якщо ви знаєте про таке захоплення вчителя, то це неодмінно хороший подарунок; електронний сертифікат — так людина може самостійно вибрати подарунок на свій смак. Безпрограшним варіантом буде сертифікат на товари з догляду за собою або сертифікат у SPA.

Подарунок вчителю до Дня знань. Фото: Pexels

Що подарувати вчителю на День знань — подарунок про культуру

Таким подарунком можу бути:

друковане видання улюбленого автора — але тут варто знати уподобання людини;

гарну та цікаву книгу українського автора;

сертифікат книгарні — педагог вже самостійно зможе обрати книгу на свій смак;

квитки на культурні заходи — подарунок у вигляді двох квитків на концерт, виставку, до театру, опери або кіно, може стати чудовим відпочинком після робочого тижня.

Вчителька готується до уроку. Фото: scholastic.com

Не слід забувати й про те, що приємним подарунком у День знань буде увага та прості, але теплі й щирі, слова вдячності вчителям за їхню щоденну роботу.

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