Как сделать макияж для фотосессии летом: советы и крутые идеи
Летом всегда хочется чего-то яркого и необычного, а подчеркнуть это можно благодаря фотографиям. Однако чтобы иметь хорошие фото, нужно к этому хорошо подготовиться.
В журнале "ELLE" рассказали, какие лайфхаки пригодятся при создании макияжа в летнее время года, чтобы ваша фотосессия прошла удачно.
Необычные стрелки
Для фотосессии летом необходимо нарисовать минималистичные и маленькие стрелки. Лучшим вариантом станут классические тонкие черные, однако яркие цвета тоже хорошо подойдут под ваш образ. Их можно сделать розовыми, фиолетовыми, зелёными, желтыми и другими. Чтобы они выглядели интереснее, их можно продолжить рисовать во внутреннем углу глаза, с волнами, раздвоениями и т.п.
Как сделать веснушки
Для летних фото эффект веснушек будет выглядеть просто замечательно и естественно.
Их можно сделать:
- хной;
- коричневым карандашом;
- подводкой для глаз;
- специальным спреем для веснушек.
Глитер или шиммер
Чтобы ваши фото были оригинальными и необычными, можно дополнить образ, используя легкое шиммерное сияние или яркие глянцевые блестки.
"Шиммер можно нанести на все тело или лицо, а глиттер больше подходит для выделения отдельных зон, например, скулы, глаза, а также будет красиво выглядеть на ключицах", — советуют в материале.
Природный макияж
Мономакияж можно сделать, используя специальные средства, благодаря которым можно сделать:
- легкий румянец,
- нанести как тени,
- подчеркнуть губы.
Однако такой макияж можно сделать и обычными средствами. Самое главное — это естественный эффект.
Подчеркивание губ
Если у вас ярко нарисованные губы — это прекрасно для вашей фотосессии. Следует сделать легкий макияж, сосредоточив внимание на губах. Нарисовать их можно и помадой, и тинтом.
"Цвет подбирайте под образ. Можно также создать эффект омбре на губах. Но помните об аккуратности нанесения, чтобы на фото не было видно неровного контура или других несовершенств", — отметили в сообщении.
Советы для создания летнего макияжа
- Нужно использовать базу или праймер под тональное средство и тени, чтобы ваш макияж держался подольше.
- Лучше делать легкий макияж, чтобы фото не выглядели слишком насыщенными.
- Если вы делаете очень яркий макияж, убедитесь, что он не будет выглядеть слишком выразительно.
- После нанесения макияжа, следует использовать пудру, чтобы не было жирного блеска на лице. Можете взять ее с собой, чтобы сделать это уже во время фотосессии.
- Лучше фиксировать макияж специальным спреем для того, чтобы он дольше вам прослужил.
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