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Как сделать макияж для фотосессии летом: советы и крутые идеи

28 июня 2023 23:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как сделать макияж для фотосессии летом: советы и крутые идеи
Летняя фотосессия. Фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Летом всегда хочется чего-то яркого и необычного, а подчеркнуть это можно благодаря фотографиям. Однако чтобы иметь хорошие фото, нужно к этому хорошо подготовиться.

В журнале "ELLE" рассказали, какие лайфхаки пригодятся при создании макияжа в летнее время года, чтобы ваша фотосессия прошла удачно.

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Необычные стрелки

Для фотосессии летом необходимо нарисовать минималистичные и маленькие стрелки. Лучшим вариантом станут классические тонкие черные, однако яркие цвета тоже хорошо подойдут под ваш образ. Их можно сделать розовыми, фиолетовыми, зелёными, желтыми и другими. Чтобы они выглядели интереснее, их можно продолжить рисовать во внутреннем углу глаза, с волнами, раздвоениями и т.п.

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Яркие стрелки у девушки. Фото: donni.davy

Как сделать веснушки

Для летних фото эффект веснушек будет выглядеть просто замечательно и естественно.

Их можно сделать:

  • хной;
  • коричневым карандашом;
  • подводкой для глаз;
  • специальным спреем для веснушек.
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Эффект веснушек. Фото: pixabay

Глитер или шиммер

Чтобы ваши фото были оригинальными и необычными, можно дополнить образ, используя легкое шиммерное сияние или яркие глянцевые блестки.

"Шиммер можно нанести на все тело или лицо, а глиттер больше подходит для выделения отдельных зон, например, скулы, глаза, а также будет красиво выглядеть на ключицах", — советуют в материале.

Портрет, Мода, Настроение, Гламур
Шиммер и глитер. Фото: pixabay

Природный макияж

Мономакияж можно сделать, используя специальные средства, благодаря которым можно сделать:

  • легкий румянец,
  • нанести как тени,
  • подчеркнуть губы.

Однако такой макияж можно сделать и обычными средствами. Самое главное — это естественный эффект.

Женщина, Портрет, Мода.
Мономакияж. Фото: pixabay

Подчеркивание губ

Если у вас ярко нарисованные губы — это прекрасно для вашей фотосессии. Следует сделать легкий макияж, сосредоточив внимание на губах. Нарисовать их можно и помадой, и тинтом.

"Цвет подбирайте под образ. Можно также создать эффект омбре на губах. Но помните об аккуратности нанесения, чтобы на фото не было видно неровного контура или других несовершенств", — отметили в сообщении.

Милая Девушка, Горошек, Соломенный Шляп
Акцент на губы. Фото: pixabay

Советы для создания летнего макияжа

  • Нужно использовать базу или праймер под тональное средство и тени, чтобы ваш макияж держался подольше.
  • Лучше делать легкий макияж, чтобы фото не выглядели слишком насыщенными.
  • Если вы делаете очень яркий макияж, убедитесь, что он не будет выглядеть слишком выразительно.
  • После нанесения макияжа, следует использовать пудру, чтобы не было жирного блеска на лице. Можете взять ее с собой, чтобы сделать это уже во время фотосессии.
  • Лучше фиксировать макияж специальным спреем для того, чтобы он дольше вам прослужил.
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Нанесение макияжа. Фото: pixabay

Напомним, излучение от ламп для маникюра может повреждать ДНК. К тому же оно способно вызвать раковые мутации в человеческих клетках.

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