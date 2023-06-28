Как сделать макияж для фотосессии летом: советы и крутые идеи

Летняя фотосессия. Фото: pixabay

Летом всегда хочется чего-то яркого и необычного, а подчеркнуть это можно благодаря фотографиям. Однако чтобы иметь хорошие фото, нужно к этому хорошо подготовиться.

В журнале "ELLE" рассказали, какие лайфхаки пригодятся при создании макияжа в летнее время года, чтобы ваша фотосессия прошла удачно.

Читайте также:

Необычные стрелки

Для фотосессии летом необходимо нарисовать минималистичные и маленькие стрелки. Лучшим вариантом станут классические тонкие черные, однако яркие цвета тоже хорошо подойдут под ваш образ. Их можно сделать розовыми, фиолетовыми, зелёными, желтыми и другими. Чтобы они выглядели интереснее, их можно продолжить рисовать во внутреннем углу глаза, с волнами, раздвоениями и т.п.

Яркие стрелки у девушки. Фото: donni.davy

Как сделать веснушки

Для летних фото эффект веснушек будет выглядеть просто замечательно и естественно.

Их можно сделать:

хной;

коричневым карандашом;

подводкой для глаз;

специальным спреем для веснушек.

Эффект веснушек. Фото: pixabay

Глитер или шиммер

Чтобы ваши фото были оригинальными и необычными, можно дополнить образ, используя легкое шиммерное сияние или яркие глянцевые блестки.

"Шиммер можно нанести на все тело или лицо, а глиттер больше подходит для выделения отдельных зон, например, скулы, глаза, а также будет красиво выглядеть на ключицах", — советуют в материале.

Шиммер и глитер. Фото: pixabay

Природный макияж

Мономакияж можно сделать, используя специальные средства, благодаря которым можно сделать:

легкий румянец,

нанести как тени,

подчеркнуть губы.

Однако такой макияж можно сделать и обычными средствами. Самое главное — это естественный эффект.

Мономакияж. Фото: pixabay

Подчеркивание губ

Если у вас ярко нарисованные губы — это прекрасно для вашей фотосессии. Следует сделать легкий макияж, сосредоточив внимание на губах. Нарисовать их можно и помадой, и тинтом.

"Цвет подбирайте под образ. Можно также создать эффект омбре на губах. Но помните об аккуратности нанесения, чтобы на фото не было видно неровного контура или других несовершенств", — отметили в сообщении.

Акцент на губы. Фото: pixabay

Советы для создания летнего макияжа

Нужно использовать базу или праймер под тональное средство и тени, чтобы ваш макияж держался подольше.

Лучше делать легкий макияж, чтобы фото не выглядели слишком насыщенными.

Если вы делаете очень яркий макияж, убедитесь, что он не будет выглядеть слишком выразительно.

После нанесения макияжа, следует использовать пудру, чтобы не было жирного блеска на лице. Можете взять ее с собой, чтобы сделать это уже во время фотосессии.

Лучше фиксировать макияж специальным спреем для того, чтобы он дольше вам прослужил.

Нанесение макияжа. Фото: pixabay

Напомним, излучение от ламп для маникюра может повреждать ДНК. К тому же оно способно вызвать раковые мутации в человеческих клетках.