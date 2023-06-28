Як зробити макіяж для фотосесії влітку: поради та круті ідеї

Літня фотосесія. Фото: pixabay

Влітку завжди хочеться чогось яскравого та незвичного, а підкреслити це можна завдяки світлинам. Проте, щоб мати гарні фото, треба до цього добре підготуватися.

У журналі "ELLE" розповіли, які лайфхаки стануть у нагоді під час створення макіяжу у літню пору року, аби ваша фотосесія пройшла вдало.

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Незвичні стрілки

Для вашої фотосесії влітку необхідно намалювати мінімалістичні та маленькі стрілки. Найкращим варіантом стануть класичні тонкі чорні, проте яскраві кольори теж гарно підійдуть під ваш образ. Їх можна зробити рожевими, фіолетовими, зеленими, жовтими та іншими. Щоб вони виглядали цікавіше, їх можна продовжити малювати у внутрішньому куті ока, з хвилями, роздвоєннями та ін.

Яскраві стрілки у дівчини. Фото: donni.davy

Як зробити ластовиння

Для літніх фото ефект ластовиння виглядатиме просто чудово та натурально.

Їх можна зробити:

хною;

коричневим олівцем;

підводкою для очей;

спеціальним спреєм для ластовиння.

Ефект ластовиння. Фото: pixabay

Глітер або шиммер

Щоб ваші фото були оригінальними та незвичними, можна доповнити образ, використавши легке шиммерне сяйво або яскраві глітерні блискітки.

"Шиммер можна нанести на все тіло або обличчя, а гліттер більше підходить для виділення окремих зон, наприклад, вилиці, очі, а також красиво виглядатиме на ключицях", — радять у матеріалі.

Шиммер і глітер. Фото: pixabay

Природний макіяж

Мономакіяж можна зробити, використовуючи спеціальні засоби, завдяки яким можна зробити:

легкий рум`янець,

нанести як тіні,

підкреслити губи.

Проте такий макіяж можна зробити і звичайними засобами. Найголовніше — це природний ефект.

Мономакіяж. Фото: pixabay

Підкреслення губ

Якщо ви маєте яскраво намальовані губи — то це чудово для вашої фотосесії. Варто зробити легкий макіяж, зосередивши увагу на губах. Намалювати їх можна і помадою, і тинтом.

"Колір підбирайте під образ. Можна також створити ефект омбре на губах. Але пам'ятайте про акуратність нанесення, щоб на фото не було видно нерівного контуру або інших недосконалостей", — зазначили у повідомленні.

Акцент на губи. Фото: pixabay

Поради для створення літнього макіяжу

Потрібно використовувати базу або праймер під тональний засіб та тіні, аби ваш макіяж тримався довше.

Краще робити легкий макіяж, щоб фото не виглядали дуже насиченими.

Якщо робите дуже яскравий макіяж, переконайтесь, що він не буде виглядати занадто виразно.

Після нанесення макіяжу, варто використати пудру, аби не було жирного блиску на обличчі. Можете взяти також її із собою, щоб зробити це вже під час фотосесії.

Ліпше фіксувати макіяж спеціальним спреєм для того, щоб він довше вам "прослужив".

Нанесення макіяжу. Фото: pixabay

Нагадаємо, випромінювання від ламп для манікюру може пошкоджувати ДНК. До того ж воно здатне спричиняти ракові мутації в людських клітинах.