Як зробити макіяж для фотосесії влітку: поради та круті ідеї
Влітку завжди хочеться чогось яскравого та незвичного, а підкреслити це можна завдяки світлинам. Проте, щоб мати гарні фото, треба до цього добре підготуватися.
У журналі "ELLE" розповіли, які лайфхаки стануть у нагоді під час створення макіяжу у літню пору року, аби ваша фотосесія пройшла вдало.
Незвичні стрілки
Для вашої фотосесії влітку необхідно намалювати мінімалістичні та маленькі стрілки. Найкращим варіантом стануть класичні тонкі чорні, проте яскраві кольори теж гарно підійдуть під ваш образ. Їх можна зробити рожевими, фіолетовими, зеленими, жовтими та іншими. Щоб вони виглядали цікавіше, їх можна продовжити малювати у внутрішньому куті ока, з хвилями, роздвоєннями та ін.
Як зробити ластовиння
Для літніх фото ефект ластовиння виглядатиме просто чудово та натурально.
Їх можна зробити:
- хною;
- коричневим олівцем;
- підводкою для очей;
- спеціальним спреєм для ластовиння.
Глітер або шиммер
Щоб ваші фото були оригінальними та незвичними, можна доповнити образ, використавши легке шиммерне сяйво або яскраві глітерні блискітки.
"Шиммер можна нанести на все тіло або обличчя, а гліттер більше підходить для виділення окремих зон, наприклад, вилиці, очі, а також красиво виглядатиме на ключицях", — радять у матеріалі.
Природний макіяж
Мономакіяж можна зробити, використовуючи спеціальні засоби, завдяки яким можна зробити:
- легкий рум`янець,
- нанести як тіні,
- підкреслити губи.
Проте такий макіяж можна зробити і звичайними засобами. Найголовніше — це природний ефект.
Підкреслення губ
Якщо ви маєте яскраво намальовані губи — то це чудово для вашої фотосесії. Варто зробити легкий макіяж, зосередивши увагу на губах. Намалювати їх можна і помадою, і тинтом.
"Колір підбирайте під образ. Можна також створити ефект омбре на губах. Але пам'ятайте про акуратність нанесення, щоб на фото не було видно нерівного контуру або інших недосконалостей", — зазначили у повідомленні.
Поради для створення літнього макіяжу
- Потрібно використовувати базу або праймер під тональний засіб та тіні, аби ваш макіяж тримався довше.
- Краще робити легкий макіяж, щоб фото не виглядали дуже насиченими.
- Якщо робите дуже яскравий макіяж, переконайтесь, що він не буде виглядати занадто виразно.
- Після нанесення макіяжу, варто використати пудру, аби не було жирного блиску на обличчі. Можете взяти також її із собою, щоб зробити це вже під час фотосесії.
- Ліпше фіксувати макіяж спеціальним спреєм для того, щоб він довше вам "прослужив".
Нагадаємо, випромінювання від ламп для манікюру може пошкоджувати ДНК. До того ж воно здатне спричиняти ракові мутації в людських клітинах.